Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5eac4aaf-8818-49a7-aa37-32af4b81a268","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Hogyan formálják át mindennapi életünket az egymásra ható új technológiák? Mi lesz a forradalmi fejlesztések hatása? Hogyan alakul majd a közlekedés, a vásárlás, az oktatás vagy a szórakozás jövője? Hogyan fest majd egyebek közt az egészségügy, az élettartam a nem is olyan távoli jövőben? Egyáltalán: mikor jön el az, amit jövőnek nevezünk? Ezeket a kérdéseket tárgyalja a HVG Könyvek által gondozott A jövő gyorsabban itt lesz, mint gondolnánk című könyv, melynek több részletét bemutatjuk a következő hetekben.","shortLead":"Hogyan formálják át mindennapi életünket az egymásra ható új technológiák? Mi lesz a forradalmi fejlesztések hatása...","id":"20210112_A_jovo_gyorsabban_itt_lesz_mint_gondolnank_6_resz_Mi_leszunk_a_robotok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5eac4aaf-8818-49a7-aa37-32af4b81a268&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8e55d11-7096-47f8-b08e-beab4d638721","keywords":null,"link":"/360/20210112_A_jovo_gyorsabban_itt_lesz_mint_gondolnank_6_resz_Mi_leszunk_a_robotok","timestamp":"2021. január. 12. 19:00","title":"A jövő gyorsabban itt lesz, mint gondolnánk, 6. rész: Mi leszünk a robotok?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd16eecc-600e-4dab-b0d5-c00bbb196b39","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Még Obama idején került le Kuba a listáról.","shortLead":"Még Obama idején került le Kuba a listáról.","id":"20210111_Pompeo_Kuba_terrorizmust_tamogato_orszagok_listaja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bd16eecc-600e-4dab-b0d5-c00bbb196b39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32d60b4c-15df-4569-a528-c77f04dc52c4","keywords":null,"link":"/vilag/20210111_Pompeo_Kuba_terrorizmust_tamogato_orszagok_listaja","timestamp":"2021. január. 11. 22:03","title":"Pompeo: Kubát visszateszik a terrorizmust támogató országok listájára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c7a1489-bd41-414f-a5f5-cb70889b66ee","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Meg nem mondanánk, hogy egy halat látunk.","shortLead":"Meg nem mondanánk, hogy egy halat látunk.","id":"20210111_kohal_ausztralia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3c7a1489-bd41-414f-a5f5-cb70889b66ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"faa833c1-e6c9-404d-b110-c6f12e2d8fdc","keywords":null,"link":"/tudomany/20210111_kohal_ausztralia","timestamp":"2021. január. 11. 18:03","title":"Íme a világ egyik legveszélyesebb hala, amely úgy néz ki, mint egy algás kődarab","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6499544f-cbc4-4f85-859a-2f8cedeaaf1a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A francia kormány az általános karantén lehetőségét sem vetette el.","shortLead":"A francia kormány az általános karantén lehetőségét sem vetette el.","id":"20210112_Koronavirs_kijarasi_tilalom_Franciaorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6499544f-cbc4-4f85-859a-2f8cedeaaf1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5deb8812-92c3-45d5-85e0-e08230e6cf10","keywords":null,"link":"/vilag/20210112_Koronavirs_kijarasi_tilalom_Franciaorszag","timestamp":"2021. január. 12. 19:35","title":"Országszerte délután 6 órakor kezdődhet a kijárási tilalom Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c356c08-fe65-4665-8c7a-b8f141b7e2b4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Egyesült Államok történelmében a kaliforniai szenátor lesz az első színesbőrű és az első nő az alelnöki poszton.","shortLead":"Az Egyesült Államok történelmében a kaliforniai szenátor lesz az első színesbőrű és az első nő az alelnöki poszton.","id":"20210111_Kamala_Harris_tul_fehernek_tunik_a_Vogue_cimlapjan_lett_is_botrany_belole","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1c356c08-fe65-4665-8c7a-b8f141b7e2b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6d9973b-f496-454d-bb53-ede19b408f80","keywords":null,"link":"/elet/20210111_Kamala_Harris_tul_fehernek_tunik_a_Vogue_cimlapjan_lett_is_botrany_belole","timestamp":"2021. január. 11. 10:31","title":"Kamala Harris túl fehérnek tűnik a Vogue címlapján, lett is botrány belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"084ffbad-b8d9-447c-bf04-637bed92928c","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az olajcég és az állami MFB Invest tőkealapja az egzotikus termékek feldolgozására alapított vállalkozást.","shortLead":"Az olajcég és az állami MFB Invest tőkealapja az egzotikus termékek feldolgozására alapított vállalkozást.","id":"202101_roastar_a_kave_azuj_arany_amolnal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=084ffbad-b8d9-447c-bf04-637bed92928c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cffa027-f7b1-40f9-90c4-243947e83c14","keywords":null,"link":"/360/202101_roastar_a_kave_azuj_arany_amolnal","timestamp":"2021. január. 12. 12:00","title":"A kávé és a tea az új arany a Molnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd54114e-050f-49ce-85b4-73e1575b8e99","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hiányos tájékoztatást kaptak a károsultak a kártérítési igényről, többeknek nem küldték ki a díjfelszólító levelet, rossz volt a panaszkezelés, nem volt megfelelő vírusvédelem az informatikai rendszerben – egyebek mellett ezt állapította meg az MNB, miután vizsgálatot tartott a Groupama Biztosítónál.","shortLead":"Hiányos tájékoztatást kaptak a károsultak a kártérítési igényről, többeknek nem küldték ki a díjfelszólító levelet...","id":"20210112_mnb_groupama_buntetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fd54114e-050f-49ce-85b4-73e1575b8e99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8163defc-08b3-4bca-9db2-f734cb6b37a4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210112_mnb_groupama_buntetes","timestamp":"2021. január. 12. 12:42","title":"Többféle szabálytalanság miatt büntette meg az MNB a Groupamát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a5577f3-2bae-4f16-a2a4-6f1d0f1a8a72","c_author":"Bihari Ádám","category":"itthon","description":"Ha kötelező oltásról még szó sincs, egyre több jel utal arra, hogy elkezdik az oltásban sorra kerülőket az oltópontok felé terelni különböző eszközökkel. A mentőszolgálatnál például már nyilatkoznia kell azoknak a dolgozóknak, akik nem oltatják be magukat. ","shortLead":"Ha kötelező oltásról még szó sincs, egyre több jel utal arra, hogy elkezdik az oltásban sorra kerülőket az oltópontok...","id":"20210112_Nyilatkozniuk_kell_rola_a_mentosoknek_ha_nem_oltatjak_be_magukat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3a5577f3-2bae-4f16-a2a4-6f1d0f1a8a72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"572bfa64-ea4a-477b-bacd-aa047a367cfe","keywords":null,"link":"/itthon/20210112_Nyilatkozniuk_kell_rola_a_mentosoknek_ha_nem_oltatjak_be_magukat","timestamp":"2021. január. 12. 15:33","title":"Nyilatkozniuk kell a mentősöknek, ha nem oltatják be magukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]