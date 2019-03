Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fa705ce0-fd19-4f31-a124-264411d3bcdd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hatóság az állampolgárok segítségét kéri az elkövető és társa azonosításához.","shortLead":"A hatóság az állampolgárok segítségét kéri az elkövető és társa azonosításához.","id":"20190307_megutott_egy_jarokelot_a_westendnel_keresi_a_rendorseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fa705ce0-fd19-4f31-a124-264411d3bcdd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a47c9184-c589-4b0c-9802-c4bb29a27d5a","keywords":null,"link":"/itthon/20190307_megutott_egy_jarokelot_a_westendnel_keresi_a_rendorseg","timestamp":"2019. március. 07. 11:55","title":"Keresi a rendőrség, mert előzmény nélkül ütött meg egy járókelőt a Westendnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01795a49-3112-4173-ae5c-d8110973a0ce","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Azt írták, az illetékes munkavállalói képviselőkkel konzultálva bővítenék a túlórakeretet, ha szükséges lesz. ","shortLead":"Azt írták, az illetékes munkavállalói képviselőkkel konzultálva bővítenék a túlórakeretet, ha szükséges lesz. ","id":"20190306_A_Bosch_akar_alkalmazna_is_az_uj_tuloratorvenyt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=01795a49-3112-4173-ae5c-d8110973a0ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"058bf104-ce80-4a0e-80b9-70b3847cfb1b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190306_A_Bosch_akar_alkalmazna_is_az_uj_tuloratorvenyt","timestamp":"2019. március. 06. 18:02","title":"A Bosch akár alkalmazná is az új túlóratörvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"159a5e16-f8af-42e2-b5ef-160f83d9618f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az emberierőforrás-miniszter szerint ez a nemzet megmentésének és fennmaradásának törvénytervezete.\r

","shortLead":"Az emberierőforrás-miniszter szerint ez a nemzet megmentésének és fennmaradásának törvénytervezete.\r

","id":"20190308_Kaslerek_penteken_az_Orszaggyules_ele_viszik_a_csaladvedelmi_torvenyt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=159a5e16-f8af-42e2-b5ef-160f83d9618f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97ede655-4ee5-47ee-a12a-e0b4e5d36473","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190308_Kaslerek_penteken_az_Orszaggyules_ele_viszik_a_csaladvedelmi_torvenyt","timestamp":"2019. március. 08. 14:21","title":"Káslerék pénteken az Országgyűlés elé viszik a családvédelmi törvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd34df2c-e17f-4e15-92ce-af0b8f9a8d50","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Magyar Nemzeti Bank honlapján megjelent elemzésből kiderült, hogy a három év alatt megvalósult lakáspiaci tranzakciók értékének mindössze 3,5 százalékát tette ki a csok-támogatás. A kedvezménynek köszönhetően eddig 13 ezer új nagycsalád született, az MNB szerint azonban a csok demográfiai szempontból csak részben nevezhető sikeresnek. ","shortLead":"A Magyar Nemzeti Bank honlapján megjelent elemzésből kiderült, hogy a három év alatt megvalósult lakáspiaci tranzakciók...","id":"20190308_Csak_reszlegesen_toltotte_be_celjat__irja_a_jegybank_a_csokrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fd34df2c-e17f-4e15-92ce-af0b8f9a8d50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a4b93ed-fc79-4242-88de-38f4b318b862","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190308_Csak_reszlegesen_toltotte_be_celjat__irja_a_jegybank_a_csokrol","timestamp":"2019. március. 08. 12:20","title":"„Csak részlegesen töltötte be célját” – írja a jegybank a csokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3b03bd3-cc3c-4dc3-b68b-7e8384a6816e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hivatalosan nem ismerte el az Apple, hogy valami hibádzik jó pár MacBook Pro modellnél, viszont elképzelhető, hogy csendben orvosolta a gondot.","shortLead":"Hivatalosan nem ismerte el az Apple, hogy valami hibádzik jó pár MacBook Pro modellnél, viszont elképzelhető...","id":"20190307_apple_flexgate_hiba_javitasa_2_mm_hosszabb_rugalmas_kabel_macbook_pro_2018","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f3b03bd3-cc3c-4dc3-b68b-7e8384a6816e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f874c978-bcc4-4df6-8d54-03ea91acf8ab","keywords":null,"link":"/tudomany/20190307_apple_flexgate_hiba_javitasa_2_mm_hosszabb_rugalmas_kabel_macbook_pro_2018","timestamp":"2019. március. 07. 13:03","title":"+2 milliméterrel tett \"csodát\" az Apple a MacBookokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1515746d-56e2-4afc-9d27-f4503b75b289","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Míg tegnap a K&H Bank kiemelkedő eredményeiről számoltunk be, ma az Erste Bank közleményéből derül ki, hogy tavaly minden szegmensben az átlagot meghaladó mértékben tudta bővíteni hitelkihelyezését.","shortLead":"Míg tegnap a K&H Bank kiemelkedő eredményeiről számoltunk be, ma az Erste Bank közleményéből derül ki, hogy tavaly...","id":"20190308_Megvannak_a_csok_es_a_hitelporgetes_elso_nyertesi_a_bankok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1515746d-56e2-4afc-9d27-f4503b75b289&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65b8a600-9160-4afa-ba80-e334b2040ff2","keywords":null,"link":"/kkv/20190308_Megvannak_a_csok_es_a_hitelporgetes_elso_nyertesi_a_bankok","timestamp":"2019. március. 08. 11:55","title":"Megvannak a csok és a hitelpörgetés első nyertesei: a bankok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24bd92a8-0b4d-493d-9719-39ed69ba5f07","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A keresztény értékek védelme továbbra is fontosabb a pártfegyelemnél, írta a hvg.hu-nak a Fidesz arra, hogy a plakátkampány leállításával nem ment-e szembe a párt a korábbi megnyilatkozásaival. Hogy a CEU maradását biztosítják-e vagy sem Budapesten, arról a párt nem beszélt.\r

\r

","shortLead":"A keresztény értékek védelme továbbra is fontosabb a pártfegyelemnél, írta a hvg.hu-nak a Fidesz arra...","id":"20190307_Fidesz_es_a_leallitott_plakatkampany_nem_valtozott_az_allaspont","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=24bd92a8-0b4d-493d-9719-39ed69ba5f07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fb83f2c-1a0f-40d5-948c-6e1628a836a6","keywords":null,"link":"/itthon/20190307_Fidesz_es_a_leallitott_plakatkampany_nem_valtozott_az_allaspont","timestamp":"2019. március. 07. 14:03","title":"Fidesz és a leállított plakátkampány: nem változott az álláspont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9b01b14-9af0-487f-ba34-f1806b5b94d4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány nap leforgása alatt valósággal elöntötték a Twittert azok a videók, amiben cipőket és papucsokat dobálnak a felhasználók, hogy megnézzék, valóban a talpukra esnek-e.","shortLead":"Néhány nap leforgása alatt valósággal elöntötték a Twittert azok a videók, amiben cipőket és papucsokat dobálnak...","id":"20190307_vans_challenge_crocs_challenge_kihivas_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b9b01b14-9af0-487f-ba34-f1806b5b94d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"238e4995-a4f4-49e1-937a-96271bce4cea","keywords":null,"link":"/tudomany/20190307_vans_challenge_crocs_challenge_kihivas_video","timestamp":"2019. március. 07. 08:38","title":"Itt az újabb kihívás: cipőket és papucsokat dobálnak az internetezők, az eredmény pedig mindenkit meglep","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]