Ráugrott a kormánymédia a Sebestyén József halálának fideszes értelmezését megkérdőjelező ápolóra

Razsó Zoltán, korábbi katona, jelenleg annak a kórháznak az ápolója, ahol Sebestyén József elhunyt az Euronews-nak pár napja arról beszélt: a férfi testén nem voltak arra utaló jelek, hogy megverték volna. Ez az állítás teljesen ellentmond annak, hogy a magyar kormány tagjai azt állítják, a férfit a sorozótisztek verték agyon, Ukrajna szerint viszont tüdőembóliába halt bele, ugyanakkor vizsgálatot rendeltek el az ügy tisztázására. Szijjártó Péter magyar külügyminiszter közben berendelte az ügyben az ukrán nagykövetet és kijelentette:

“az ukrajnai „kényszersorozásnak” már magyar áldozata is van” és emiatt a kormány kezdeményezte három – mozgósításért felelős – ukrán tisztviselő uniós szankciós listára helyezését és a kormány a három magas beosztású hivatalnok Magyarország területéről történő kitiltásáról is döntött.

Berendelte a külügy az ukrán nagykövetet, mert állítólag toborzótisztek úgy megvertek egy kárpátaljai magyar férfit, hogy belehalt Magyar Levente a Facebookon jelentette be a nagykövet berendelését.

A kormányzati narratívával szemben nyilatkozó Razsó Zoltán ápoló kijelentése után sorra jelentek meg cikkek a kormánypárti médiában arról, hogy Razsó az ukrán titkosszolgálatokkal és magyarellenes csoportokkkal áll kapcsolatban. Az Origo arról írt, hogy „Az SZBU-val működik együtt a Sebestyén József haláláról hazugságot terjesztő magyarul beszélő férfi”, a Hirado.hu pedig magyarellenes nácikkal hozta összefügésbe az ápolót – szedte össze az RTL Híradó, aki ezek után megkereste a férfit az üggyel kapcsolatban.

Razsó írásban reagált, a cikkekre mindössze annyit mondott: bizonyítsák az ellenkezőjét annak, amit állít – ezt ugyanis egyik orgánum sem tette meg. Hozzátette, nem hátrál meg és nem érdeklik a magyar kormányoldalról érkező támadások.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium a csatornának azt írta, „Nem az ukrán propagandának, hanem a fényképeknek, az elhunyt vallomásának és a családtagoknak hiszünk. Az ukrán hatóságok embereket félemlítenek meg, hogy hallgassanak, másokat pedig hamis tanúzásra vesznek rá, mindezt azért, hogy eltussolják, erőszakkal kényszerítenek embereket a frontra.”

Ahogy azt a HVG is megírta, július elején vesztette életét a kárpátaljai magyar férfi, Sebestyén József, miután elvitték az ukrán toborzók. A közösségi médiában több olyan videó is terjedni kezdett, amin a láthatóan fájdalmakkal küzdő Sebestyén szerepel, akivel ukrán nyelven gúnyolódtak. Orbán Viktor honlapjára is felkerült egy másik videó, amiről viszont azóta bebizonyosodott, hogy manipulált anyagról van szó.

Ugyan az ukránok bejelentették, az ügy kivizsgálása Volodimir Zelenszkij ukrán elnök személyes felügyelete alatt fogják végezni. Az Index azonban másnap már arról írt, hogy a boncolást végző igazságügyi szakértő szintén az ukrán biztonsági szolgálatok befolyása alatt áll és „bármilyen dokumentumhoz a nevét adja, ezzel védve fiát a mozgósítástól” – idézi fel az RTL.

Az azonban már most biztos, hogy bárhogyan is végződjön ez az ügy, csak rontani fog a már jelenleg sem jó ukrán–magyar viszonyon. Fedinec Csilla Ukrajna-szakértő úgy véli, hogy enyhíthető lett volna a feszültség, ha „a szerencsétlen esetről értelmes párbeszéd, például az egészségügyi kivizsgálásokban való segítségnyújtás felajánlása történik”, ehelyett azonban a kormány a történtekből politikai hasznot próbál kicsikarni.

Sebestyén József halála tovább mérgesíti a magyar-ukrán viszonyt, de a kényszersorozás emlegetése propagandacélokat szolgál Ukrajna transzparens vizsgálatot ígér a magyar férfi, Sebestyén József halálával kapcsolatban, és tagadják, hogy katonai kiképzése során verték volna meg, de a róla előkerült videófelvételen aggasztó állapotban van. Az mindenesetre egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy az orosz agresszió ellen több mint három éve védekező országban mind súlyosabb az emberhiány, és aki tudja, kenőpénzzel próbálja elkerülni a besorozást, így a korrupció is virágzik.

(Nyitóképünkön Razsó Zoltán. Fotó: Facebook / RTL Híradó)