Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"70868c54-92ac-4821-af79-e12d0152e33f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ha a program beválik, azt más településekre is kiterjeszthetik. A projektet uniós támogatással valósul meg.","shortLead":"Ha a program beválik, azt más településekre is kiterjeszthetik. A projektet uniós támogatással valósul meg.","id":"20200806_klimavedelem_klimavaltozas_kistelepulesek_wwf_belugyminiszterium","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=70868c54-92ac-4821-af79-e12d0152e33f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c439d550-92e0-4eb9-94af-085371328ce0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200806_klimavedelem_klimavaltozas_kistelepulesek_wwf_belugyminiszterium","timestamp":"2020. augusztus. 06. 19:31","title":"Öt magyar kistelepülésen indít klímavédelmi projektet a Belügyminisztérium és a WWF","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81d294cd-a408-470f-9f45-f37b4d4d612d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megszokhattuk már, hogy a nagy fejlesztők rendre hirdetnek hibavadász programokat. S abban sincs ma már semmi meglepő, hogy egyre több pénzt ajánlanak fel a sérülékenységek felderítéséért.","shortLead":"Megszokhattuk már, hogy a nagy fejlesztők rendre hirdetnek hibavadász programokat. S abban sincs ma már semmi meglepő...","id":"20200807_microsoft_bug_bounty_program_szamokban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=81d294cd-a408-470f-9f45-f37b4d4d612d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"500b63e3-7074-4318-93d3-86374ed6a706","keywords":null,"link":"/tudomany/20200807_microsoft_bug_bounty_program_szamokban","timestamp":"2020. augusztus. 07. 11:03","title":"Több mint 4 milliárd forintot fizetett ki a hibákat találóknak a Microsoft","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b5b13aa-d91a-401c-b662-1a57e546e5c1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Pedagógusok Szakszervezete szerint 10 százalékos ágazati szakmai pótlék nem tekinthető béremelésnek.","shortLead":"A Pedagógusok Szakszervezete szerint 10 százalékos ágazati szakmai pótlék nem tekinthető béremelésnek.","id":"20200806_psz_pedagogusok_szakszervezete_iskolaorok_tanarok_beremeles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1b5b13aa-d91a-401c-b662-1a57e546e5c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58c55f34-b1b5-4490-990d-8c08bf59a7c5","keywords":null,"link":"/kultura/20200806_psz_pedagogusok_szakszervezete_iskolaorok_tanarok_beremeles","timestamp":"2020. augusztus. 06. 18:21","title":"PSZ: Ott tartunk, hogy az iskolaőrök többet keresnek, mint az egyetemet végzett tanárok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f520be6-1b0f-4730-9007-9805a1fc908b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A csillagos stuttgarti márka divatterepjárójának V8-as biturbó motorját alaposan túlhúzták.","shortLead":"A csillagos stuttgarti márka divatterepjárójának V8-as biturbó motorját alaposan túlhúzták.","id":"20200806_920_loeros_lett_az_uj_mercedesamg_gle_63","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0f520be6-1b0f-4730-9007-9805a1fc908b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61cec6fd-9608-4bd4-a5df-4a8b3cd7a810","keywords":null,"link":"/cegauto/20200806_920_loeros_lett_az_uj_mercedesamg_gle_63","timestamp":"2020. augusztus. 07. 06:41","title":"920 lóerős lett az új hibrid Mercedes-AMG GLE 63","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cdccad0-fbe2-4397-8c67-c25da302e355","c_author":"Kovács Panka","category":"itthon","description":"Mester Csaba ügyvédi titoktartási kötelezettségére hivatkozva miatt nem hajlandó nyilatkozni a pedofilbotrányba keveredett Kaleta Gábor ügyéről.","shortLead":"Mester Csaba ügyvédi titoktartási kötelezettségére hivatkozva miatt nem hajlandó nyilatkozni a pedofilbotrányba...","id":"20200805_kaleta_gabor_pedofilbotrany_mester_csaba_ugyved","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0cdccad0-fbe2-4397-8c67-c25da302e355&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c9a6cae-81bb-43a4-80bc-51d1208da24e","keywords":null,"link":"/itthon/20200805_kaleta_gabor_pedofilbotrany_mester_csaba_ugyved","timestamp":"2020. augusztus. 05. 17:56","title":"Nem árulhatja el Kaleta ügyvédje, miért léptek vissza a fellebbezéstől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7103489-bf74-4186-aefa-43e083b890ba","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Mfor.hu szerint jól fialt tavaly a Fidesz frakcióvezetőjének családi cége.","shortLead":"Az Mfor.hu szerint jól fialt tavaly a Fidesz frakcióvezetőjének családi cége.","id":"20200807_kocsis_mate_hobby_key_kft_osztalek_osztalekfizetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c7103489-bf74-4186-aefa-43e083b890ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cada09c6-2931-4092-9249-520b6dab4597","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200807_kocsis_mate_hobby_key_kft_osztalek_osztalekfizetes","timestamp":"2020. augusztus. 07. 06:53","title":"Rekordosztalékot vett ki cégéből Kocsis Máté és családja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2603b3a-07bc-4dc3-8be4-3207ddac9042","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nick Thorpe szerint az nem vélemény, hogy Orbán Viktor egypártrendszert épít, hanem elemzés.","shortLead":"Nick Thorpe szerint az nem vélemény, hogy Orbán Viktor egypártrendszert épít, hanem elemzés.","id":"20200806_nick_thorpe_bbc_index_magyar_nemzet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b2603b3a-07bc-4dc3-8be4-3207ddac9042&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d7b26f0-c0e0-4901-b63d-51b97e136fb1","keywords":null,"link":"/itthon/20200806_nick_thorpe_bbc_index_magyar_nemzet","timestamp":"2020. augusztus. 06. 13:47","title":"A BBC budapesti tudósítója 1987-ben kapott olyan támadást, mint most az Index-cikk miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfcfec7d-9dcd-46fa-ac4c-cb844694e1e0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Itt a megoldás azoknak, akik esetleg túl gyengének találják az alaptípus V8-as biturbó motorját. ","shortLead":"Itt a megoldás azoknak, akik esetleg túl gyengének találják az alaptípus V8-as biturbó motorját. ","id":"20200807_962_loero_talan_mar_eleg_lesz_az_audi_rs7ben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dfcfec7d-9dcd-46fa-ac4c-cb844694e1e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdfb4d9d-b49e-4ea9-9395-6a204bc197e7","keywords":null,"link":"/cegauto/20200807_962_loero_talan_mar_eleg_lesz_az_audi_rs7ben","timestamp":"2020. augusztus. 07. 09:21","title":"962 lóerő talán már elég lesz az Audi RS7-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]