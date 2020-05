Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c2aaa793-75fe-4e12-bf0e-a8db7df0682f","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"A hónapokig tartó kényszerű bezártság után a világ számos pontján, a szabályok betartásával ugyan, de már szabadabban mozoghatnak az emberek. A kijárási korlátozások gyökerestől felforgatták a mindennapokat, született azonban néhány olyan inspiráló történet, amely a karantén elmúltával is velünk maradhat majd.","shortLead":"A hónapokig tartó kényszerű bezártság után a világ számos pontján, a szabályok betartásával ugyan, de már szabadabban...","id":"20200524_Amit_a_karanten_nelkul_nem_tudtunk_volna_meg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c2aaa793-75fe-4e12-bf0e-a8db7df0682f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0e56672-8a37-4809-bb22-c0ebedfa695a","keywords":null,"link":"/elet/20200524_Amit_a_karanten_nelkul_nem_tudtunk_volna_meg","timestamp":"2020. május. 24. 20:00","title":"Amit a karantén nélkül nem tudtunk volna meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e468292-3615-4c3f-a564-a94c081b3ed1","c_author":"Ónody Gomperz Tamás","category":"360","description":"Orbán Viktor legutóbbi rádióinterjújában meghirdette, hogy az etnikai diszkrimináció eddigi szégyellős változata helyett a jövőben Magyarországon bevezetik a törvénybe is foglalt, nyílt apartheidet. Vélemény.","shortLead":"Orbán Viktor legutóbbi rádióinterjújában meghirdette, hogy az etnikai diszkrimináció eddigi szégyellős változata...","id":"202021_lappango_apartheid","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0e468292-3615-4c3f-a564-a94c081b3ed1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cfa0dd2-e8da-42f2-ba67-33e357f04b03","keywords":null,"link":"/360/202021_lappango_apartheid","timestamp":"2020. május. 25. 13:00","title":"Ónody Gomperz Tamás: Lappangó apartheid","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13a42a4c-8f92-419d-b470-76a279b8d64b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A képek alapján úgy néz ki a roncs, mint egy műalkotás, pedig biztosan nem annak szánta a sofőr.","shortLead":"A képek alapján úgy néz ki a roncs, mint egy műalkotás, pedig biztosan nem annak szánta a sofőr.","id":"20200525_London_Ferrari_baleset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=13a42a4c-8f92-419d-b470-76a279b8d64b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0d355fa-e42d-448a-b0c0-252580d37ce5","keywords":null,"link":"/cegauto/20200525_London_Ferrari_baleset","timestamp":"2020. május. 25. 12:54","title":"London közepén törte össze bérelt Ferrariját egy rapper","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86a77019-5dd9-4d92-b825-0295b6553d1d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Online rendszert indít el Kína az új koronavírus globális terjedésének előrejelzésére.","shortLead":"Online rendszert indít el Kína az új koronavírus globális terjedésének előrejelzésére.","id":"20200525_kina_koronavirus_jarvany_fertozes_terjedese_covid_19","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=86a77019-5dd9-4d92-b825-0295b6553d1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01a17f87-b22f-4e8d-ae70-5a142a7317ea","keywords":null,"link":"/tudomany/20200525_kina_koronavirus_jarvany_fertozes_terjedese_covid_19","timestamp":"2020. május. 25. 17:03","title":"Megjósolná Kína, hogyan fog terjedni a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f16c2db8-f8f1-4704-88b5-dba32086b07f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Először csökkent száz alá az egy napon bekövetkezett halálesetek száma New Yorkban államban azóta, hogy az amerikai metropoliszban és a város térségében bevezették a szigorú karanténszabályokat.","shortLead":"Először csökkent száz alá az egy napon bekövetkezett halálesetek száma New Yorkban államban azóta, hogy az amerikai...","id":"20200523_Gyorsan_csokken_New_Yorkban_a_Covid19halalesetek_szama","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f16c2db8-f8f1-4704-88b5-dba32086b07f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be73929d-85d9-4176-b52e-6103f563fab0","keywords":null,"link":"/vilag/20200523_Gyorsan_csokken_New_Yorkban_a_Covid19halalesetek_szama","timestamp":"2020. május. 23. 21:14","title":"Gyorsan csökken New Yorkban a Covid-19-halálesetek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b528f7c2-ae67-4e19-915e-4015a79c8397","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az illető a rendőrség szerint megszegte a kijárási korlátozás szabályait és a közlekedési szabályokat is.","shortLead":"Az illető a rendőrség szerint megszegte a kijárási korlátozás szabályait és a közlekedési szabályokat is.","id":"20200524_750_ezer_forintos_buntetes_autos_tuntetes_resztvevo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b528f7c2-ae67-4e19-915e-4015a79c8397&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e55e5d7f-17ad-4648-96ca-9b4ea80665ad","keywords":null,"link":"/itthon/20200524_750_ezer_forintos_buntetes_autos_tuntetes_resztvevo","timestamp":"2020. május. 24. 18:03","title":"750 ezer forintos büntetést szabtak ki az autós tüntetés egyik idős résztvevőjére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32edd0ac-4baa-4ac8-9e4c-63f874879272","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Remek fegyvert adott az ellenzék – saját maga ellen – Orbán Viktor kezébe: a felhatalmazási törvény elutasítása miatt gyaníthatóan a következő választásig hallgathatják, hogy hátráltatták a koronavírus-járvány elleni védekezést. Orbán egy másik kommunikációs csatát is megnyert: a törvény miatt Magyarország nem lett diktatúra, éles kritikusai ismét csak farkast kiáltottak. A rendkívüli időszaknak hamarosan vége, végigvettük, mi maradhat az elmúlt hetek szabályaiból.","shortLead":"Remek fegyvert adott az ellenzék – saját maga ellen – Orbán Viktor kezébe: a felhatalmazási törvény elutasítása miatt...","id":"20200525_felhatalmazasi_torveny_orban_rendkivuli_jogrend_parlament","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=32edd0ac-4baa-4ac8-9e4c-63f874879272&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4f5a6de-08f3-40ee-84a2-887d4d60d502","keywords":null,"link":"/itthon/20200525_felhatalmazasi_torveny_orban_rendkivuli_jogrend_parlament","timestamp":"2020. május. 25. 06:30","title":"Orbán kiválasztja, mi kell neki a rendkívüli időszakból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29606cbb-1b4c-45d2-a143-bc741e5d5ce7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mármint akik legálisan lépnék át a határt. Ezt Szijjártó Péter külügyminiszter jelentette be Röszkén.","shortLead":"Mármint akik legálisan lépnék át a határt. Ezt Szijjártó Péter külügyminiszter jelentette be Röszkén.","id":"20200525_szerb_magyar_hataratkelo_roszke_karanten_szijjarto_peter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=29606cbb-1b4c-45d2-a143-bc741e5d5ce7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e59cb15-4b61-4a72-a2d9-bebf85468400","keywords":null,"link":"/itthon/20200525_szerb_magyar_hataratkelo_roszke_karanten_szijjarto_peter","timestamp":"2020. május. 25. 09:18","title":"Megnyílnak a szerb–magyar határátkelők, karantén nélkül jöhetnek-mehetnek az emberek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]