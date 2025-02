Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"1d491002-0a04-43cb-afa7-8baf3d997b14","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Pete Hegseth Brüsszelben kijelentette, hogy az Egyesült Államok nem fogja békefenntartókkal garantálni Ukrajna biztonságát.","shortLead":"Pete Hegseth Brüsszelben kijelentette, hogy az Egyesült Államok nem fogja békefenntartókkal garantálni Ukrajna...","id":"20250212_pete-hegseth-ukrajna-amerikai-tamogatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1d491002-0a04-43cb-afa7-8baf3d997b14.jpg","index":0,"item":"d7ba1fe1-2a70-4a3e-abd2-6fb3364dd19a","keywords":null,"link":"/vilag/20250212_pete-hegseth-ukrajna-amerikai-tamogatas","timestamp":"2025. február. 12. 19:34","title":"Amerikai védelmi miniszter: Irreális Ukrajna 2014 előtti határainak visszaállítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37b0f08d-eb43-4315-b6cf-e778d5b22597","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Elon Musk közreműködésével szétverte az USA külföldön nyújtott támogatásait irányító ügynökséget Donald Trump, aki ezzel a tekintélyelvű vezetőknek kedveskedett, civil szervezeteket lehetetlenített el, és rombolta Washington befolyását a világban.","shortLead":"Elon Musk közreműködésével szétverte az USA külföldön nyújtott támogatásait irányító ügynökséget Donald Trump, aki...","id":"20250213_hvg-usaid-amerikai-segelyek-trump-musk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/37b0f08d-eb43-4315-b6cf-e778d5b22597.jpg","index":0,"item":"6be3892c-8ed9-4f94-a76c-5338c00b228d","keywords":null,"link":"/360/20250213_hvg-usaid-amerikai-segelyek-trump-musk","timestamp":"2025. február. 13. 09:47","title":"Gyerekek gyógyítása, aknák felszedése, ivóvízhez hozzáférés: kuka – Orbán Viktor ennek örül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb0e52fe-c9fd-4a47-a78c-78e831a27356","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Madarat lehet fogatni az amerikai elnökkel, aki az ukrajnai háború megállításáról és a tárgyalások megkezdéséről is beszélt orosz kollégájával.","shortLead":"Madarat lehet fogatni az amerikai elnökkel, aki az ukrajnai háború megállításáról és a tárgyalások megkezdéséről is...","id":"20250212_donald-trump-vlagyimir-putyin-telefon-latogatas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bb0e52fe-c9fd-4a47-a78c-78e831a27356.jpg","index":0,"item":"cb08d31e-0dcc-4fc4-8e64-75ed38b6f638","keywords":null,"link":"/vilag/20250212_donald-trump-vlagyimir-putyin-telefon-latogatas-ebx","timestamp":"2025. február. 12. 18:35","title":"Trump beszélt Putyinnal, az a terv, hogy meglátogatják egymást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1ac69a2-71d4-40bb-847e-885585502e34","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Minden jel arra utal, hogy a gép különleges engedélyt kapott. ","shortLead":"Minden jel arra utal, hogy a gép különleges engedélyt kapott. ","id":"20250212_oroszorszag-egyesult-allamok-amerikai-repulogep-moszkva","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f1ac69a2-71d4-40bb-847e-885585502e34.jpg","index":0,"item":"d84f6bf1-354c-4461-9194-7927596d46fe","keywords":null,"link":"/vilag/20250212_oroszorszag-egyesult-allamok-amerikai-repulogep-moszkva","timestamp":"2025. február. 12. 10:28","title":"Moszkvában landolt egy amerikai repülőgép, azonnal beindultak a találgatások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c5b6098-b270-4547-988f-2e48e20fef94","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A család az család kampány elindítója, ezért meghívta magukhoz Orbánt, hogy a miniszterelnök lássa, hogyan él egy magyar szivárványcsalád.","shortLead":"A család az család kampány elindítója, ezért meghívta magukhoz Orbánt, hogy a miniszterelnök lássa, hogyan él...","id":"20250213_szivarvanycsalad-pal-marton-orban-viktor-alice-weidel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9c5b6098-b270-4547-988f-2e48e20fef94.jpg","index":0,"item":"1bc3b6d0-7658-4968-be6b-de0ceb9427df","keywords":null,"link":"/itthon/20250213_szivarvanycsalad-pal-marton-orban-viktor-alice-weidel","timestamp":"2025. február. 13. 10:00","title":"A szivárványcsaládban élő Pál Márton üdvözli, hogy Orbán baráti melegséggel fogadta a leszbikusként gyermekeket nevelő Alice Weidelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f7b3774-8883-4adf-b83c-4a167987b661","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Kormányzásra készül a Tisza Párt, és bár Magyar Péter úgy érzi, készen áll rá, nem biztos, hogy ő lesz a miniszterelnök-jelöltjük – mondta a pártelnök a Partizán műsorában. Magyar beszélt még a NER elszámoltatásáról, a hamarosan színre lépő szakpolitikusaikról, a 106 egyéni jelöltjük kiválasztásáról, a Tisza oligarchamentes kampányfinanszírozásáról, és arról is, hogy “a politika nem egy agysebészet”. ","shortLead":"Kormányzásra készül a Tisza Párt, és bár Magyar Péter úgy érzi, készen áll rá, nem biztos, hogy ő lesz...","id":"20250211_Magyar-Peter-Partizan-Tisza-osszefoglalo-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9f7b3774-8883-4adf-b83c-4a167987b661.jpg","index":0,"item":"db38ebeb-a895-4574-a9e7-c1c6d666d587","keywords":null,"link":"/itthon/20250211_Magyar-Peter-Partizan-Tisza-osszefoglalo-ebx","timestamp":"2025. február. 11. 21:42","title":"Magyar Péter egyelőre nem terítette ki a lapjait, és abban sem biztos, hogy ő lesz Orbán Viktor kihívója, de \"ennél csak jobban lehet csinálni\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67a6b1bd-8b9b-4572-9106-899a1569c649","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Publicus Intézet felmérése szerint az embereknek több mint a fele tartja valószínűnek Orbán korruptságát, a miniszterelnök ezzel Rogán Antalt is előzi a listán.","shortLead":"A Publicus Intézet felmérése szerint az embereknek több mint a fele tartja valószínűnek Orbán korruptságát...","id":"20250212_Orban-Viktor-is-korrupt-a-magyarok-53-szazaleka-szerint","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/67a6b1bd-8b9b-4572-9106-899a1569c649.jpg","index":0,"item":"69b0c830-e645-4d21-b4ae-98414aadaafb","keywords":null,"link":"/itthon/20250212_Orban-Viktor-is-korrupt-a-magyarok-53-szazaleka-szerint","timestamp":"2025. február. 12. 08:10","title":"Orbán Viktor is korrupt a magyarok 53 százaléka szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0b5cdcc-5843-40c4-b1ef-6fa35c241ada","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Több mint négy hónapja van ügyvezető kormánya Ausztriának, a labda most ismét a köztársasági elnöknél pattog. ","shortLead":"Több mint négy hónapja van ügyvezető kormánya Ausztriának, a labda most ismét a köztársasági elnöknél pattog. ","id":"20250213_Az-osztrak-szelsojobb-vezetoje-uj-valasztasokat-kovetel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d0b5cdcc-5843-40c4-b1ef-6fa35c241ada.jpg","index":0,"item":"84446dfd-3aec-4f82-bb4f-d24fca6fb129","keywords":null,"link":"/vilag/20250213_Az-osztrak-szelsojobb-vezetoje-uj-valasztasokat-kovetel","timestamp":"2025. február. 13. 15:49","title":"Az osztrák szélsőjobb vezetője új választásokat követel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]