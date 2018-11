Huszonhatodjára is állt a bál Budapesten.

Elkészült a Sziget aftermovie-ja a szeretet forradalma, azaz a Love Revolution jegyében.

Az aftermovie bemutatását követően a szervezők azonnal rá is fordulnak a 2019-es Sziget programismertetésére. „A korábban közzétett Ed Sheeran-koncert mellé – november 27-én – egy több mint 20 fellépőből álló listát jelentünk be, amin bőven lesznek világsztárok a legkülönbözőbb műfajokból, mellettük pedig izgalmas, friss és feltörekvő nevek is helyet kaptak” – mondta Kádár Tamás, a Sziget főszervezője.

