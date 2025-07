Visszaszerezte a Testarossa nevet a Ferrari, amit egy szemfüles német játékgyártó lefoglalt

A Ferrari fontos jogi győzelmet aratott, miután az Európai Unió Törvényszéke visszaadta számára a legendás Testarossa név védjegyéhez fűződő jogokat – írja a Reuters.

A Testarossa az egyik legismertebb Ferrari-modell, de a márka 2023 óta nem birtokolta a névhez kapcsolódó védjegyjogokat Európában. A német Autec játékgyártó vezetője azzal érvelt, hogy a Ferrari 2010 és 2015 között nem használta valódi módon a márkanevet, így lemondott róla. Az EU Szellemi Tulajdoni Hivatala egyetértett, és visszavonta a védjegyet.

Ezt a döntést azonban szerdán az EGC hatályon kívül helyezte, kimondva, hogy a Ferrari a nevet használta – többek közt a hivatalos kereskedőkön keresztül, valamint licencelt méretarányos modellek formájában is. A bíróság megállapította: „a védjegy használata használt áruk viszonteladásakor, azok eredetének garantálása céljából valódi használatnak minősülhet.”

A döntés visszaállítja a Ferrari jogait a Testarossa név használatára autók, alkatrészek és modellautók esetében. Ez precedenst teremthet más, régi típusneveiket visszaszerezni vágyó gyártók számára is, hiszen a bíróság most kimondta: egy védjegy akkor is aktív maradhat, ha csak klasszikus modellekhez vagy gyűjtői darabokhoz kötődik.

A Testarossa 1985-ben debütált – nevének jelentése „vörös fejű”, ami a Ferrari legendás V12-es motorjának vörösre festett hengerfejeire vezethető vissza. Az 1950-es években, például az 1957-es Ferrari 250 Testa Rossa versenyautónál már használták ezt a megnevezést, utalva a feltűnően piros motorfedélre. A modellt 1996-ban vonták ki a gyártásból, de a népszerűsége töretlen és ezzel együtt az értéke meredeken emelkedik.