[{"available":true,"c_guid":"43c1ea9e-dfc5-4583-9f87-bd142ccb1444","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Volodimir Zelenszkij ukrán államfő nem fogadta el a tavaly hivatalba lépett kormányfő, Olekszij Huncsaruk lemondását. Az elnök egyben két hetet adott a hatóságoknak, hogy kiderítsék, ki készítette az ukrajnai belpolitikai válságot kiváltó hangfelvételt, amelyen Honcsaruk azt mondta, Zelenszkijnek nagyon primitív elképzelései vannak a gazdaságról.","shortLead":"Volodimir Zelenszkij ukrán államfő nem fogadta el a tavaly hivatalba lépett kormányfő, Olekszij Huncsaruk lemondását...","id":"20200119_Nem_mondhat_le_az_ukran_kormanyfo_Zelenszkij_vizsgalatot_inditott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=43c1ea9e-dfc5-4583-9f87-bd142ccb1444&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53040cf8-7d1b-406b-847d-ab72a65d9f4c","keywords":null,"link":"/vilag/20200119_Nem_mondhat_le_az_ukran_kormanyfo_Zelenszkij_vizsgalatot_inditott","timestamp":"2020. január. 19. 14:35","title":"Nem mondhat le az ukrán kormányfő, Zelenszkij vizsgálatot indított","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47fecfbf-cbe0-43dc-88b6-8320db0477b6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Azt állítja, elvesztette a fonalat a Dögös mostohanagynéni vigyáz az engedetlen unokaöcsire című film alatt. ","shortLead":"Azt állítja, elvesztette a fonalat a Dögös mostohanagynéni vigyáz az engedetlen unokaöcsire című film alatt. ","id":"20200118_per_Pornhub_hallasserult_felirat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=47fecfbf-cbe0-43dc-88b6-8320db0477b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0521c29-1e41-40a2-8086-a1f50b4af1e5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200118_per_Pornhub_hallasserult_felirat","timestamp":"2020. január. 18. 19:54","title":"Beperelte a Pornhubot egy hallássérült férfi, mert nincsenek rendesen feliratozva a pornóvideók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d2dc234-b989-4950-a562-53d0a5704c73","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Korábban nem bemutatott légi felvételeket tett közzé magyarországi illegális hulladéktelepekről a környezetvédelmet zászlajára tűző Jövő Öko-Nemzedéke (JÖN) alapítvány","shortLead":"Korábban nem bemutatott légi felvételeket tett közzé magyarországi illegális hulladéktelepekről a környezetvédelmet...","id":"20200119_illegalis_hulladeklerako_szemet_magyarorszag_dron_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4d2dc234-b989-4950-a562-53d0a5704c73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"765a0989-4644-4e5e-9453-00df438e5e58","keywords":null,"link":"/tudomany/20200119_illegalis_hulladeklerako_szemet_magyarorszag_dron_video","timestamp":"2020. január. 19. 19:33","title":"Brutális illegális szeméthegyeket videóztak le Magyarországon a levegőből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"894690a4-8428-4a7e-b24b-650db90f4dfb","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Magyarország 29-28 arányú győzelmet aratott Szlovénia ellen a férfi olimpiai kvalifikációs Európa-bajnokság második fordulójában. A malmöi kézilabda meccsen az első félidőt még a szlovénok nyerték, akkor az eredmény 16-13 volt.","shortLead":"Magyarország 29-28 arányú győzelmet aratott Szlovénia ellen a férfi olimpiai kvalifikációs Európa-bajnokság második...","id":"20200119_Magyar_gyozelem_Szlovenia_ellen_a_ferfi_kezilabda_olimpiai_kvalifikacios_Europabajnoksag_masodik_fordulojaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=894690a4-8428-4a7e-b24b-650db90f4dfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac5fc808-8910-4f95-8724-02d325bfbf57","keywords":null,"link":"/sport/20200119_Magyar_gyozelem_Szlovenia_ellen_a_ferfi_kezilabda_olimpiai_kvalifikacios_Europabajnoksag_masodik_fordulojaban","timestamp":"2020. január. 19. 17:47","title":"Magyar győzelem Szlovénia ellen a férfi kézilabda Európa-bajnokságon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0bca31d-e2be-46af-bbe7-514cc59237a3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Több mint 57 ezren töltötték ki a feladatsort magyarból és matematikából. ","shortLead":"Több mint 57 ezren töltötték ki a feladatsort magyarból és matematikából. ","id":"20200118_kozponti_felveteli_irasbeli_feladat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0bca31d-e2be-46af-bbe7-514cc59237a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3200d62f-c183-4e43-8aff-aae4a6f27ba7","keywords":null,"link":"/elet/20200118_kozponti_felveteli_irasbeli_feladat","timestamp":"2020. január. 18. 17:43","title":"Okosabb, mint egy nyolcadikos? Most megnézheti a központi felvételi megoldásait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"405fab3c-6f47-400a-aef3-55162469c095","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A robotika három alaptörvényét és a Galaktikus Birodalmat hagyta örökül a sci-fi kedvelőinek a száz éve született Isaac Asimov, akinek munkássága nagyrészt Magyarországon kevéssé ismert tudományos ismeretterjesztő könyvekből állt.","shortLead":"A robotika három alaptörvényét és a Galaktikus Birodalmat hagyta örökül a sci-fi kedvelőinek a száz éve született Isaac...","id":"202003__isaac_asimov__alapitvany_es_irodalom__tudomany_es_kepzelet__gepember","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=405fab3c-6f47-400a-aef3-55162469c095&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eaed9130-62ba-4939-9d5f-2c6a92f291c9","keywords":null,"link":"/360/202003__isaac_asimov__alapitvany_es_irodalom__tudomany_es_kepzelet__gepember","timestamp":"2020. január. 19. 16:20","title":"Az író, aki megalkotta a Galaktikus Birodalmat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5d00ea9-e5dc-42a4-8c29-569aa0d24d44","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szombaton több tucat békési településen nem volt áram, többször üzletek is elsötétültek. Vasárnap már Csongrád megye déli részén is áramingadozások vannak, Bács-Kiskunban a rendőrséget is kivezényelték az áramszünet miatt.","shortLead":"Szombaton több tucat békési településen nem volt áram, többször üzletek is elsötétültek. Vasárnap már Csongrád megye...","id":"20200119_aramkimaradas_fagy_nkm","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c5d00ea9-e5dc-42a4-8c29-569aa0d24d44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce54520d-6f15-471d-ab5b-2a291808db9d","keywords":null,"link":"/itthon/20200119_aramkimaradas_fagy_nkm","timestamp":"2020. január. 19. 12:25","title":"Összeomlott az állami áramszolgáltató a zúzmarától, Bács-Kiskunban a rendőröket is kivezényelték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e30718da-ffcb-4176-aef6-e90a72b2f52d","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Az elődjénél stílusosabb, kényelmesebb és okosabb a második generációs CLA, amit mi egy sportos külcsínű AMG Line csomagos, benzinmotoros változatban fogtunk vallatóra. ","shortLead":"Az elődjénél stílusosabb, kényelmesebb és okosabb a második generációs CLA, amit mi egy sportos külcsínű AMG Line...","id":"20200119_kecskemeti_uj_mercedes_cla_teszt_velemeny_menetproba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e30718da-ffcb-4176-aef6-e90a72b2f52d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"042227eb-3817-4bb8-8d79-0f44f3e38f6a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200119_kecskemeti_uj_mercedes_cla_teszt_velemeny_menetproba","timestamp":"2020. január. 19. 11:30","title":"A mi autónk: teszten a kecskeméti új Mercedes CLA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]