Zavarba ejtő elmélettel állt elő Rácz András a felgyújtott templom és a kormány kapcsolatáról

„A palágykomoróci templom elleni támadás: a magyar kormány jó eséllyel benne volt” – ezzel a mindenképpen erős állítással, sőt meredek összeesküvés-elméletnek tűnő felütéssel kezdi Facebook-posztját Rácz András Oroszország-szakértő, aki aztán levezeti elméletét a kárpátaljai, palágykomoróci templom felgyújtásáról, amelynek a falára ismeretlenek azt a feliratot festették:

Késhegyre a magyarokkal!”

Ahogy arról a HVG is írt, a héten bekérette Ukrajna budapesti nagykövetét a Külgazdasági és Külügyminisztériumba Szijjártó Péter a palágykomoróci görög katolikus templomot ért támadás miatt. Az üggyel összefüggésben az ukrán állam felelősségét hangsúlyozta Szijjártó, hozzátéve, hogy a magyar kormány haladéktalanul átutalja az Istenszülő Születése Templom helyreállításához szükséges összeget.

Mielőtt még az ukránok elfogták volna a gyújtogatás feltételezett tettesét, egy 28 éves helyi férfit, a HVG arról is írt: furcsa választás volt, hogy éppen a görögkatolikus templomot gyújtották fel a szlovák–ukrán határhoz közeli településen, hiszen a faluban ugyanis van egy református és egy újonnan nyílt katolikus templom is.

Amit viszont vasárnap Rácz András Oroszország-szakértő tett közzé a Facebookon, az sokkal több, mint furcsaság. Azt írta: „Az Orbán-kormány nemcsak valószínűtlenül korán tudott a támadásról, de azonnal hitelt is adott a hírnek. A gyalázkodó feliratokról konkrétan egyedül az Orbán-médiának vannak képei, a kiérkező ukrán hatóságok annyira gyorsan lefestették őket. Vajon ki csinálhatta azokat a képeket…?”

Úgy folytatta: „Palágykomoróc egy nagyon kis falu, két négyzetkilométer az egész, alig nyolcszáz lakosa van – mégis ki lehetett az, aki szerda éjjel nemcsak, hogy pont ott van az összegraffitizett templomnál, de még fotózni is tud, mielőtt kiérkeznek a tüzet látva rohanó határőrök, és történetesen éppen az Orbán-kormánynak küldi el a képeket…? És erre sajnos a leglogikusabb magyarázat az, hogy maga az elkövető.”

Rácz András azt is írta, hogy „ Ennél is érdekesebb, hogy az Orbán-kormány ráadásul azonnal hitelt is adott a képnek, hiszen rögtön másnap reggel tényként közölte maga a miniszterelnök, hogy gyújtogatás történt, és hasonlóan tett a kézivezérelt Mandiner is.” Végül pedig levonta a következtetést:

A teljes magyar kormányzati apparátus <természetesen> az ukránokat tette felelőssé a gyújtogatásért – azaz ez klasszikus “hamis zászlós” művelet volt.”

A HVG kereste a témában Rácz András posztjának megjelenése után a Kormányzati Tájékoztatási Központot, magyarázatot és reakciót kérve. Cikkünk megjelenéséig nem kaptunk választ, ha érkezik, megírjuk.