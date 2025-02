Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a7edb185-c065-48ac-b020-a249869b78a6","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A Ganz Transzformátor- és Villamos Forgógépgyártó Kft. egyik tulajdonosa Barna Zsolt, az MBH Bank elnöke, valamint két, Mészáros köreihez köthető magántőkealap.","shortLead":"A Ganz Transzformátor- és Villamos Forgógépgyártó Kft. egyik tulajdonosa Barna Zsolt, az MBH Bank elnöke, valamint két...","id":"20250212_Meszaros-Lorinchez-kozeli-ceg-bizniszel-Kuvaitban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a7edb185-c065-48ac-b020-a249869b78a6.jpg","index":0,"item":"9a5e4932-fbd2-46eb-8a1c-5b0cc31ae9d3","keywords":null,"link":"/kkv/20250212_Meszaros-Lorinchez-kozeli-ceg-bizniszel-Kuvaitban","timestamp":"2025. február. 12. 13:52","title":"Kuvaitban kapott munkát egy Mészáros Lőrinchez köthető cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5ed737e-df36-42d2-9dbb-d50ca7560055","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tűzszerészek nem találtak robbanószerkezetet. ","shortLead":"A tűzszerészek nem találtak robbanószerkezetet. ","id":"20250211_tapioszele-altalanos-iskola-bombariado","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b5ed737e-df36-42d2-9dbb-d50ca7560055.jpg","index":0,"item":"1d128bf6-13f2-4803-a239-edfebd6f23f6","keywords":null,"link":"/itthon/20250211_tapioszele-altalanos-iskola-bombariado","timestamp":"2025. február. 11. 10:56","title":"Tápiószelén két iskola is kapott bombafenyegetést hétfőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a81184d-7d04-416a-b955-77c68c99b9a4","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A miniszter szerint ez a feltétele annak, hogy bármilyen fejlesztés megvalósulhasson a hamarosan a főváros egyik cégéhez kerülő területen.","shortLead":"A miniszter szerint ez a feltétele annak, hogy bármilyen fejlesztés megvalósulhasson a hamarosan a főváros egyik...","id":"20250211_rakosrendezo-szemet-elszallitas-lazar-janos-karacsony-gergely","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1a81184d-7d04-416a-b955-77c68c99b9a4.jpg","index":0,"item":"f6bac8aa-72c3-45ab-ba4b-fcc8593262f2","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250211_rakosrendezo-szemet-elszallitas-lazar-janos-karacsony-gergely","timestamp":"2025. február. 11. 14:14","title":"Lázár János máris felszólította Karácsonyt, hogy szállíttassa el a szemetet Rákosrendezőről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"325a5bb0-6d46-4616-a09b-fd60c698e3e9","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"Az IBA szerint a NOB megsértette a bokszolónők emberi jogait, amiért engedte indulni a párizsi olimpián Helifet és a tajvani Lint.","shortLead":"Az IBA szerint a NOB megsértette a bokszolónők emberi jogait, amiért engedte indulni a párizsi olimpián Helifet és...","id":"20250211_boksz-okolvivas-iba-nemzetkozi-olimpiai-bizottsag-imane-helif-transznemu-sportolok-donald-trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/325a5bb0-6d46-4616-a09b-fd60c698e3e9.jpg","index":0,"item":"fe866fb7-c077-4931-84e2-0dd26d7552e8","keywords":null,"link":"/sport/20250211_boksz-okolvivas-iba-nemzetkozi-olimpiai-bizottsag-imane-helif-transznemu-sportolok-donald-trump","timestamp":"2025. február. 11. 15:28","title":"Imane Helifék miatt pereli be a NOB-ot a nemzetközi bokszszövetség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e4a92ee-d48e-454e-b5c0-e0ab18c607e0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Donald Trump nemcsak Amerikát akarja naggyá tenni, hanem a saját életét is meg akarja könnyíteni, és mi sem kézenfekvőbb ehhez, mint egy elnöki mandátum.","shortLead":"Donald Trump nemcsak Amerikát akarja naggyá tenni, hanem a saját életét is meg akarja könnyíteni, és mi sem...","id":"20250211_muanyag-szivoszal-donald-trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2e4a92ee-d48e-454e-b5c0-e0ab18c607e0.jpg","index":0,"item":"7f14728e-f385-45db-8eeb-dd460307b5ac","keywords":null,"link":"/elet/20250211_muanyag-szivoszal-donald-trump","timestamp":"2025. február. 11. 13:42","title":"Trump rendeletben hozza vissza a műanyag szívószálakat, mert a papírból készültek szerinte „felrobbannak”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02b01176-9543-4e42-b7dd-49bded9291ed","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Győrffy Balázs korábban megtagadta a vallomástételt, most viszont beismerte tettét.","shortLead":"Győrffy Balázs korábban megtagadta a vallomástételt, most viszont beismerte tettét.","id":"20250212_gyorffy-balazs-fidesz-beismerte-bunosseget","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/02b01176-9543-4e42-b7dd-49bded9291ed.jpg","index":0,"item":"11b93653-ba83-4329-b5a8-1dbd7d754f71","keywords":null,"link":"/itthon/20250212_gyorffy-balazs-fidesz-beismerte-bunosseget","timestamp":"2025. február. 12. 20:46","title":"Bűnösnek vallotta magát a nőbántalmazás miatt lemondott fideszes EP-képviselő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8ba0c57-97f2-436d-a5b6-ec40e8424464","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Négy amerikai államban is olyan beruházásai vannak a Fordnak, amelyek az elektromos autózáshoz kötődnek. ","shortLead":"Négy amerikai államban is olyan beruházásai vannak a Fordnak, amelyek az elektromos autózáshoz kötődnek. ","id":"20250213_Ford-vezerigazgatoja-Trump-amerikai-munkahelyeket-sodor-veszelybe","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e8ba0c57-97f2-436d-a5b6-ec40e8424464.jpg","index":0,"item":"525ce250-6af0-482a-9887-42b1eb557663","keywords":null,"link":"/cegauto/20250213_Ford-vezerigazgatoja-Trump-amerikai-munkahelyeket-sodor-veszelybe","timestamp":"2025. február. 13. 08:37","title":"A Ford vezérigazgatója szerint Trump politikája amerikai munkahelyeket sodor veszélybe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7546eda1-67dd-471f-8af6-256e43c6e32e","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20250213_Marabu-Feknyuz-Vagyonviszonyok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7546eda1-67dd-471f-8af6-256e43c6e32e.jpg","index":0,"item":"a5325b37-8df0-4434-8b7d-4f6fa71f996d","keywords":null,"link":"/itthon/20250213_Marabu-Feknyuz-Vagyonviszonyok","timestamp":"2025. február. 13. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Vagyonviszonyok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]