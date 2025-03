Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c19717b3-4f10-46f2-bd86-8740dd1de1c4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Budapest-Újszász-Szolnok vonalon 10-30 perccel hosszabb menetidőre kell számítani.","shortLead":"A Budapest-Újszász-Szolnok vonalon 10-30 perccel hosszabb menetidőre kell számítani.","id":"20250329_Elgazolt-egy-embert-a-vonat-Sulysapnal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c19717b3-4f10-46f2-bd86-8740dd1de1c4.jpg","index":0,"item":"984488be-3948-4d8c-8d89-98a68c283592","keywords":null,"link":"/itthon/20250329_Elgazolt-egy-embert-a-vonat-Sulysapnal","timestamp":"2025. március. 29. 21:41","title":"Elgázolt egy embert a vonat Sülysápnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"670c5a77-03d8-4c1e-b89d-1b53f7ba32d2","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"A Városligeti fasor két múzeummal gazdagodik: a Kőrössy-villában már látogatható a tulajdonos Zsolnay-gyűjteménye, a szomszédos telken, Klösz György fotográfus egykori villáját pedig Fotográfiai Múzeummá alakítják át.","shortLead":"A Városligeti fasor két múzeummal gazdagodik: a Kőrössy-villában már látogatható a tulajdonos Zsolnay-gyűjteménye...","id":"20250329_hvg-fotografiai-muzeum-palyazat-klosz-villa-baan-laszlo-szabo-andras","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/670c5a77-03d8-4c1e-b89d-1b53f7ba32d2.jpg","index":0,"item":"2f1e2ed4-090a-48c3-b87a-738de662724a","keywords":null,"link":"/360/20250329_hvg-fotografiai-muzeum-palyazat-klosz-villa-baan-laszlo-szabo-andras","timestamp":"2025. március. 29. 17:30","title":"Méltó helyen lesz a fotográfiai múzeum, elsőként járhattunk a felújításra váró épületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2313c9a-4dbc-4e14-b0e1-ef02d5397a1e","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Alkotmányossági kötélhúzásba torkollhat, hogy Donald Trump bírósági eljárást mellőzve akarja kiutasítani a Columbia Egyetemen lezajlott tüntetések kapcsán antiszemitizmussal és a Hamász támogatásával vádolt Mahmoud Khalilt, akinek állandó tartózkodási engedélye van az Egyesült Államokban.","shortLead":"Alkotmányossági kötélhúzásba torkollhat, hogy Donald Trump bírósági eljárást mellőzve akarja kiutasítani a Columbia...","id":"20250329_hvg-izrael-hamasz-columbia-egyetem-mahmoud-khalil-A-vihar-kozepen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a2313c9a-4dbc-4e14-b0e1-ef02d5397a1e.jpg","index":0,"item":"08b60854-ade4-44c0-84c0-83c16245f6af","keywords":null,"link":"/360/20250329_hvg-izrael-hamasz-columbia-egyetem-mahmoud-khalil-A-vihar-kozepen","timestamp":"2025. március. 29. 10:45","title":"Terroristák támogatásával vádolják az amerikai egyetemi tüntetések legismertebb figuráját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"573aac3c-9565-42b1-bd26-d39fcd862513","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy kolléga búcsúztatójába lendített bele a jegyellenőr.","shortLead":"Egy kolléga búcsúztatójába lendített bele a jegyellenőr.","id":"20250329_karlendito-kalauz-mav-fuzesabony","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/573aac3c-9565-42b1-bd26-d39fcd862513.jpg","index":0,"item":"ac3cbfe0-ab2a-44e6-bea5-a83be036b17d","keywords":null,"link":"/itthon/20250329_karlendito-kalauz-mav-fuzesabony","timestamp":"2025. március. 29. 15:06","title":"Karlendítő kalauz miatt indít vizsgálatot a MÁV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c438d9bd-f2ca-4156-ad43-eb7bc88b4df9","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Januárban az átlagkeresetek csak bő 10 százalékkal nőttek éves alapon, a medián (közepes) keresetek csak bő 9 százalékkal. A közepes havi kereset nettója 374 ezer forint volt. A reálkereset csak 4,6 százalékkal nőtt.","shortLead":"Januárban az átlagkeresetek csak bő 10 százalékkal nőttek éves alapon, a medián (közepes) keresetek csak bő 9...","id":"20250331_A-januari-beremelesekben-sem-nagyon-latszik-a-repulorajt-beesett-a-realkereset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c438d9bd-f2ca-4156-ad43-eb7bc88b4df9.jpg","index":0,"item":"601c4652-9aa7-45ed-b764-0e36464af920","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250331_A-januari-beremelesekben-sem-nagyon-latszik-a-repulorajt-beesett-a-realkereset","timestamp":"2025. március. 31. 08:35","title":"A januári béremelésekben sem nagyon látszik a repülőrajt, beesett a reálkereset-emelkedés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29999157-c72a-4aa2-90c3-71418321997e","c_author":"Sedacur forte","category":"brandchannel","description":"A stressz egyéni élmény, mondják a szakemberek, ezért a rá adott reakciók is változhatnak: van, amelyik erősebb választ vált ki, van, amelyik gyengébbet, de olyanok is vannak, amelyeket észre sem vesszük, csak akkor, amikor már bajt okoztak. Mutatjuk, melyek a leggyakoribb stresszfaktorok és hogyan védhetjük meg magunkat tőlük mindennapjaink során.","shortLead":"A stressz egyéni élmény, mondják a szakemberek, ezért a rá adott reakciók is változhatnak: van, amelyik erősebb választ...","id":"20250226_a-rossz-alvas-is-okozhat-stresszt-sedacur","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/29999157-c72a-4aa2-90c3-71418321997e.jpg","index":0,"item":"bb8dc0f4-e807-4f35-940b-1f17f63160e7","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250226_a-rossz-alvas-is-okozhat-stresszt-sedacur","timestamp":"2025. március. 30. 11:30","title":"Stresszfaktorok a mindennapokban: tudta, hogy a rossz alvás is okozhat stresszt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Sedacur forte","c_partnerlogo":"5cf9288a-45dd-4fc7-882f-75fd6dbe4936","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"c08a6ea3-c9c5-468f-8a8b-538296d31e4f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A csütörtöki kormányinfón Vitályos Eszter szóvivő már jelezte, hogy legközelebb inkább valaki mást küldjön az újság.","shortLead":"A csütörtöki kormányinfón Vitályos Eszter szóvivő már jelezte, hogy legközelebb inkább valaki mást küldjön az újság.","id":"20250329_A-kormanyszovivoi-sajtoiroda-szerint-a-24hu-ujsagirojanak-magatartasa-elfogadhatatlan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c08a6ea3-c9c5-468f-8a8b-538296d31e4f.jpg","index":0,"item":"628777e3-a57f-4d2e-b67f-7cbd443f7eba","keywords":null,"link":"/itthon/20250329_A-kormanyszovivoi-sajtoiroda-szerint-a-24hu-ujsagirojanak-magatartasa-elfogadhatatlan","timestamp":"2025. március. 29. 16:20","title":"A kormányszóvivői sajtóiroda szerint elfogadhatatlan a 24.hu újságírójának magatartása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"852f15c7-cf21-4f96-a728-a084c02efbc0","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"Nem is az alvásra van igazán szükségünk, mint inkább az álomra – derül ki Rahul Jandial agysebész új könyvéből, amiből azt is megtudjuk, mi a hasznuk a rémálmoknak és az erotikus álmoknak, és miért nem kell miattuk aggódnunk. ","shortLead":"Nem is az alvásra van igazán szükségünk, mint inkább az álomra – derül ki Rahul Jandial agysebész új könyvéből...","id":"20250329_hvg-alomkutatas-alvas-Rahul-Jandial-agysebesz-Miert-almodunk-alszanak-ra-egyet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/852f15c7-cf21-4f96-a728-a084c02efbc0.jpg","index":0,"item":"b22e44f5-8398-4279-b8fe-74fde1c6057c","keywords":null,"link":"/360/20250329_hvg-alomkutatas-alvas-Rahul-Jandial-agysebesz-Miert-almodunk-alszanak-ra-egyet","timestamp":"2025. március. 29. 13:00","title":"Megcsalta a párját egy erotikus álomban? Ez nem szégyen, hanem az agyműködés csodája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]