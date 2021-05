Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"da05457a-79ec-4dfd-8f01-bc40afe258a8","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Pfizer-vakcinát kapnak, de nem a lakosságnak szánt adagból.","shortLead":"Pfizer-vakcinát kapnak, de nem a lakosságnak szánt adagból.","id":"20210521_oltas_tokio_olimpia_britek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da05457a-79ec-4dfd-8f01-bc40afe258a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff6f22bf-cf57-462b-bb51-82c96cf2dab3","keywords":null,"link":"/sport/20210521_oltas_tokio_olimpia_britek","timestamp":"2021. május. 21. 21:53","title":"A britek teljes olimpiai csapatát beoltják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2fa14a2-1c4c-4964-90b8-210a4af53da3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Putyin szerint \"határozottan állítható\", hogy Oroszország rendelkezik a világ legkorszerűbb nukleáris feltartóztató erőivel.","shortLead":"Putyin szerint \"határozottan állítható\", hogy Oroszország rendelkezik a világ legkorszerűbb nukleáris feltartóztató...","id":"20210520_putyin_oroszorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e2fa14a2-1c4c-4964-90b8-210a4af53da3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bfe171b-8f1d-4996-96fd-7c3f2c5633ae","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210520_putyin_oroszorszag","timestamp":"2021. május. 20. 20:30","title":"Putyin: Oroszország kiüti a fogát annak, aki harapni akar belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0eab4d60-3678-4f01-b0b4-ffd17d7e0764","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Csaknem 70 tigrist és oroszlánt foglaltak le a Tigrisvilág-sorozatban elhíresült állatkertben. ","shortLead":"Csaknem 70 tigrist és oroszlánt foglaltak le a Tigrisvilág-sorozatban elhíresült állatkertben. ","id":"20210521_A_Tiger_King_nezoi_jol_szorakoztak_mikozben_az_allatok_szenvedtek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0eab4d60-3678-4f01-b0b4-ffd17d7e0764&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7805ee25-da3a-4005-8362-185519c0c479","keywords":null,"link":"/elet/20210521_A_Tiger_King_nezoi_jol_szorakoztak_mikozben_az_allatok_szenvedtek","timestamp":"2021. május. 21. 11:55","title":"A Tiger King nézői jól szórakoztak, miközben az állatok szenvedtek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7ac6893-c0f8-4054-8834-cfbf4687a98a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az elektromos gépkocsik eddig is ingyen parkoltak.","shortLead":"Az elektromos gépkocsik eddig is ingyen parkoltak.","id":"20210521_Fel_aron_parkolhatnak_a_fovarosban_a_benzines_carsharing_autok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c7ac6893-c0f8-4054-8834-cfbf4687a98a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4c24146-af57-4184-beee-f197b4222e30","keywords":null,"link":"/cegauto/20210521_Fel_aron_parkolhatnak_a_fovarosban_a_benzines_carsharing_autok","timestamp":"2021. május. 21. 18:25","title":"Féláron parkolhatnak a fővárosban a benzines carsharing autók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4a1f473-5506-4ea0-a8d6-253b6c314b6e","c_author":"Dobszay János","category":"360","description":"Kevés jómódú érdekében a szociális gondokkal küzdő többség lakhatási esélyeit rontaná a kormány – most az önkormányzati bérlakásokat vinnék a közösből. ","shortLead":"Kevés jómódú érdekében a szociális gondokkal küzdő többség lakhatási esélyeit rontaná a kormány – most az önkormányzati...","id":"202120__berlakasok__kenyszerertekesites__lakhatasi_szegenyseg__elveteli_szandek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e4a1f473-5506-4ea0-a8d6-253b6c314b6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"763298cc-39e7-4749-aab7-04f5245e5a33","keywords":null,"link":"/360/202120__berlakasok__kenyszerertekesites__lakhatasi_szegenyseg__elveteli_szandek","timestamp":"2021. május. 22. 11:00","title":"A gazdagok lakást kaphatnak, a többi bérlő örüljön, ha tető marad a feje felett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7f06c95-eafa-4258-a512-139f64a46d13","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Xiaomi is belépett azon gyártók sorába, akik a cserélhető alkatrészekben látják egy-egy okostelefon-modell jövőjét. Egyelőre csak egy szabadalom árulkodik a kínai gyártó elképzeléséről.","shortLead":"A Xiaomi is belépett azon gyártók sorába, akik a cserélhető alkatrészekben látják egy-egy okostelefon-modell jövőjét...","id":"20210522_xiaomi_modularis_telefon_szabadalom","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b7f06c95-eafa-4258-a512-139f64a46d13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f28d7d6-a439-43aa-a6c6-9c3f7bce311a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210522_xiaomi_modularis_telefon_szabadalom","timestamp":"2021. május. 22. 08:03","title":"A Xiaomi új ötlete a telefon, amit otthon lehet összelegózni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8c346ef-5acb-4ef0-b8e7-3ab06373d6e5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Aki Londonban jár a nyáron, az megcsodálhatja a Disney-mesébe illő ruhát.","shortLead":"Aki Londonban jár a nyáron, az megcsodálhatja a Disney-mesébe illő ruhát.","id":"20210520_Kiallitjak_Diana_hercegno_eskuvoi_ruhajat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b8c346ef-5acb-4ef0-b8e7-3ab06373d6e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e507452-5585-42df-b6ee-4a615bc5f35e","keywords":null,"link":"/elet/20210520_Kiallitjak_Diana_hercegno_eskuvoi_ruhajat","timestamp":"2021. május. 20. 15:23","title":"Kiállítják Diana hercegnő esküvői ruháját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"199c0f22-bf95-4903-be54-f0a3837b2e22","c_author":"EFAFLEX Hungária Kft.","category":"brandcontent","description":"Milyen előírásokhoz, keretrendszerekhez kell alkalmazkodni ahhoz ma egy ipari szereplőnek, hogy a működés és a gyártás során is megfeleljen a 21. század elvárásainak? Mennyire fontos az IoT, a mesterséges intelligencia, az eszközök élettartamának és szerviz idejének pontos előrejelzése? Annak jártunk utána, milyen változásokat hozott és hoz majd az Ipar 4.0 a vállalati világban. A világ leggyorsabb ipari kapuját gyártó német EFAFLEX cég gyorskapuit forgalmazó EFAFLEX Hungária Kft., valamint a raktározási technológiai berendezések széles spektrumát kínáló EFA GLOBAL DOCKING Kft. ügyvezető igazgatója, Köbli Attila válaszolt a fejlődéssel és az ágazati újdonságokkal kapcsolatos kérdéseinkre.","shortLead":"Milyen előírásokhoz, keretrendszerekhez kell alkalmazkodni ahhoz ma egy ipari szereplőnek, hogy a működés és a gyártás...","id":"20210419_Energiahatekonysag_digitalizacio_automatizalas_aki_kimarad_az_nagyon_lemarad_EFAFLEX","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=199c0f22-bf95-4903-be54-f0a3837b2e22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17e96e94-c698-4cd3-832d-492e6fa8c3f7","keywords":null,"link":"/brandcontent/20210419_Energiahatekonysag_digitalizacio_automatizalas_aki_kimarad_az_nagyon_lemarad_EFAFLEX","timestamp":"2021. május. 21. 09:30","title":"Így lehet sikeres a cége 2021-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]