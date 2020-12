Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9913e826-f921-40a3-b415-54404061f025","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Ausztriában január 7-ig tilos közönség előtt koncerteket tartani.



","shortLead":"Ausztriában január 7-ig tilos közönség előtt koncerteket tartani.



","id":"20201204_Szomoruan_kezdodik_2021_is_kozonseg_nelkul_tartjak_meg_a_Becsi_Filharmonikusok_ujevi_koncertjet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9913e826-f921-40a3-b415-54404061f025&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70bb8a10-106e-4f4c-9d63-bff678b1f5c7","keywords":null,"link":"/kultura/20201204_Szomoruan_kezdodik_2021_is_kozonseg_nelkul_tartjak_meg_a_Becsi_Filharmonikusok_ujevi_koncertjet","timestamp":"2020. december. 04. 08:59","title":"Szomorúan kezdődik 2021 is: közönség nélkül tartják meg a Bécsi Filharmonikusok újévi koncertjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c693070-9ca8-4b7b-8435-feabc152fb31","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"M. Richárd ellen szabálysértés miatt tett feljelentést a rendőrség. ","shortLead":"M. Richárd ellen szabálysértés miatt tett feljelentést a rendőrség. ","id":"20201204_M_Richard_olyan_helyen_edzett_ahol_nem_lett_volna_szabad","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8c693070-9ca8-4b7b-8435-feabc152fb31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72b3ce67-4032-4348-a463-caca39d410a0","keywords":null,"link":"/itthon/20201204_M_Richard_olyan_helyen_edzett_ahol_nem_lett_volna_szabad","timestamp":"2020. december. 04. 12:06","title":"M. Richárd olyan helyen edzett, ahol nem lett volna szabad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e9e4c2d-0418-4b02-8314-881836b790de","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mindig lesz számára egy tál meleg étele. ","shortLead":"Mindig lesz számára egy tál meleg étele. ","id":"20201204_Bayer_Szajer_Jozsef_egy_moralis_leny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8e9e4c2d-0418-4b02-8314-881836b790de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26f242ba-0e3a-46c8-8eaa-59e7976a216f","keywords":null,"link":"/itthon/20201204_Bayer_Szajer_Jozsef_egy_moralis_leny","timestamp":"2020. december. 04. 08:07","title":"Bayer: Volt nekünk pedofil \"harcostársunk\" is, Szájer meg nem az","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40725010-266a-4338-b123-80dbca3c6afc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német konszern előreláthatólag nem lesz képes teljesíteni az uniós szén-dioxid-kibocsátási határértékeket idén, és valószínűleg jövőre sem, aminek milliárdos szankció lehet a következménye.","shortLead":"A német konszern előreláthatólag nem lesz képes teljesíteni az uniós szén-dioxid-kibocsátási határértékeket idén, és...","id":"20201204_Egyre_elesebb_a_helyzet_hogy_milliardeuros_birsagba_fut_bele_a_Volkswagen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=40725010-266a-4338-b123-80dbca3c6afc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2079926-14fa-423d-9e0a-d5a58f17a256","keywords":null,"link":"/cegauto/20201204_Egyre_elesebb_a_helyzet_hogy_milliardeuros_birsagba_fut_bele_a_Volkswagen","timestamp":"2020. december. 04. 17:02","title":"A Volkswagennél már készülnek: jöhet a milliárdos bírság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74f42ef3-bdbc-48c9-87e7-644f7eda30a2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Libra helyett Diemnek kell majd nevezni a Facebook által megálmodott pénznemet. Már amikor nevezni kell majd valahogy, a bevezetés ugyanis egyelőre csúszik.","shortLead":"Libra helyett Diemnek kell majd nevezni a Facebook által megálmodott pénznemet. Már amikor nevezni kell majd valahogy...","id":"20201204_libra_diem_valuta_kriptopenz_facebook_digitalis_penz_online_vasarlas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=74f42ef3-bdbc-48c9-87e7-644f7eda30a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c7ea7cd-d8c8-4974-b62d-c4540b1a6a3b","keywords":null,"link":"/tudomany/20201204_libra_diem_valuta_kriptopenz_facebook_digitalis_penz_online_vasarlas","timestamp":"2020. december. 04. 11:03","title":"Átnevezték a Facebook saját pénznemét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a1cb863-9392-4ca2-9027-e86abdbf4081","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A négy európai kutatási szervezet közös projektje, a Climate Action Tracker (CAT) friss elemzése azt sugallja, hogy a század végére sikerülhet 2,1 Celsius-fokban korlátozni a globális hőmérséklet-emelkedést.","shortLead":"A négy európai kutatási szervezet közös projektje, a Climate Action Tracker (CAT) friss elemzése azt sugallja...","id":"20201203_parizsi_klimaegyezmeny_celkituzesei_teljesites","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a1cb863-9392-4ca2-9027-e86abdbf4081&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e12a781-7f4f-4982-b664-615ab9ebbe50","keywords":null,"link":"/tudomany/20201203_parizsi_klimaegyezmeny_celkituzesei_teljesites","timestamp":"2020. december. 03. 23:35","title":"\"Elérhető közelségbe\" kerültek a párizsi klímaegyezmény célkitűzései","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d777624-a530-4eb6-bd4c-7cbc1d007027","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egykori fideszes képviselő a brüsszeli “házibuli” miatt adta vissza a díszpolgári címet.","shortLead":"Az egykori fideszes képviselő a brüsszeli “házibuli” miatt adta vissza a díszpolgári címet.","id":"20201203_szajer_jozsef_diszpolgar_sopron","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8d777624-a530-4eb6-bd4c-7cbc1d007027&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d58f6616-7018-44a3-a138-958c7c4d65ac","keywords":null,"link":"/itthon/20201203_szajer_jozsef_diszpolgar_sopron","timestamp":"2020. december. 03. 15:20","title":"Szájer József lemondott a soproni díszpolgári címéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07cf48ab-c59e-440c-9195-8614d2361bc1","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Nagy-Britanniára december 31-ig még teljes egészében vonatkoznak az uniós jogszabályok, az előrehozott tömeges oltást saját hatáskörben engedélyezték, amit minden uniós tagállam, így Magyarország is megtehet. ","shortLead":"Nagy-Britanniára december 31-ig még teljes egészében vonatkoznak az uniós jogszabályok, az előrehozott tömeges oltást...","id":"20201204_Orban_oltas_koronavirus_brexit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=07cf48ab-c59e-440c-9195-8614d2361bc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"baa3e594-69d8-43db-82ff-5a42e912c00b","keywords":null,"link":"/itthon/20201204_Orban_oltas_koronavirus_brexit","timestamp":"2020. december. 04. 17:37","title":"Orbán téved, nem azért oltanak előbb a britek, mert kiléptek az EU-ból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]