[{"available":true,"c_guid":"7fd1a4c6-6995-4aca-97ab-2ddd7dbd1b0c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hiába vadászhat Mészáros Lőrinc családja tizenhétezer hektáron Fejér megyében, nekik ez nem elég. Békés megyében négyezer hektárra tennék rá a kezüket, minden jogi eszközt bevetettek, de mégsem nekik áll a zászló.","shortLead":"Hiába vadászhat Mészáros Lőrinc családja tizenhétezer hektáron Fejér megyében, nekik ez nem elég. Békés megyében...","id":"20181213_Meszarosek_kisgombocenek_a_torkan_megakadt_a_belmegyeri_vadaszparadicsom","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7fd1a4c6-6995-4aca-97ab-2ddd7dbd1b0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a2292c0-cf8c-47de-a77e-64abb9531254","keywords":null,"link":"/kkv/20181213_Meszarosek_kisgombocenek_a_torkan_megakadt_a_belmegyeri_vadaszparadicsom","timestamp":"2018. december. 13. 12:41","title":"„Pintér Sándor, Csányi is jött vadászni az elmúlt hetekben, már nem sokáig járhatnak Bélmegyerre”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a65d539-e171-4e40-bfe0-6dc2e00e0c56","c_author":"Németh Róbert","category":"kultura","description":"A NER a héten nem csak az Országgyűlésben hekkelte meg a törvényességet, az elmúlt napokban az utcán is sor került aggályos eseményekre. Szerdán éjjel egy ismert hazai alternatív rockzenész is „bekerült a szórásba”. Történetét a hvg.hu-nak mesélte el.","shortLead":"A NER a héten nem csak az Országgyűlésben hekkelte meg a törvényességet, az elmúlt napokban az utcán is sor került...","id":"20181214_horvath_kristof_esti_kornel_tulora_tuntetes_elo_videozas_instagram_live","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2a65d539-e171-4e40-bfe0-6dc2e00e0c56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e4b44b9-e2e5-46fc-897f-9af2a92e89e5","keywords":null,"link":"/kultura/20181214_horvath_kristof_esti_kornel_tulora_tuntetes_elo_videozas_instagram_live","timestamp":"2018. december. 14. 17:17","title":"Egy rendőri agresszió anatómiája: bevitték, megfélemlítették, pedig ott sem volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e35ede3-1056-4876-82a9-f669339cba07","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A háromszoros olimpiai bajnok 100 méter vegyesen is először csapott a célba.","shortLead":"A háromszoros olimpiai bajnok 100 méter vegyesen is először csapott a célba.","id":"20181214_Rovidpalyas_uszovb_Hosszu_Katinka_ujabb_aranyermet_szerzett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1e35ede3-1056-4876-82a9-f669339cba07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b07f9500-a25c-4b36-a4a3-5de93a013163","keywords":null,"link":"/sport/20181214_Rovidpalyas_uszovb_Hosszu_Katinka_ujabb_aranyermet_szerzett","timestamp":"2018. december. 14. 12:33","title":"Rövidpályás úszó-vb: Hosszú Katinka újabb aranyérmet szerzett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a15db3e-f924-492e-95c5-b44e7c605761","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A szombati döntő előtt ByeAlex vallotta meg, mit gondolt és mit gondol most az X-Faktorról. Az ő két csapata van még versenyben, illetve Tamáska Gabi. Azt is tudjuk már, ki lesz a show sztárfellépője.



","shortLead":"A szombati döntő előtt ByeAlex vallotta meg, mit gondolt és mit gondol most az X-Faktorról. Az ő két csapata van még...","id":"20181214_ByAlex_Ilyen_eddig_meg_nem_esett_meg_velem_a_faktor_alatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5a15db3e-f924-492e-95c5-b44e7c605761&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4622fa05-65a9-4ced-a8cc-455485d7cb6c","keywords":null,"link":"/kultura/20181214_ByAlex_Ilyen_eddig_meg_nem_esett_meg_velem_a_faktor_alatt","timestamp":"2018. december. 14. 14:11","title":"ByeAlex: „Ilyen eddig még nem esett meg velem a faktor alatt”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05f89360-04df-4045-852d-07833c660260","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Felkeltette a világsajtó érdeklődését a szerdai országgyűlési akció, és az azt követő tüntetések.","shortLead":"Felkeltette a világsajtó érdeklődését a szerdai országgyűlési akció, és az azt követő tüntetések.","id":"20181213_A_vilag_cimlapjain_a_tegnapi_budapesti_balhek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=05f89360-04df-4045-852d-07833c660260&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"947c5671-f056-49d6-859c-e1f9282f217f","keywords":null,"link":"/vilag/20181213_A_vilag_cimlapjain_a_tegnapi_budapesti_balhek","timestamp":"2018. december. 13. 11:37","title":"A világ címlapjain a tegnapi budapesti balhék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8c8b4e2-fd98-4a28-a0fd-b392a0aa1731","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hajnal Miklós, a Momentum szóvivője az egyik legjobb tüntetésen vett részt szerda éjjel. Szerinte még nagyobb tömeg kellene, és más eszközök is szóba jöhetnek. A párt szerint a törvények parlamenti elfogadása nem volt jogszerű.","shortLead":"Hajnal Miklós, a Momentum szóvivője az egyik legjobb tüntetésen vett részt szerda éjjel. Szerinte még nagyobb tömeg...","id":"20181213_Momentum_fel_kell_keszulni_a_polgari_engedetlenseg_egyeb_formaira_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c8c8b4e2-fd98-4a28-a0fd-b392a0aa1731&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43035635-3cc0-49e6-bbb9-9891bcf05bdc","keywords":null,"link":"/itthon/20181213_Momentum_fel_kell_keszulni_a_polgari_engedetlenseg_egyeb_formaira_is","timestamp":"2018. december. 13. 15:56","title":"Momentum: Fel kell készülni a polgári engedetlenség egyéb formáira is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8402986-42e8-43b9-8d2a-b08e994ced3e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy szokatlan videó arról, hogyan készülődnek az unió vezetői. ","shortLead":"Egy szokatlan videó arról, hogyan készülődnek az unió vezetői. ","id":"20181214_Igy_zajlik_a_suketek_parbeszede_a_Brexitrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c8402986-42e8-43b9-8d2a-b08e994ced3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd76593a-e340-40fc-9906-4dd434f79785","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181214_Igy_zajlik_a_suketek_parbeszede_a_Brexitrol","timestamp":"2018. december. 14. 13:59","title":"Így zajlik a süketek párbeszéde a Brexitről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe58a7a8-bf0c-4573-ab15-3e4f98b5c800","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Több mint felével hízik vállalkozások áramszámlája, pedig korábban rezsicsökkentést ígért a kormány a cégeknek is. Az állami szolgáltató drágán adja az áramot.","shortLead":"Több mint felével hízik vállalkozások áramszámlája, pedig korábban rezsicsökkentést ígért a kormány a cégeknek is...","id":"20181215_rezsicsokkentes_nkm_egyetemes_energiaszolgaltato_arampiac_vallalati_tarifa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe58a7a8-bf0c-4573-ab15-3e4f98b5c800&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e33307e9-7fd6-431b-b742-503b628ab7c5","keywords":null,"link":"/kkv/20181215_rezsicsokkentes_nkm_egyetemes_energiaszolgaltato_arampiac_vallalati_tarifa","timestamp":"2018. december. 15. 06:30","title":"Rezsicsökkentés helyett áramütéssel felérő drágulást kaptak a vállalkozók az év végére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]