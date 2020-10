Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5eb62d30-5968-47e2-ba0e-29919e25e892","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A miniszter a 75 milliomodik önindító elkészítése alkalmából elmondta, hogy gyors ütemben terjed a robotika és az automatizáció.","shortLead":"A miniszter a 75 milliomodik önindító elkészítése alkalmából elmondta, hogy gyors ütemben terjed a robotika és...","id":"20201005_palkovics_laszlo_sega_onindito","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5eb62d30-5968-47e2-ba0e-29919e25e892&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6f117f6-424e-4938-a4d0-de324588c0a2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201005_palkovics_laszlo_sega_onindito","timestamp":"2020. október. 05. 17:10","title":"Palkovics: A jövő magyar, high-tech és zöld","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90e795f2-b784-4a6a-953c-424ee0c1e792","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Volvo XC40 kistestvére az Audi Q2 egyik fő riválisának ígérkezik.","shortLead":"A Volvo XC40 kistestvére az Audi Q2 egyik fő riválisának ígérkezik.","id":"20201006_apro_divatterepjaro_jon_az_elektromos_volvo_xc20","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=90e795f2-b784-4a6a-953c-424ee0c1e792&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e416fcf-5f8e-40f8-9841-255378dd1330","keywords":null,"link":"/cegauto/20201006_apro_divatterepjaro_jon_az_elektromos_volvo_xc20","timestamp":"2020. október. 06. 16:05","title":"Apró divatterepjáró: jön az elektromos Volvo XC20","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"857f8a0e-0029-44db-955e-64b69eca868c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kayleigh McEnany tünetmentes, de karanténba vonul. Ő a tizenegyedik ember Trump közeléből, aki elkapta a koronavírust. Ő a tizenegyedik ember Trump közeléből, aki elkapta a koronavírust.","id":"20201005_Feher_Haz_koronavirus_kayleight_mcenany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=857f8a0e-0029-44db-955e-64b69eca868c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6942e612-70c0-4c7b-bb75-df7cfb3bb54e","keywords":null,"link":"/vilag/20201005_Feher_Haz_koronavirus_kayleight_mcenany","timestamp":"2020. október. 05. 20:06","title":"A Fehér Ház szóvivője is koronavírusos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2f67671-f414-4def-9e3d-6f5edbb2d53b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ennek köszönhetően további premiereket is elhalasztanak. ","shortLead":"Ennek köszönhetően további premiereket is elhalasztanak. ","id":"20201006_Dune_premier_mozi_film","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d2f67671-f414-4def-9e3d-6f5edbb2d53b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ee38f9e-4b5c-4da0-b7f4-65d7a942f28e","keywords":null,"link":"/kultura/20201006_Dune_premier_mozi_film","timestamp":"2020. október. 06. 11:07","title":"Hatalmasat csúszik a Dűne premierje a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bb775b9-e2a1-4b6c-8a9d-139820613570","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Október 28-ig lehet beadni a pályázatokat a Lánchíd felújítására kiírt közbeszerzés második körében, miután az első akadályt mindegyik jelentkező sikerrel vette.","shortLead":"Október 28-ig lehet beadni a pályázatokat a Lánchíd felújítására kiírt közbeszerzés második körében, miután az első...","id":"20201006_lanchid_felujitas_palyazat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4bb775b9-e2a1-4b6c-8a9d-139820613570&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a772c45-48f4-479d-92be-96bfa1186f17","keywords":null,"link":"/kkv/20201006_lanchid_felujitas_palyazat","timestamp":"2020. október. 06. 11:17","title":"Négy pályázó közül választják ki, kik újítják fel a Lánchidat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72dc1847-1f45-481f-b9c3-29553d40801e","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"gazdasag","description":"Egy megismételt tizenegyes miatt nevezte disznónak egy képviselő a szlovénokat, a büntetőt megismételtető sporttárs ugyanis szlovén volt. A cseh politikus csapata így kiesett a Bajnokok Ligájából, ő pedig azóta már egész Európától elnézést kért szavaiért. A nagyhatalmak érdeklődését csak fokozza, hogy Afganisztán igen gazdag ásványkincsekben.","shortLead":"Már az afgánközi tárgyalások beindulása is csodának számít, hát még az, ha sikerül egyezségre jutni. A nagyhatalmak érdeklődését csak fokozza, hogy Afganisztán igen gazdag ásványkincsekben. A színfalak mögött azonban már a jövő évi, sőt az utána következő év modelljein dolgoznak.","shortLead":"Ha igazak a híresztelések, akkor jövő héten mutathatja be az Apple az idei iPhone-okat, az iPhone 12 családot...","id":"20201006_apple_2021_iphone_13_ertesulesek_iphone_se_2022","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=343e7d72-3a10-440e-ab68-c185cd2fcfdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fd1ca89-2658-484b-8c6f-5760ea30901e","keywords":null,"link":"/tudomany/20201006_apple_2021_iphone_13_ertesulesek_iphone_se_2022","timestamp":"2020. október. 06. 10:03","title":"Még be sem mutatták az idei iPhone-okat, de már a jövő éviekről hallani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]