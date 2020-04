Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7a46abde-d1b7-4bd3-a51a-182cba5dabfb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A római kormány kérte a segítséget, a maszkokkal megy ötezer védőruha is. Szerbiának, Észak-Macedóniának, Szlovéniának, és Horvátországnak is küldtünk védőeszközöket. ","shortLead":"A római kormány kérte a segítséget, a maszkokkal megy ötezer védőruha is. Szerbiának, Észak-Macedóniának, Szlovéniának...","id":"20200414_Szazezer_maszkot_adott_Magyarorszag_Olaszorszagnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a46abde-d1b7-4bd3-a51a-182cba5dabfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d09cd60-99fb-48be-8183-91e3d58ca95c","keywords":null,"link":"/itthon/20200414_Szazezer_maszkot_adott_Magyarorszag_Olaszorszagnak","timestamp":"2020. április. 14. 13:24","title":"Százezer maszkot adott Magyarország Olaszországnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93e31722-10ff-4ff6-9d2e-29e1eedf261b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A különleges helyzet különleges megoldásokat kíván. ","shortLead":"A különleges helyzet különleges megoldásokat kíván. ","id":"20200413_Dronnal_locsolkodnak_a_magyar_vizimentok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=93e31722-10ff-4ff6-9d2e-29e1eedf261b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a639838d-cc16-439c-835e-4c68128a6907","keywords":null,"link":"/elet/20200413_Dronnal_locsolkodnak_a_magyar_vizimentok","timestamp":"2020. április. 13. 14:29","title":"Drónnal locsolkodnak a magyar vízimentők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3431a83-e89d-479d-a47c-b2298d3296ac","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Világszerte 126 722-en vesztették életüket a Covid-19-ben.","shortLead":"Világszerte 126 722-en vesztették életüket a Covid-19-ben.","id":"20200415_koronavirus_fertozott_ketmillio_john_hopkins_egyetem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d3431a83-e89d-479d-a47c-b2298d3296ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05f635d6-94d5-4d36-b5c5-a0e1aca385df","keywords":null,"link":"/vilag/20200415_koronavirus_fertozott_ketmillio_john_hopkins_egyetem","timestamp":"2020. április. 15. 07:46","title":"Kétmillióhoz közelít a koronavírus-fertőzöttek száma a világban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5390b30-e148-47e6-8c62-2080dc07abe7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Óriási mennyiségű anyagot ajándékozott az egyháznak a család. ","shortLead":"Óriási mennyiségű anyagot ajándékozott az egyháznak a család. ","id":"20200414_Az_Evangelikus_Egyhazhoz_kerult_az_Esterhazy_Peter_es_Gitta_Konyvtar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c5390b30-e148-47e6-8c62-2080dc07abe7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"185d5c57-8b23-49f2-b4bb-c8f74a9ddd63","keywords":null,"link":"/kultura/20200414_Az_Evangelikus_Egyhazhoz_kerult_az_Esterhazy_Peter_es_Gitta_Konyvtar","timestamp":"2020. április. 14. 18:42","title":"Az Evangélikus Egyházhoz került az Esterházy Péter és Gitta Könyvtár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c86240d3-1309-4f34-9c47-a13299017971","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A Zuri nevű apróság birtokba vette kifutóját a Szegedi Vadasparkban.\r

","shortLead":"A Zuri nevű apróság birtokba vette kifutóját a Szegedi Vadasparkban.\r

","id":"20200414_torpe_vizilo_szegedi_vadaspark_zuri","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c86240d3-1309-4f34-9c47-a13299017971&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71e412a6-bacf-467c-adeb-a688fb9c0141","keywords":null,"link":"/elet/20200414_torpe_vizilo_szegedi_vadaspark_zuri","timestamp":"2020. április. 14. 14:51","title":"Már a szabadban kocog a szegedi törpevíziló-kölyök – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5019f3a-eb3c-4244-b71a-0a4e01ac90ec","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Dél-Korea szerint rövid hatótávolságú rakéták lehettek.","shortLead":"Dél-Korea szerint rövid hatótávolságú rakéták lehettek.","id":"20200414_eszak_korea_kiloves_teszt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d5019f3a-eb3c-4244-b71a-0a4e01ac90ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68d5102b-8558-490f-a54d-458fe7e61d6c","keywords":null,"link":"/vilag/20200414_eszak_korea_kiloves_teszt","timestamp":"2020. április. 14. 08:44","title":"Valamit megint kilőtt a tenger felé Észak-Korea","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcd86e47-405d-4956-a85e-c8e1ab454142","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fertőzöttek száma 67-tel emelkedett.","shortLead":"A fertőzöttek száma 67-tel emelkedett.","id":"20200415_koronavirus_jarvany_magyarorszag_statisztika_halalos_aldozatok_aprilis_15","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dcd86e47-405d-4956-a85e-c8e1ab454142&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea46bdc1-07db-4f43-b177-06f10c875c93","keywords":null,"link":"/itthon/20200415_koronavirus_jarvany_magyarorszag_statisztika_halalos_aldozatok_aprilis_15","timestamp":"2020. április. 15. 06:51","title":"Újabb 12 halálos áldozata van a járványnak Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d59cdb3-a9fb-426b-814c-5794e19e3fac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Napjaink egyik legjelentősebb sztártörténésze szerint a mostani járvány az Európai Unió nagy tesztje is, ha pedig a tagállamok nem működnek együtt a válság leküzdésében és bezárkóznak, az megnehezíti a leküzdését. A koronavírus idején a vallási tekintély helyébe a tudományos tekintély lépett, és ez így is marad – véli.","shortLead":"Napjaink egyik legjelentősebb sztártörténésze szerint a mostani járvány az Európai Unió nagy tesztje is, ha pedig...","id":"20200414_Harari_a_koronavirusrol_Magyarorszag_tobbet_szenvedett_a_kommunista_diktatura_alatt_mint_most","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1d59cdb3-a9fb-426b-814c-5794e19e3fac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47864279-40da-40ea-8f5f-fd636b1bd764","keywords":null,"link":"/itthon/20200414_Harari_a_koronavirusrol_Magyarorszag_tobbet_szenvedett_a_kommunista_diktatura_alatt_mint_most","timestamp":"2020. április. 14. 10:49","title":"Harari a koronavírusról: Magyarország többet szenvedett a kommunista diktatúra alatt, mint most","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]