Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9d325e0d-1676-4600-b006-3eea811b0df3","c_author":"Ford","category":"brandchannel","description":"Bár egyre ritkábbak a nagy hidegek, a téli hónapok időjárása mégis sokszor kihívások elé állítja a – főleg tapasztalatlan – sofőröket. Cikkünkben azt nézzük meg, mire kell figyelni a téli utakon, hiszen nem csak a méteres hó lehet veszélyes.","shortLead":"Bár egyre ritkábbak a nagy hidegek, a téli hónapok időjárása mégis sokszor kihívások elé állítja a – főleg...","id":"fordmagyarorszag_20181218_falevelek_is_veszelyt_jelentenek_az_autosokra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9d325e0d-1676-4600-b006-3eea811b0df3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abb2c29a-e270-4d54-a5c4-61f1579f1d09","keywords":null,"link":"/brandchannel/fordmagyarorszag_20181218_falevelek_is_veszelyt_jelentenek_az_autosokra","timestamp":"2018. december. 20. 11:25","title":"Nem kell hozzá havazás, a falevelek is veszélyt jelentenek az autósokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Ford Magyarország","c_partnerlogo":"92eae78e-ef67-4e43-aca8-662916a03a22","c_partnertag":"fordmagyarorszag"},{"available":true,"c_guid":"a1636797-b3cc-4ea0-b3f5-40a4449e9b1e","c_author":"Zgut Edit","category":"itthon","description":"Egymást kiegészítő, átfogó intézkedésekkel kell fellépniük az EU intézményeinek a jogállamiságot aláásó antidemokratikus országok, köztük az egyre tekintélyelvűbb magyar kormány ellen.","shortLead":"Egymást kiegészítő, átfogó intézkedésekkel kell fellépniük az EU intézményeinek a jogállamiságot aláásó...","id":"20181221_Egyre_nagyobb_illiberalis_ved_es_dacszovetseg_fesziti_az_EUt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a1636797-b3cc-4ea0-b3f5-40a4449e9b1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c98c0d4b-9498-4986-a93c-c0f0b3938b9e","keywords":null,"link":"/itthon/20181221_Egyre_nagyobb_illiberalis_ved_es_dacszovetseg_fesziti_az_EUt","timestamp":"2018. december. 21. 12:58","title":"Egyre nagyobb illiberális véd- és dacszövetség feszíti az EU-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6934e51-4aee-4d13-b1bf-3953e8711217","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Csak öt ország volt, amely nemmel szavazott a migrációs csomagra, köztük Magyarország. A kormány nem is tekinti magára nézve kötelezőnek egyetlen pontját sem.","shortLead":"Csak öt ország volt, amely nemmel szavazott a migrációs csomagra, köztük Magyarország. A kormány nem is tekinti magára...","id":"20181219_Megszavaztak_az_ENSZ_globalis_migracios_csomagjat_kisebbsegben_maradt_a_magyar_kormany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f6934e51-4aee-4d13-b1bf-3953e8711217&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67534e24-8ee5-4770-a261-8f0772e1f906","keywords":null,"link":"/vilag/20181219_Megszavaztak_az_ENSZ_globalis_migracios_csomagjat_kisebbsegben_maradt_a_magyar_kormany","timestamp":"2018. december. 19. 18:45","title":"Megszavazták az ENSZ globális migrációs csomagját, kisebbségben maradt a magyar kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d312209-6944-4fcd-8fd3-4f1e70e21134","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A brit kisautó felfrissített John Cooper Works változata kupé és kabrió változatban is elérhető.","shortLead":"A brit kisautó felfrissített John Cooper Works változata kupé és kabrió változatban is elérhető.","id":"20181220_231_loerovel_tamad_a_legmergesebb_mini_itt_a_2019es_modell","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8d312209-6944-4fcd-8fd3-4f1e70e21134&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a92c6d31-364c-48cb-a151-46eb194cb455","keywords":null,"link":"/cegauto/20181220_231_loerovel_tamad_a_legmergesebb_mini_itt_a_2019es_modell","timestamp":"2018. december. 20. 11:21","title":"231 lóerővel támad a legmérgesebb Mini, itt a 2019-es új modell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eee045d3-0ed1-4951-9533-e7cb943471a9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"A tévében is le fogják majd adni a műsort. ","shortLead":"A tévében is le fogják majd adni a műsort. ","id":"20181220_Arenas_koncerttel_zartak_le_a_csaladok_evet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eee045d3-0ed1-4951-9533-e7cb943471a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bcdd721-9473-42f9-bb3e-75ada675371a","keywords":null,"link":"/kultura/20181220_Arenas_koncerttel_zartak_le_a_csaladok_evet","timestamp":"2018. december. 20. 21:40","title":"Arénás koncerttel zárták le a \"családok évét\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dce7068-9886-4c31-a5a1-65060e294440","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elhelyezte első mérőműszerét az InSight amerikai robotgeológus űrszonda a marsi talajon, a kutatók szerint ezzel újabb mérföldkövéhez érkezett a misszió.","shortLead":"Elhelyezte első mérőműszerét az InSight amerikai robotgeológus űrszonda a marsi talajon, a kutatók szerint ezzel újabb...","id":"20181220_mars_insight_urszonda_elso_meromuszer_szeizmograf_seis","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9dce7068-9886-4c31-a5a1-65060e294440&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0de91c3-109e-41c2-be66-066883aa07a2","keywords":null,"link":"/tudomany/20181220_mars_insight_urszonda_elso_meromuszer_szeizmograf_seis","timestamp":"2018. december. 20. 22:03","title":"Fotót kaptunk a Marsról: „olyan, mintha a telefont a fülünkhöz tartanánk”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d48360d-f846-4d93-b76b-7241890e4d0d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A rendőrség minden esetben törvényesen lépett fel, a tüntetők pedig a Soros-hálózat tagjai.","shortLead":"A rendőrség minden esetben törvényesen lépett fel, a tüntetők pedig a Soros-hálózat tagjai.","id":"20181219_A_kormany_eliteli_a_tunteteseket_provokatorokat_es_agressziv_tuntetoket_latott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6d48360d-f846-4d93-b76b-7241890e4d0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e61fe583-1236-4927-8687-7e8fdb214aa1","keywords":null,"link":"/itthon/20181219_A_kormany_eliteli_a_tunteteseket_provokatorokat_es_agressziv_tuntetoket_latott","timestamp":"2018. december. 19. 14:59","title":"A kormány elítéli a tüntetéseket, provokátorokat és agresszív tüntetőket látott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0798d37a-ec29-4dd6-80ce-40c5e671b125","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Csütörtökön nyolc megyében óvatosságra int az Országos Meteorológiai Szolgálat.","shortLead":"Csütörtökön nyolc megyében óvatosságra int az Országos Meteorológiai Szolgálat.","id":"20181219_meteorologia_idojaras_figyelmeztetes_kod_onos_eso","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0798d37a-ec29-4dd6-80ce-40c5e671b125&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b449b1d-9ed1-43f8-b526-2c73c0586e06","keywords":null,"link":"/elet/20181219_meteorologia_idojaras_figyelmeztetes_kod_onos_eso","timestamp":"2018. december. 19. 17:30","title":"Figyelmeztetés: nem elég a köd és a zimankó, jön az ónos eső is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]