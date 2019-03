Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"da5a3479-e639-41d9-b6f0-d7cdd1c7d308","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megszólalt az a nádudvari kamasz, akit több lány brutálisan megvert és megalázott. Az egyik bántalmazó nyilvános videóban kért bocsánatot a tetteiért. ","shortLead":"Megszólalt az a nádudvari kamasz, akit több lány brutálisan megvert és megalázott. Az egyik bántalmazó nyilvános...","id":"20190310_Vallalja_a_felelosseget_a_tetteiert_a_Nadudvaron_veresre_vert_tinilany_egyik_bantalmazoja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=da5a3479-e639-41d9-b6f0-d7cdd1c7d308&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b25a872-8c35-4e8f-b23f-2b72e20acf3b","keywords":null,"link":"/itthon/20190310_Vallalja_a_felelosseget_a_tetteiert_a_Nadudvaron_veresre_vert_tinilany_egyik_bantalmazoja","timestamp":"2019. március. 10. 21:07","title":"Vállalja a felelősséget a Nádudvaron véresre vert tinilány egyik bántalmazója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"079be059-9151-44f3-853b-e5642ac4f81c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két ember életét vesztette egy lakástűzben hétfőn este a Baranya megyei Alsószentmártonon – közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

","shortLead":"Két ember életét vesztette egy lakástűzben hétfőn este a Baranya megyei Alsószentmártonon – közölte az Országos...","id":"20190312_lakastuz_baranya_megye_alsoszentmarton_halalos_aldozat_tuzoltok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=079be059-9151-44f3-853b-e5642ac4f81c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a9094ad-c632-4d73-91a4-df20acd44203","keywords":null,"link":"/itthon/20190312_lakastuz_baranya_megye_alsoszentmarton_halalos_aldozat_tuzoltok","timestamp":"2019. március. 12. 05:44","title":"Két halottja van egy baranyai lakástűznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b9bad40-55fb-4249-a636-190eafb29f32","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Matteo Salvini szerint nem kéne kizárni a Fideszt az Európai Néppártból, bár neki vajmi kevés beleszólása lesz ebbe. ","shortLead":"Matteo Salvini szerint nem kéne kizárni a Fideszt az Európai Néppártból, bár neki vajmi kevés beleszólása lesz ebbe. ","id":"20190311_Orban_legnagyobb_olasz_baratja_is_kiall_a_Fidesz_mellett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9b9bad40-55fb-4249-a636-190eafb29f32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21765c9c-8fad-4837-9d1e-73353dcaca52","keywords":null,"link":"/itthon/20190311_Orban_legnagyobb_olasz_baratja_is_kiall_a_Fidesz_mellett","timestamp":"2019. március. 11. 20:34","title":"Orbán legnagyobb olasz barátja is kiáll a Fidesz mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"391e91f4-5d0f-4489-8a1a-68ac1b065373","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az átlagéletkor jelentősen nőtt az elmúlt évtizedekben, de ugyanígy emelkedett több betegségcsoport előfordulása is. A BBC összegyűjtötte, mik állnak a legtöbb ember halála mögött.","shortLead":"Az átlagéletkor jelentősen nőtt az elmúlt évtizedekben, de ugyanígy emelkedett több betegségcsoport előfordulása is...","id":"20190311_halandosag_halal_okai_miert_halnak_meg_az_emberek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=391e91f4-5d0f-4489-8a1a-68ac1b065373&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b98846be-9ec1-4c3f-9b5a-2d94205c2344","keywords":null,"link":"/tudomany/20190311_halandosag_halal_okai_miert_halnak_meg_az_emberek","timestamp":"2019. március. 11. 12:03","title":"Miért halnak meg az emberek? Ez a 7 leggyakoribb ok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a02196e2-2a03-4cb1-bc25-cf377d887f79","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Négy év alatt 1000-1500 milliárd forinttal többet kellett volna szánni az egészségügyre a miniszter javaslatai alapján, mint amennyivel a kormány számolt.","shortLead":"Négy év alatt 1000-1500 milliárd forinttal többet kellett volna szánni az egészségügyre a miniszter javaslatai alapján...","id":"20190311_Nepszava_visszadobtak_Kasler_egeszsegugyi_tervet_mert_tul_draga_volt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a02196e2-2a03-4cb1-bc25-cf377d887f79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfb14f61-ca4c-4b4f-ad77-25ab61269119","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190311_Nepszava_visszadobtak_Kasler_egeszsegugyi_tervet_mert_tul_draga_volt","timestamp":"2019. március. 11. 06:15","title":"Népszava: visszadobták Kásler egészségügyi tervét, mert túl drága volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cab34b7a-4797-4230-9404-426cdc0ee030","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Megfigyelőrepüléseket hajtanak végre amerikai és norvég katonák Oroszország fölött ezen a héten – jelentették be Moszkvában. A Varsói Szerződés (VSZ) egykori tagállamai és a NATO tagállamok által aláírt és 2002-ben életbe lépett „Nyitott égbolt” megállapodás keretében az orosz gépek a következő napokban Belgium, Hollandia és Luxemburg fölött hajtanak végre hasonló akciókat. ","shortLead":"Megfigyelőrepüléseket hajtanak végre amerikai és norvég katonák Oroszország fölött ezen a héten – jelentették be...","id":"20190311_Kecskemetrol_szallnak_fel_az_orosz_katonai_megfigyelok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cab34b7a-4797-4230-9404-426cdc0ee030&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10c79563-c72e-43cf-848c-c96578fc66a7","keywords":null,"link":"/vilag/20190311_Kecskemetrol_szallnak_fel_az_orosz_katonai_megfigyelok","timestamp":"2019. március. 11. 15:07","title":"Kecskemétről szállnak fel az orosz katonai megfigyelők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee992901-7691-46e2-b7f1-d5ba553ed6fc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MSZP elnökének gyereke született, Orbán kommentben gratulált a Facebookon. Vajon a csokot is megkapja Tóth?","shortLead":"Az MSZP elnökének gyereke született, Orbán kommentben gratulált a Facebookon. Vajon a csokot is megkapja Tóth?","id":"20190311_Orban_Viktor_gratulalt_Toth_Bertalannak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ee992901-7691-46e2-b7f1-d5ba553ed6fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fe3e6e5-abc2-4727-804a-9dbb63ab7391","keywords":null,"link":"/itthon/20190311_Orban_Viktor_gratulalt_Toth_Bertalannak","timestamp":"2019. március. 11. 10:01","title":"Orbán Viktor gratulált Tóth Bertalannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61bdb518-1ec9-4a71-a669-31a26eae25cb","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A belek és a bélflóra károsítása révén növeli az elhízás kockázatát a rovarirtószereknek való kitettség – állapították meg a Kínai Mezőgazdasági Egyetem kutatói.","shortLead":"A belek és a bélflóra károsítása révén növeli az elhízás kockázatát a rovarirtószereknek való kitettség – állapították...","id":"20190311_elhizas_rovarirtoszerek_belek_belflora_karositasa_novenyvedo_szer_permetezes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=61bdb518-1ec9-4a71-a669-31a26eae25cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfc1e4a8-d121-4c83-9778-dda91307f0a0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190311_elhizas_rovarirtoszerek_belek_belflora_karositasa_novenyvedo_szer_permetezes","timestamp":"2019. március. 11. 09:03","title":"Megfejtették az elhízás kevesek által ismert forrását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]