[{"available":true,"c_guid":"0924d705-06e3-4ee2-aeb4-d80b71df7e4e","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A patikákban és illatszer-üzletekben éves összevetésben 10 százalékkal növekedtek az eladások.","shortLead":"A patikákban és illatszer-üzletekben éves összevetésben 10 százalékkal növekedtek az eladások.","id":"20250407_Felporgott-a-boltok-forgalma-februarban-a-tavalyihoz-kepest-a-gyogyszervasarlas-lett-az-igazan-kiugro","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0924d705-06e3-4ee2-aeb4-d80b71df7e4e.jpg","index":0,"item":"7ad964a3-b685-4888-876f-d6dbae99c2c1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250407_Felporgott-a-boltok-forgalma-februarban-a-tavalyihoz-kepest-a-gyogyszervasarlas-lett-az-igazan-kiugro","timestamp":"2025. április. 07. 08:41","title":"Felpörgött a boltok forgalma februárban a tavalyihoz képest, a gyógyszervásárlás lett az igazán kiugró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e4215ee-a20c-46ee-bfbb-79d168c6dba8","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Elutasították a gyanúsítottak letartóztatását.","shortLead":"Elutasították a gyanúsítottak letartóztatását.","id":"20250407_birosag-csepeli-droglabor-gyanusitott-letartoztatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4e4215ee-a20c-46ee-bfbb-79d168c6dba8.jpg","index":0,"item":"ee37acb3-cc71-4f99-a5b1-2e97d798836b","keywords":null,"link":"/itthon/20250407_birosag-csepeli-droglabor-gyanusitott-letartoztatas","timestamp":"2025. április. 07. 15:02","title":"A bíróság szerint nincs rá bizonyíték, hogy droglabor működött volna Csepelen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b11c4f7-e7fa-45cf-b145-86e5ec83bfac","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Tavaly februárban már ott volt az énekes az influenszer tüntetésen.","shortLead":"Tavaly februárban már ott volt az énekes az influenszer tüntetésen.","id":"20250407_caramel-fidesz-tisza-part-pult","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8b11c4f7-e7fa-45cf-b145-86e5ec83bfac.jpg","index":0,"item":"61391de9-7f04-4f56-ac7b-fb666f537ab1","keywords":null,"link":"/elet/20250407_caramel-fidesz-tisza-part-pult","timestamp":"2025. április. 07. 20:35","title":"Caramel nyolc éve még a Fidesznek kampányolt, ma a Tisza Párt pultjánál fotózták le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44180157-21a7-4e08-b1c2-9407a502d252","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrök leterelték az útról, később azonban a belvárosban fogták el, még mindig ittas állapotban, ezúttal egy oldtimer autót vezetett.","shortLead":"A rendőrök leterelték az útról, később azonban a belvárosban fogták el, még mindig ittas állapotban, ezúttal...","id":"20250406_Reszegen-lovaskocsival-hajtott-fel-egy-magyar-ferfi-az-osztrak-autopalyara","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/44180157-21a7-4e08-b1c2-9407a502d252.jpg","index":0,"item":"2bf2d760-972a-46a0-9802-61a759e2c52e","keywords":null,"link":"/cegauto/20250406_Reszegen-lovaskocsival-hajtott-fel-egy-magyar-ferfi-az-osztrak-autopalyara","timestamp":"2025. április. 06. 09:52","title":"Részegen lovaskocsival hajtott fel egy magyar férfi az osztrák autópályára - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"157a9f8e-48b1-4e89-81d7-e01df77bb768","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Széna csak mutatóban volt az állatok alatt.","shortLead":"Széna csak mutatóban volt az állatok alatt.","id":"20250406_campona-nyulsimogato","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/157a9f8e-48b1-4e89-81d7-e01df77bb768.jpg","index":0,"item":"bd5b5d61-abbd-4cf3-8698-c07ccdb2b9c7","keywords":null,"link":"/itthon/20250406_campona-nyulsimogato","timestamp":"2025. április. 06. 16:18","title":"Panaszkodtak a Campona nyuszisimogatójára, vasárnapra eltűnt az egész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8b57267-af6f-4ab0-a82c-ee7ef3a69f81","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Meta globális ügyekért felelős igazgatója, Joel Kaplan közölte, április 7-től már nem dolgoznak a tényellenőrzők a közösségi oldalak bejegyzésein. A változás első körben az Egyesült Államokat érinti.","shortLead":"A Meta globális ügyekért felelős igazgatója, Joel Kaplan közölte, április 7-től már nem dolgoznak a tényellenőrzők...","id":"20250407_meta-facebook-tenyellenorzes-kozossegi-megjegyzesek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f8b57267-af6f-4ab0-a82c-ee7ef3a69f81.jpg","index":0,"item":"20b1b254-35ce-4ca0-80a6-c6e3168c4db5","keywords":null,"link":"/tudomany/20250407_meta-facebook-tenyellenorzes-kozossegi-megjegyzesek","timestamp":"2025. április. 07. 09:03","title":"Elkezdte bedarálni a Meta a tényellenőrzést a Facebookon és az Instagramon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2b348ee-d29f-4b05-aa6e-7cee408294a3","c_author":"Feledi Márton","category":"itthon","description":"Elkísértük Győrig a Strasbourgba tartó szerb diáktüntetőket, akiket még a vonat is köszöntött, akikről már most film forog, és akik azt mondják, az ideológiai vitákra még ráérünk, előbb el kellene érni egy politikai minimumot.","shortLead":"Elkísértük Győrig a Strasbourgba tartó szerb diáktüntetőket, akiket még a vonat is köszöntött, akikről már most film...","id":"20250407_szerb-kerekparos-tunteto-egyetemistak-Magyarorszagon-riport-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c2b348ee-d29f-4b05-aa6e-7cee408294a3.jpg","index":0,"item":"a3877b88-ac07-4fa1-9d6e-af5e52e6a1a8","keywords":null,"link":"/itthon/20250407_szerb-kerekparos-tunteto-egyetemistak-Magyarorszagon-riport-ebx","timestamp":"2025. április. 07. 17:33","title":"„Nem jó, ha lopsz, de ha lopsz, akkor is végezd el a kibaszott feladatod!” – a Magyarországon áttekerő szerb diáktüntetőkkel tartottunk mi is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcaca988-382a-4b55-bf1e-6ba5210f5e44","c_author":"HVG","category":"360","description":"Filmkészítésre alapított céget Berkes Bence, aki alig egy hónapja lett a Tisza Párt rendezvényszervező vállalkozásának, az Árad a Tisza Kft.-nek az ügyvezetője.","shortLead":"Filmkészítésre alapított céget Berkes Bence, aki alig egy hónapja lett a Tisza Párt rendezvényszervező vállalkozásának...","id":"20250328_Uj-sajat-vallalkozast-alapitott-egy-Tisza-Part-ceget-vezeto-filmes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bcaca988-382a-4b55-bf1e-6ba5210f5e44.jpg","index":0,"item":"48eb47fb-57a9-4b83-852e-28bb91f2ab02","keywords":null,"link":"/360/20250328_Uj-sajat-vallalkozast-alapitott-egy-Tisza-Part-ceget-vezeto-filmes","timestamp":"2025. április. 07. 14:11","title":"Új saját vállalkozást alapított egy Tisza Párt-céget vezető filmes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]