[{"available":true,"c_guid":"69f59328-9b74-4ba6-ae25-618797096507","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Árulással, az adófizetők kifosztásával vádolta a kormányt a Fudan Egyetem alapítványáról szóló törvény vitájában az ellenzék. Az ITM államtitkára szerint viszont a baloldal támadásai vannak a nemzeti érdek ellen.\r

","shortLead":"Árulással, az adófizetők kifosztásával vádolta a kormányt a Fudan Egyetem alapítványáról szóló törvény vitájában...","id":"20210527_fudan_egyetem_parlamenti_vita","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=69f59328-9b74-4ba6-ae25-618797096507&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44786b43-3355-4dc2-ade6-4a959a0871ce","keywords":null,"link":"/itthon/20210527_fudan_egyetem_parlamenti_vita","timestamp":"2021. május. 27. 22:45","title":"Tibeti zászló is előkerült a Fudan Egyetem alapítványáról szóló törvény vitájában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34e1bda3-6cab-4bb0-b25f-94dfbb9efab4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az Európai Bizottság állásfoglalását kéri a Demokratikus Koalíció arról, hogyan utazhatnak azon országok polgárai, mint például Magyarország, akiknek a kormánya titkolja, milyen vakcinát kaptak. ","shortLead":"Az Európai Bizottság állásfoglalását kéri a Demokratikus Koalíció arról, hogyan utazhatnak azon országok polgárai, mint...","id":"20210529_A_DK_az_Europai_Bizottsag_allasfoglalasat_keri_hogyan_lehet_utazni_a_magyar_vedettsegi_igazolvannyal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=34e1bda3-6cab-4bb0-b25f-94dfbb9efab4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c4f2249-4360-472b-9ace-9a0a9d42f1d0","keywords":null,"link":"/itthon/20210529_A_DK_az_Europai_Bizottsag_allasfoglalasat_keri_hogyan_lehet_utazni_a_magyar_vedettsegi_igazolvannyal","timestamp":"2021. május. 29. 16:26","title":"Állásfoglalást kér az Európai Bizottságtól a DK arról, hogyan lehet utazni a magyar védettségi igazolvánnyal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bc4df73-c377-4e7e-bf6d-424ae91391e0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Korábban Johnsonnak sem tetszett, amit a magyar miniszterelnök a migránsokról mondott.","shortLead":"Korábban Johnsonnak sem tetszett, amit a magyar miniszterelnök a migránsokról mondott.","id":"20210527_Boris_Johnson_szovivo_Orban_Viktor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0bc4df73-c377-4e7e-bf6d-424ae91391e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4c64b6a-3f7b-4727-a9f2-b8cee151b6d8","keywords":null,"link":"/vilag/20210527_Boris_Johnson_szovivo_Orban_Viktor","timestamp":"2021. május. 27. 18:52","title":"Boris Johnson szóvivője elítélte Orbán korábbi nyilatkozatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d74ebbbb-189a-47a2-8a37-8e760674dd09","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA élén álló Bill Nelson volt floridai demokrata szenátor bizarr megjegyzéseket tett Kínáról és a koronavírus-járvány okozta válságról egy online beszélgetésen.","shortLead":"A NASA élén álló Bill Nelson volt floridai demokrata szenátor bizarr megjegyzéseket tett Kínáról és...","id":"20210528_bill_nelson_nasa_koronavirus_labor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d74ebbbb-189a-47a2-8a37-8e760674dd09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b5a340a-f252-40c6-9680-c554eac58668","keywords":null,"link":"/tudomany/20210528_bill_nelson_nasa_koronavirus_labor","timestamp":"2021. május. 28. 09:03","title":"A NASA főnöke nem hiszi, hogy a koronavírus a természetből jött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"689f3d40-e9ea-4867-a8c6-f312d11ece37","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Amazon streamingszolgáltató a stúdióval együtt megvette a 007-es filmeket is, így sok kérdés felmerült a sorozat jövőjével kapcsolatban. Most megjöttek a válaszok is.","shortLead":"Az Amazon streamingszolgáltató a stúdióval együtt megvette a 007-es filmeket is, így sok kérdés felmerült a sorozat...","id":"20210528_A_James_Bondfilmek_a_gigauzlet_ellenere_sem_jutnak_a_Star_Wars_sorsara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=689f3d40-e9ea-4867-a8c6-f312d11ece37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ae54b82-fdc0-4d6e-9fc5-ae3432d50042","keywords":null,"link":"/kultura/20210528_A_James_Bondfilmek_a_gigauzlet_ellenere_sem_jutnak_a_Star_Wars_sorsara","timestamp":"2021. május. 28. 10:48","title":"A James Bond-filmek a gigaüzlet ellenére sem jutnak a Star Wars sorsára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00f5036e-3255-42b4-90cf-c8f6e81e006d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A külügyminiszter örült, hogy a megnyitón ott van több nagykövet felesége, abban bízott, ők majd vásárlókká is válnak. \r

","shortLead":"A külügyminiszter örült, hogy a megnyitón ott van több nagykövet felesége, abban bízott, ők majd vásárlókká is válnak...","id":"20210528_Nanushkabutikot_nyitott_meg_Londonban_Szijjarto_Peter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=00f5036e-3255-42b4-90cf-c8f6e81e006d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7ffb0a7-ea65-41c0-8580-848009390c94","keywords":null,"link":"/kkv/20210528_Nanushkabutikot_nyitott_meg_Londonban_Szijjarto_Peter","timestamp":"2021. május. 28. 14:57","title":"Nanushka-butikot nyitott meg Londonban Szijjártó Péter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48138a72-0640-4ce2-9044-2197ffa4f97e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Napközben akár 24 fok is lehet. Néhol eshet is.","shortLead":"Napközben akár 24 fok is lehet. Néhol eshet is.","id":"20210528_idojaras_pentek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=48138a72-0640-4ce2-9044-2197ffa4f97e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1b0e311-ff02-42d3-b9a5-228433c5345b","keywords":null,"link":"/itthon/20210528_idojaras_pentek","timestamp":"2021. május. 28. 05:39","title":"Előbb eltűnnek, aztán visszajönnek a felhők pénteken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f38675f-b067-4031-b83b-481743876fb8","c_author":"Riba István","category":"360","description":"Az Orbán-rendszer névadója igényt tart arra, hogy hű fegyverhordozói ideológiai keretet barkácsoljanak a tevékenységének, ők pedig ezt sietve teljesítették is. ","shortLead":"Az Orbán-rendszer névadója igényt tart arra, hogy hű fegyverhordozói ideológiai keretet barkácsoljanak...","id":"202121__orban_es_ideologusai__elmaradt_szembenezes__politikai_termek__rendszer_kritikanelkul","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6f38675f-b067-4031-b83b-481743876fb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c427a44d-9c21-4734-a948-b1daef332476","keywords":null,"link":"/360/202121__orban_es_ideologusai__elmaradt_szembenezes__politikai_termek__rendszer_kritikanelkul","timestamp":"2021. május. 29. 11:00","title":"Kizárólag Orbán Viktor dicsőségét zengik a róla írt könyvek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]