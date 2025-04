Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"69eaf758-6ed9-415c-9493-53cbb7a46146","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Szerencsére nem ütközött a szemből érkezőkkel. ","shortLead":"Szerencsére nem ütközött a szemből érkezőkkel. ","id":"20250428_durrdefektet-auto-szalagkorlat-M3-as","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/69eaf758-6ed9-415c-9493-53cbb7a46146.jpg","index":0,"item":"0ac4b02b-7043-416a-9687-90dfc0a189b0","keywords":null,"link":"/cegauto/20250428_durrdefektet-auto-szalagkorlat-M3-as","timestamp":"2025. április. 28. 10:18","title":"Videón, ahogy durrdefekt miatt szalagkorlátnak csapódik egy autó az M3-ason","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7939f1e-e73c-4c06-8ce5-ab9be5c5fb00","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A 21 éves fiatal ötven késszúrással gyilkolt.","shortLead":"A 21 éves fiatal ötven késszúrással gyilkolt.","id":"20250428_olaszorszag-keseles-muszlim-ferfi-francia-mecset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c7939f1e-e73c-4c06-8ce5-ab9be5c5fb00.jpg","index":0,"item":"dfce1999-d3f7-4f21-9253-ada6f3a48109","keywords":null,"link":"/vilag/20250428_olaszorszag-keseles-muszlim-ferfi-francia-mecset","timestamp":"2025. április. 28. 11:59","title":"Feladta magát Olaszországban a férfi, aki halálra késelt egy muszlim férfit egy francia mecsetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a67ddbf-ac32-48ff-9947-497ef3f7b35a","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Alaposan megugrott a visszaélések száma, az egyetlen biztató adat, hogy az okozott kár értéke csökkent.","shortLead":"Alaposan megugrott a visszaélések száma, az egyetlen biztató adat, hogy az okozott kár értéke csökkent.","id":"20250428_lopas-kibercsalok-cib-bank-mnb-bankkartya","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5a67ddbf-ac32-48ff-9947-497ef3f7b35a.jpg","index":0,"item":"438fa19b-857f-4204-a104-7397f1ada61e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250428_lopas-kibercsalok-cib-bank-mnb-bankkartya","timestamp":"2025. április. 28. 10:23","title":"Három hónap alatt 8,2 milliárdot loptak el kibercsalók Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84d983cd-91a0-494e-b29f-198e0aba2ca3","c_author":"Balizs Benedek ","category":"sport","description":"A Liverpool a 20., Szoboszlai Dominik az első angol bajnoki címét szerezte meg.","shortLead":"A Liverpool a 20., Szoboszlai Dominik az első angol bajnoki címét szerezte meg.","id":"20250427_liverpool-premier-league-angol-bajnoki-cim-szoboszlai-dominik-tottenham-elo-kozvetites-percrol-percre-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/84d983cd-91a0-494e-b29f-198e0aba2ca3.jpg","index":0,"item":"2c6cfe62-ae51-4b48-b483-47aba348548c","keywords":null,"link":"/sport/20250427_liverpool-premier-league-angol-bajnoki-cim-szoboszlai-dominik-tottenham-elo-kozvetites-percrol-percre-ebx","timestamp":"2025. április. 27. 17:25","title":"Gála az Anfield Roadon, Szoboszlai két gólpasszával bajnok a Liverpool","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b66755c-ff3b-4de1-ad69-2db9f1da6111","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Gondolkodás Öröme Alapítvánnyal közösen matekos hónapot tartunk a hvg.hu-n: május 8-ig minden hétköznap közzéteszünk egy feladatot, és arra biztatjuk – nem csak a matematikus – olvasóinkat, hogy próbálják megoldani. Tizenötödik kihívás.","shortLead":"A Gondolkodás Öröme Alapítvánnyal közösen matekos hónapot tartunk a hvg.hu-n: május 8-ig minden hétköznap közzéteszünk...","id":"20250429_Gondolkozz-velunk-patak-vasut-osveny-Szexi-a-matek-15","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8b66755c-ff3b-4de1-ad69-2db9f1da6111.jpg","index":0,"item":"1a1287b0-96a0-459c-a099-2851f16ecdbf","keywords":null,"link":"/elet/20250429_Gondolkozz-velunk-patak-vasut-osveny-Szexi-a-matek-15","timestamp":"2025. április. 29. 10:00","title":"Gondolkozz velünk: patak, vasút, ösvény – Szexi a matek 15.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6728f69f-b472-48cf-bf09-43cf996cc36c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A grönlandi kormányfő hétfőn találkozik majd a dán parlament és az üzleti élet képviselőivel, valamint fogadja őt X. Frigyes dán király is, akivel közösen utazik vissza Grönlandra.","shortLead":"A grönlandi kormányfő hétfőn találkozik majd a dán parlament és az üzleti élet képviselőivel, valamint fogadja őt X...","id":"20250427_gronland-kormanyfo-dania-trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6728f69f-b472-48cf-bf09-43cf996cc36c.jpg","index":0,"item":"e58a0c6e-9e5f-4387-9232-8630a464b59e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250427_gronland-kormanyfo-dania-trump","timestamp":"2025. április. 27. 18:40","title":"Inkább Dániához közeledne a grönlandi kormányfő, semmint a tiszteletlen amerikaiakhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"819d3cde-e82e-42c6-82e0-b7147461adc5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Nemzeti Színház igazgatója nem volt hajlandó felhívni Kulkát, amikor a Nemzet Színészévé választották. Évtizedes szokást szakított meg. ","shortLead":"A Nemzeti Színház igazgatója nem volt hajlandó felhívni Kulkát, amikor a Nemzet Színészévé választották. Évtizedes...","id":"20250429_Vidnyanszky-bocsanatot-kert-Kulkatol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/819d3cde-e82e-42c6-82e0-b7147461adc5.jpg","index":0,"item":"8dac7c15-74cb-4896-a0fa-3c20f66b296a","keywords":null,"link":"/kultura/20250429_Vidnyanszky-bocsanatot-kert-Kulkatol","timestamp":"2025. április. 29. 08:29","title":"Vidnyánszky bocsánatot kért Kulkától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac58d7dc-0568-4496-9f7e-835c67058b7d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ma Ven-csün, aki korábban kormánytagok mellett is feltűnt, tavaly februárban egy konferencián keltett feltűnést, amikor a száműzetésbe kényszerült tibeti kormány képviselőit próbálta meg fotózni.","shortLead":"Ma Ven-csün, aki korábban kormánytagok mellett is feltűnt, tavaly februárban egy konferencián keltett feltűnést, amikor...","id":"20250428_Budapesten-elo-ferfi-is-reszt-vehet-a-Kina-kulfoldi-megfelemlito-akcioiban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ac58d7dc-0568-4496-9f7e-835c67058b7d.jpg","index":0,"item":"6a6c4780-d6c2-4072-af29-ec90243525d3","keywords":null,"link":"/itthon/20250428_Budapesten-elo-ferfi-is-reszt-vehet-a-Kina-kulfoldi-megfelemlito-akcioiban","timestamp":"2025. április. 28. 11:22","title":"Egy Budapesten élő, magyar kormány tagjai mellett többször is felbukkanó férfi is részt vehet Kína külföldi megfélemlítő akcióiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]