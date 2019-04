Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"481e47cc-4cc4-4b1c-9c61-eb54a3ca3af4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Noha több mint valószínű, hogy Moholy-Nagy László soha nem hívott elő és fixált fényképet sötétkamrában, valamint nem tartotta magát fotóművésznek, sem fotográfusnak, hatása a modern és a későbbi korszakok fotóművészetére is vitathatatlan. Most az európai korszakába tartozó, az eredetileg 1922 és 1937 között készült képekből nyílt kiállítás a Mai Manó Házban.","shortLead":"Noha több mint valószínű, hogy Moholy-Nagy László soha nem hívott elő és fixált fényképet sötétkamrában, valamint nem...","id":"20190405_Bauhaus100_A_zsenialis_kiserletezo_MoholyNagy_Laszlo_fotografiai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=481e47cc-4cc4-4b1c-9c61-eb54a3ca3af4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b71ab17-b5a2-4e58-b830-34e4cfe6d484","keywords":null,"link":"/elet/20190405_Bauhaus100_A_zsenialis_kiserletezo_MoholyNagy_Laszlo_fotografiai","timestamp":"2019. április. 05. 16:21","title":"Egy zseniális kísérletező képei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cbf83c5-4eae-4cda-aa08-3cd7afc128f7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Már forgalomba kerültek azok a brit útlevelek, amelyeken nem szerepel az Európai Unió - noha az országnak még nem sikerült kiveckelődnie az unióból.","shortLead":"Már forgalomba kerültek azok a brit útlevelek, amelyeken nem szerepel az Európai Unió - noha az országnak még nem...","id":"20190406_Meg_EUtagok_a_britek_de_az_utlevelen_ez_mar_nem_latszik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7cbf83c5-4eae-4cda-aa08-3cd7afc128f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e0fa493-1ce4-4588-bd93-5d0d01cb9b45","keywords":null,"link":"/vilag/20190406_Meg_EUtagok_a_britek_de_az_utlevelen_ez_mar_nem_latszik","timestamp":"2019. április. 06. 08:49","title":"Még EU-tagok a britek, de az útlevélen ez már nem látszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"079a162a-9e05-4864-925c-049045c294d3","c_author":"Demeter Péter","category":"cegauto","description":"Minden, amit a háromhengeres motorokról nem mersz megkérdezni, de nem is tudod, hogy meg kellene. Ritkaságszámba menő technikai workshopon jártunk a Fordnál.","shortLead":"Minden, amit a háromhengeres motorokról nem mersz megkérdezni, de nem is tudod, hogy meg kellene. Ritkaságszámba menő...","id":"20190406_ford_workshop_haromhengeres_motor_ecoboost","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=079a162a-9e05-4864-925c-049045c294d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3d6c186-d32c-4f8c-a896-6ae04d79d1e8","keywords":null,"link":"/cegauto/20190406_ford_workshop_haromhengeres_motor_ecoboost","timestamp":"2019. április. 06. 10:30","title":"Az autók világában a három henger az új négy. De kinek jó ez? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be752f1d-0560-4bc0-b2f1-8c218ac537af","c_author":"Jászberényi Sándor","category":"vilag","description":"Nagyon úgy tűnik, hogy a közös ellenség legyőzése után a konfliktus helyi szereplői egymás ellen fordulnak. Jászberényi Sándor írása Rozsavából, az észak-szíriai kurd övezetből.","shortLead":"Nagyon úgy tűnik, hogy a közös ellenség legyőzése után a konfliktus helyi szereplői egymás ellen fordulnak. Jászberényi...","id":"201914__sziriai_riport__harcosok_es_menekultek__kurd_dilemmak__kivarnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=be752f1d-0560-4bc0-b2f1-8c218ac537af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81c8c656-4817-45fd-b08b-ff1fd8c4bd5b","keywords":null,"link":"/vilag/201914__sziriai_riport__harcosok_es_menekultek__kurd_dilemmak__kivarnak","timestamp":"2019. április. 06. 17:30","title":"Az Iszlám Államnak vége, de Szíriában ez nem jelent békét - helyszíni riport a kurdok földjéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c469278-fb24-46ac-821d-65b532c1c612","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Azért ekkorkák, mert egerekből készültek. De vannak ott cicák és madarak is hasonlóan tartósítva.","shortLead":"Azért ekkorkák, mert egerekből készültek. De vannak ott cicák és madarak is hasonlóan tartósítva.","id":"20190406_Icipici_mumiak_bukkantak_fel_Egyiptomban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8c469278-fb24-46ac-821d-65b532c1c612&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc4675c0-e235-4ffa-abbb-0bf360e857c8","keywords":null,"link":"/elet/20190406_Icipici_mumiak_bukkantak_fel_Egyiptomban","timestamp":"2019. április. 06. 14:58","title":"Icipici múmiák bukkantak fel Egyiptomban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8b19742-ea8a-4402-ae72-89b1ab899f6e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A következő napok előrejelzése alapján ma esik a legtöbb eső.","shortLead":"A következő napok előrejelzése alapján ma esik a legtöbb eső.","id":"20190405_Keszuljon_az_esore","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c8b19742-ea8a-4402-ae72-89b1ab899f6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d014d33-c909-4d8a-8409-dad3560f0c97","keywords":null,"link":"/itthon/20190405_Keszuljon_az_esore","timestamp":"2019. április. 05. 05:06","title":"Készüljön az esőre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54dc2510-7f12-4429-a515-fa527a671347","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A rendszerváltás előtti demokratikus ellenzék kiemelkedő alakja, az SZDSZ egyik alapítója azt mondta, bár létezik parlamentáris rendszer, amely lehetővé tenné a politikai váltógazdálkodást, mégis egyetlen párt uralkodik, s az folyamatosan korrumpálódik. A Magyar Helsinki Bizottság alapítója a hvg.hu-nak adott interjújában arról is beszélt, ez Móricz Zsigmond és a Rokonok országa.","shortLead":"A rendszerváltás előtti demokratikus ellenzék kiemelkedő alakja, az SZDSZ egyik alapítója azt mondta, bár létezik...","id":"20190406_Koszeg_Ferenc_Remelem_nem_kell_vilaghaboru_ahhoz_hogy_Orban_megbukjon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=54dc2510-7f12-4429-a515-fa527a671347&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fecde38-05ce-4058-b6d1-0cc4461f88dc","keywords":null,"link":"/itthon/20190406_Koszeg_Ferenc_Remelem_nem_kell_vilaghaboru_ahhoz_hogy_Orban_megbukjon","timestamp":"2019. április. 06. 07:00","title":"Kőszeg Ferenc: Remélem, nem kell világháború ahhoz, hogy Orbán megbukjon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"647e5967-d037-4734-b13c-6f1b6fd923f5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy új-zélandi család azt vette észre az Airbnb-s lakásban, hogy élő videót forgatnak róluk. Hiába jelentették a sokkoló élményt, az Airbnb ügyfélszolgálata többszöri hívásra sem cselekedett, csak azt ismételgette, hogy nem kapnak pénzvisszatérítést.","shortLead":"Egy új-zélandi család azt vette észre az Airbnb-s lakásban, hogy élő videót forgatnak róluk. Hiába jelentették...","id":"20190405_Kamerat_talaltak_az_kivett_lakasban_az_Airbnbt_mit_sem_erdekelte_a_panasz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=647e5967-d037-4734-b13c-6f1b6fd923f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f77db54-9669-4565-a1c1-09ad26aa6639","keywords":null,"link":"/elet/20190405_Kamerat_talaltak_az_kivett_lakasban_az_Airbnbt_mit_sem_erdekelte_a_panasz","timestamp":"2019. április. 05. 21:39","title":"Kamerát találtak a kivett lakásban, az Airbnb-t mit sem érdekelte a panasz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]