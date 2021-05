Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A baleset az 5305-ös úton történt.","shortLead":"A baleset az 5305-ös úton történt.","id":"20210504_Auto_arok_Dunatetetlen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0e9d20b-a011-4b61-aeb9-cedb7fbab8ee","keywords":null,"link":"/cegauto/20210504_Auto_arok_Dunatetetlen","timestamp":"2021. május. 04. 05:37","title":"Árokba borult autójával és meghalt egy nő Dunatetétlennél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2c5cecb-1671-41f5-bb29-64297a62b255","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Orosz nagykövet 15 éve nem jelent meg a bizottság előtt.","shortLead":"Orosz nagykövet 15 éve nem jelent meg a bizottság előtt.","id":"20210503_Bekerette_az_orosz_nagykovetet_az_Europai_Bizottsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c2c5cecb-1671-41f5-bb29-64297a62b255&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ed94ad0-86e9-4a4f-931c-609c7196d8f9","keywords":null,"link":"/vilag/20210503_Bekerette_az_orosz_nagykovetet_az_Europai_Bizottsag","timestamp":"2021. május. 03. 17:15","title":"Bekérette az orosz nagykövetet az Európai Bizottság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9c69f07-e768-4c30-ba62-211488318eaf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Saroltáról már rég nem készült hivatalos fotó. ","shortLead":"Saroltáról már rég nem készült hivatalos fotó. ","id":"20210502_Sarolta_hercegno_szuletesnapi_foto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d9c69f07-e768-4c30-ba62-211488318eaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c5867ac-fec2-4b14-8b52-75e81b30b2c1","keywords":null,"link":"/elet/20210502_Sarolta_hercegno_szuletesnapi_foto","timestamp":"2021. május. 02. 17:27","title":"Hatéves lett Sarolta hercegnő, új fotót tett róla közzé a királyi család","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3b68e69-35ce-490c-8387-57fd9e98c399","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Olvassa el itt a legfontosabb tudnivalókat a magyar nyelv és irodalom érettségiről!","shortLead":"Olvassa el itt a legfontosabb tudnivalókat a magyar nyelv és irodalom érettségiről!","id":"20210503_erettsegi_magyarerettsegi_feladatok_eduline","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f3b68e69-35ce-490c-8387-57fd9e98c399&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dea70ac0-39f0-46d7-8277-8e951c0edc9a","keywords":null,"link":"/itthon/20210503_erettsegi_magyarerettsegi_feladatok_eduline","timestamp":"2021. május. 03. 09:59","title":"Magyarérettségi: nem okozhatott meglepetést a feladatsor a vizsgázóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5be99af1-fc7f-4cee-97ee-48baef93d0c1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A michigani férfinek látszólag szinte minden vevője a rokonság egy tagja volt. ","shortLead":"A michigani férfinek látszólag szinte minden vevője a rokonság egy tagja volt. ","id":"20210503_84_millio_dollart_bukott_egyik_nagylelku_eladojan_a_FiatChrysler_ceg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5be99af1-fc7f-4cee-97ee-48baef93d0c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c408d782-88c8-44b1-9021-2b4474c3bf9a","keywords":null,"link":"/cegauto/20210503_84_millio_dollart_bukott_egyik_nagylelku_eladojan_a_FiatChrysler_ceg","timestamp":"2021. május. 03. 09:25","title":"2,6 milliárd forintnyi összegben osztogatott családi kedvezményeket egy Fiat-Chrysler kereskedés értékesítője ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac93591e-9e1b-429c-98fc-5ce4d86585e8","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A hagyományoknak megfelelően idén is a rendőrség és a tüntetők közötti összecsapásokba torkollottak a berlini május elsejei felvonulások. A tüntetők gyújtogattak, a rendőröket dobálták és több helyen össze is csaptak velük a német fővárosban. Párizsban és Isztambulban is balhé volt.","shortLead":"A hagyományoknak megfelelően idén is a rendőrség és a tüntetők közötti összecsapásokba torkollottak a berlini május...","id":"20210502_Gyujtogattak_es_osszecsaptak_a_rendorokkel_a_tuntetok_Berlinben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ac93591e-9e1b-429c-98fc-5ce4d86585e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42dafd8c-6cc4-4333-959b-a042be80d562","keywords":null,"link":"/vilag/20210502_Gyujtogattak_es_osszecsaptak_a_rendorokkel_a_tuntetok_Berlinben","timestamp":"2021. május. 02. 11:39","title":"Gyújtogattak és összecsaptak a rendőrökkel a tüntetők Berlinben - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85e7050e-697d-411c-afa4-e49ddfaccb65","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Az mRNS után jöhetne az elölt vírust vagy adenovírust tartalmazó vakcina. Ez persze még csak egy felvetés.","shortLead":"Az mRNS után jöhetne az elölt vírust vagy adenovírust tartalmazó vakcina. Ez persze még csak egy felvetés.","id":"20210502_A_BioNTech_vezetojeben_felmerult_hogy_kombinalni_lehetne_a_vakcinakat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=85e7050e-697d-411c-afa4-e49ddfaccb65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b85fce56-59b2-40f5-90aa-4cae12065d42","keywords":null,"link":"/kkv/20210502_A_BioNTech_vezetojeben_felmerult_hogy_kombinalni_lehetne_a_vakcinakat","timestamp":"2021. május. 02. 12:42","title":"A BioNTech vezetőjében felmerült, hogy kombinálni lehetne a vakcinákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0984eb5b-874b-41c0-8285-210c554e4bd4","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"A repülőgép-hordozók (ez az anyahajók rendes neve) a mennybe mennek. De nem átvitt értelemben, sőt dicsőség helyett éppen hogy megaláztatás vár rájuk, ha a haditechnika fejlődése így folytatódik.","shortLead":"A repülőgép-hordozók (ez az anyahajók rendes neve) a mennybe mennek. De nem átvitt értelemben, sőt dicsőség helyett...","id":"202117__egi_repulogephordozok__gremlins__kamikaze__legbol_kapott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0984eb5b-874b-41c0-8285-210c554e4bd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc788f19-d838-4c39-acba-1ba05841dbcf","keywords":null,"link":"/360/202117__egi_repulogephordozok__gremlins__kamikaze__legbol_kapott","timestamp":"2021. május. 02. 13:30","title":"Kiszolgáltak az anyahajók – jönnek az anyarepülőgépek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]