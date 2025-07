Mesterséges intelligenciával vetkőztette osztálytársait egy spanyol tizenéves

A valenciai Ribera Alta térségben a rendőrök tavaly decemberben kezdték meg a nyomozást, miután egy diáklány bejelentette, hogy a nevén létrehoztak egy közösségi média fiókot, amelyen egy mesterséges intelligenciával generált videó volt látható. A rendőrség vasárnapi közleményében így fogalmazott: „Ebben a fiókban különböző kiskorú fotói jelentek meg. Az összes kép eredeti fotók alapján készült, amelyeket úgy manipuláltak, hogy a rajtuk szereplő személyek teljesen meztelenül jelenjenek meg.”

Ugyanez a lány jelentette be a nevén létrehozott második közösségi média fiókot is, valamint más fiókokat, amelyek mesterséges intelligenciával generált meztelen videókat tartalmaztak. Ugyancsak ő volt az, aki bejelentett egy olyan internetes oldalt is, amelyen a mesterséges intelligenciával készült képeket árulták.

A hatóságok a közösségi médiában található bejegyzéseket átvizsgálásával, valamint, a tárhelyszolgáltatókkal együttműködve folytatott nyomozással találtak rá a feltételezett elkövetőre. „A rendőrök megszerezték a platformokon használt felhasználói és hozzáférési adatokat – beleértve az IP-címeket is –, amelyek elvezettek az egyik panaszos iskolatársának otthonához. Megerősítették azt is, hogy a fiókok létrehozásához használt e-mail címek ugyanahhoz a személyhez tartoztak” – hangsúlyozta a rendőrség, amely szerint egy 17 éves fiút vádolnak kiskorúak megrontásával

A mostani bűncselekmény nem előzmények nélküli. Tavaly 15 kiskorút ítéltek egy év próbaidőre a spanyolországi Extremadura régióban, miután elítélték őket azért, hogy mesterséges intelligenciát használtak arra, hogy hamis meztelen képeket készítsenek női iskolatársaikról, amelyeket WhatsApp-csoportokban osztottak meg.

Képünk illusztráció