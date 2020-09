Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

","id":"20200926_Gulacsiek_dontetleneztek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=af8ce5de-7c9e-4a97-9047-0bdd0bdc0c8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"569f4ac0-9064-42df-b65e-aa336399531e","keywords":null,"link":"/sport/20200926_Gulacsiek_dontetleneztek","timestamp":"2020. szeptember. 26. 18:04","title":"Gulácsiék döntetleneztek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9846fd9a-b1e8-4ed8-ba38-54c6e991c2a3","c_author":"HVG","category":"360","description":"Több szempontból is formabontó és határokat feszegető az ír szerző, Sebastian Barry idehaza idén megjelent izgalmas, színes-szélesvásznú és szíven ütő regénye, a Végtelen napok.","shortLead":"Több szempontból is formabontó és határokat feszegető az ír szerző, Sebastian Barry idehaza idén megjelent izgalmas...","id":"202039_konyv__sorstarsak_sebastian_barry_vegtelen_napok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9846fd9a-b1e8-4ed8-ba38-54c6e991c2a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"694e69bd-6bef-4583-b2ea-9798d30ce1b6","keywords":null,"link":"/360/202039_konyv__sorstarsak_sebastian_barry_vegtelen_napok","timestamp":"2020. szeptember. 27. 14:00","title":"Túl a barátságon, túl minden klisén - letehetetlen Sebastian Barry regénye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e2c03c0-4cd5-4ff4-ad61-937590c442d2","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Minden nyolcadik képviselőt beszerveztek, de még titkolják, hogy kik azok. Frissen festett Brezsnyev–Honecker-csók, utolsó napiparancs, menekülő kémfőnök. Eljött a paradicsom című sorozatunk következő darabja.","shortLead":"Minden nyolcadik képviselőt beszerveztek, de még titkolják, hogy kik azok. Frissen festett Brezsnyev–Honecker-csók...","id":"20200926_amnesztia_East_Side_Gallery_egyesules_1990_szeptember_28","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4e2c03c0-4cd5-4ff4-ad61-937590c442d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0efccad1-7bc8-4d37-9938-d14badc842ae","keywords":null,"link":"/360/20200926_amnesztia_East_Side_Gallery_egyesules_1990_szeptember_28","timestamp":"2020. szeptember. 26. 16:30","title":"Hatalmas ügynökös lebukással búcsúzott az NDK parlamentje – 1990. szeptember 28.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d847c76d-9630-41a9-922d-9b9983be6a6b","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Az idén 10 éves HVG Extra Pszichológia magazin szakértő szerzőit kérte fel, hogy meséljék el, hogyan lett belőlük pszichológus, pszichiáter, mi fogta meg őket a tudományterületben. Szél Dávid pszichológus írását közöljük.","shortLead":"Az idén 10 éves HVG Extra Pszichológia magazin szakértő szerzőit kérte fel, hogy meséljék el, hogyan lett belőlük...","id":"20200927_Sokaig_es_kitartoan_nem_akartam_pszichologus_lenni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d847c76d-9630-41a9-922d-9b9983be6a6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b041a805-83aa-49c0-b9d0-02ae70fb3015","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200927_Sokaig_es_kitartoan_nem_akartam_pszichologus_lenni","timestamp":"2020. szeptember. 27. 20:15","title":"Sokáig és kitartóan nem akartam pszichológus lenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33f6ea94-6e44-43d1-8196-9ddbc95ce95a","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Sorra derülnek ki újabb részletek a legismertebb orosz neonáci, Makszim Marcinkevics haláláról. A 36 éves, 2018 óta börtönben ülő szélsőséges férfi állítólag öngyilkosságot követett el, ám sokan arra gyanakszanak, azok tetették el őt láb alól, akik szerint az orosz államban már csalódott Marcinkevics túl sokat tudott róluk.","shortLead":"Sorra derülnek ki újabb részletek a legismertebb orosz neonáci, Makszim Marcinkevics haláláról. A 36 éves, 2018 óta...","id":"20200927_makszim_marcinkevics_visszarion_oroszorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=33f6ea94-6e44-43d1-8196-9ddbc95ce95a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0c57e37-3313-4ea6-84a3-ab847225c3c0","keywords":null,"link":"/vilag/20200927_makszim_marcinkevics_visszarion_oroszorszag","timestamp":"2020. szeptember. 27. 14:00","title":"Egyre gyanúsabbá válik az orosz „sztárnáci” öngyilkossága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4db0c00d-158e-40dc-a2ba-626b2b600050","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezekben elemzik a jogállamiság helyzetét a közösség 27 tagállamában.\r

","shortLead":"Ezekben elemzik a jogállamiság helyzetét a közösség 27 tagállamában.\r

","id":"20200928_europai_bizottsag_orszagjelentes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4db0c00d-158e-40dc-a2ba-626b2b600050&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f952135a-66c4-482f-816a-2651e08710f7","keywords":null,"link":"/itthon/20200928_europai_bizottsag_orszagjelentes","timestamp":"2020. szeptember. 28. 07:28","title":"Csúszhat az EU-s országjelentések publikálása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb5d16d6-11ca-47fb-b5e2-517144590a9a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A politikus az OECD nemrég megjelent tanulmányából idézte azt, ami a kormány számára kedvező - arról nem ejtett szót, ami nem.","shortLead":"A politikus az OECD nemrég megjelent tanulmányából idézte azt, ami a kormány számára kedvező - arról nem ejtett szót...","id":"20200927_Retvari_Bence_a_magyar_oktataspolitikarol_dicsekedett_csak_par_dolgot_elfelejtett_megemliteni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eb5d16d6-11ca-47fb-b5e2-517144590a9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a21cfdc-7c4e-4091-af69-51b0ca039041","keywords":null,"link":"/itthon/20200927_Retvari_Bence_a_magyar_oktataspolitikarol_dicsekedett_csak_par_dolgot_elfelejtett_megemliteni","timestamp":"2020. szeptember. 27. 11:50","title":"Rétvári Bence a magyar oktatáspolitikáról dicsekedett, csak pár dolgot elfelejtett megemlíteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]