[{"available":true,"c_guid":"ff8b6486-624f-43ce-9e10-adcb072b4aaa","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"kultura","description":"Témájában és kivitelezésében is figyelemre méltó a Budapesti Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztiválon bemutatott Szemtől szemben című film, amelyben az alkotók a finn börtönökben működő resztoratív párbeszédekre fókuszálnak. Ennek keretén belül leültetik az elkövetőt az áldozatok hozzátartozóival. De kaphat-e bárki is válaszokat, ha megtörténik a megmagyarázhatatlan? Létezik-e bocsánat, ha valaki elkövette a megbocsáthatatlant?","shortLead":"Témájában és kivitelezésében is figyelemre méltó a Budapesti Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztiválon bemutatott Szemtől...","id":"20210309_Szemtol_szemben_dokumentumfilm_BIDF","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ff8b6486-624f-43ce-9e10-adcb072b4aaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76c85243-c984-4ec7-bb31-4221e84d905c","keywords":null,"link":"/kultura/20210309_Szemtol_szemben_dokumentumfilm_BIDF","timestamp":"2021. március. 09. 19:00","title":"„Nem feltétlenül kell megbocsátanom, de gyűlöletet sem kell éreznem többé”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b5b0924-d683-48d1-8712-14e876a7a9b7","c_author":"V. Komlósi Annamária","category":"360","description":"A pandémia jogi és pszichológiai értelemben egyaránt katasztrófajelenség, amely válsághelyzetet teremt. Ezért ugyanolyan emberi reakciókat vált ki világszerte, amelyeket a katasztrófapszichológiából jól ismerünk. V. Komlósi Annamária pszichológus írása.","shortLead":"A pandémia jogi és pszichológiai értelemben egyaránt katasztrófajelenség, amely válsághelyzetet teremt. Ezért...","id":"20210310_Leltar_a_pandemia_elso_evenek_psziches_kovetkezmenyeirol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1b5b0924-d683-48d1-8712-14e876a7a9b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f42cfe28-3962-4b42-a779-417ff41b526e","keywords":null,"link":"/360/20210310_Leltar_a_pandemia_elso_evenek_psziches_kovetkezmenyeirol","timestamp":"2021. március. 10. 13:00","title":"Az oltások a felszabadulás reménye helyett a pszichopandémiát hozták el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aeceaa57-77f4-4335-b74d-2d12824e9cda","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Brazília fővárosában sikerült rögzíteni egy villámot, ami a São Paulo-Guarulhos nemzetközi repülőtér futópályáján csapott le.","shortLead":"Brazília fővárosában sikerült rögzíteni egy villámot, ami a São Paulo-Guarulhos nemzetközi repülőtér futópályáján...","id":"20210311_villam_futopalya_video_gru","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aeceaa57-77f4-4335-b74d-2d12824e9cda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ab31c41-1faa-4ba9-b25e-06a9270d9059","keywords":null,"link":"/tudomany/20210311_villam_futopalya_video_gru","timestamp":"2021. március. 11. 08:03","title":"Levideózták a pillanatot, amikor belecsapott a villám a repülőtérbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b7d7c46-51b3-411b-8eab-7a1870e91a3b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Már meg is jelent a kormányrendelet, amely előkészíti a magyar popkultúra újrahangolását.","shortLead":"Már meg is jelent a kormányrendelet, amely előkészíti a magyar popkultúra újrahangolását.","id":"20210311_Magyar_Irok_Haza_Zichy_kastely_Petofi_Irodalmi_Muzeum","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6b7d7c46-51b3-411b-8eab-7a1870e91a3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b7287ef-8e83-482b-9e5d-6c0998d3b88e","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210311_Magyar_Irok_Haza_Zichy_kastely_Petofi_Irodalmi_Muzeum","timestamp":"2021. március. 11. 06:45","title":"A Magyar Írók Házát és a Zichy-kastélyt is megkaphatja a Petőfi Irodalmi Múzeum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"172844fe-09de-45e6-a69b-ae8efde256a3","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Nagyon sok áramot fogyaszt a fűtés, a szellőztetés, a légkondicionálás és a növekedésserkentő lámpák használata. ","shortLead":"Nagyon sok áramot fogyaszt a fűtés, a szellőztetés, a légkondicionálás és a növekedésserkentő lámpák használata. ","id":"20210310_Marihuana_termesztes_kornyezetterheles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=172844fe-09de-45e6-a69b-ae8efde256a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffb0b8fa-4f2d-4d01-afc8-73c826b15bd7","keywords":null,"link":"/zhvg/20210310_Marihuana_termesztes_kornyezetterheles","timestamp":"2021. március. 10. 14:15","title":"Még a kutatókat is meglepte, milyen környezetszennyező az otthoni marihuánatermesztés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73291459-ae97-42a7-b07e-f91ef44c0194","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A független képviselő azt szeretné elérni, hogy érintkezés nélkül, de legalább láthassák a gyerekeket az arra jogosultak.","shortLead":"A független képviselő azt szeretné elérni, hogy érintkezés nélkül, de legalább láthassák a gyerekeket az arra...","id":"20210310_Gyermekotthon_javitointezet_talalkozas_korlatozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=73291459-ae97-42a7-b07e-f91ef44c0194&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b18845e0-9083-4126-b77a-7ca5cb1df254","keywords":null,"link":"/itthon/20210310_Gyermekotthon_javitointezet_talalkozas_korlatozas","timestamp":"2021. március. 10. 10:10","title":"Müller Cecíliához fordult Szél Bernadett, hogy a gyermekotthonok lakói találkozhassanak a rokonaikkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be1f645b-5a70-4b01-9c66-057ab068636e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kamikaze autósnak már elvették a jogosítványát. ","shortLead":"A kamikaze autósnak már elvették a jogosítványát. ","id":"20210310_Gyakorlatilag_az_autojaban_el_az_a_ferfi_aki_Pesti_uton_remisztgette_a_tobbi_autost","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=be1f645b-5a70-4b01-9c66-057ab068636e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94a5d3d0-2917-4e90-b6fc-bbf9989a42d9","keywords":null,"link":"/cegauto/20210310_Gyakorlatilag_az_autojaban_el_az_a_ferfi_aki_Pesti_uton_remisztgette_a_tobbi_autost","timestamp":"2021. március. 10. 13:21","title":"Gyakorlatilag a kocsijában él a férfi, aki a Pesti úton rémisztgette a többi autóst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0e42601-0244-4e41-94f9-b2cb0c91252b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Verkada nevű biztonsági cég rendszerébe bejutó hackerek szerint meg sem kellett erőltetniük magukat ahhoz, hogy hozzáférjenek a kamerák képéhez és az elmentett archívumhoz.","shortLead":"A Verkada nevű biztonsági cég rendszerébe bejutó hackerek szerint meg sem kellett erőltetniük magukat ahhoz...","id":"20210310_verkada_adatszivargas_hackertamadas_hackeles_tesla_gyar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d0e42601-0244-4e41-94f9-b2cb0c91252b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b0bd633-d3f6-49a4-9c84-226844873cd3","keywords":null,"link":"/tudomany/20210310_verkada_adatszivargas_hackertamadas_hackeles_tesla_gyar","timestamp":"2021. március. 10. 07:33","title":"Feltörtek 150 ezer biztonsági kamerát a hackerek Amerikában, a Tesla gyárába is benéztek velük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]