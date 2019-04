Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"030e84ae-1686-40f9-bdb3-ed5778219eab","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A rendőrség egy rablót agyonlőtt, társait még keresik. ","shortLead":"A rendőrség egy rablót agyonlőtt, társait még keresik. ","id":"20190411_Gepfegyverrel_raboltak_ketmillio_eurot_egy_geprol_a_tiranai_repuloteren","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=030e84ae-1686-40f9-bdb3-ed5778219eab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cf92d72-ac2a-46be-82df-5dc95d387202","keywords":null,"link":"/vilag/20190411_Gepfegyverrel_raboltak_ketmillio_eurot_egy_geprol_a_tiranai_repuloteren","timestamp":"2019. április. 11. 18:59","title":"Gépfegyverrel raboltak kétmillió eurót egy gépről a tiranai repülőtéren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1217fbac-e68b-4bb5-b5ee-081cf65a7ad0","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Arányaiban több idős él a nagyvárosokban, mint falun, ezért Rétvári Bence szerint a nemzet jövője a falvakban van.\r

\r

","shortLead":"Arányaiban több idős él a nagyvárosokban, mint falun, ezért Rétvári Bence szerint a nemzet jövője a falvakban van.\r

\r

","id":"20190410_A_nemzet_jovoje_a_falvakban_van_az_Emmi_allamtitkara_szerint","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1217fbac-e68b-4bb5-b5ee-081cf65a7ad0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5f57e9f-c853-40b9-8571-83e7e8b9748f","keywords":null,"link":"/itthon/20190410_A_nemzet_jovoje_a_falvakban_van_az_Emmi_allamtitkara_szerint","timestamp":"2019. április. 10. 18:59","title":"A nemzet jövője a falvakban van az Emmi államtitkára szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4aaf40cd-9e32-45d9-a84d-a61b5db93c0b","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"Társadalmi vállalkozások képviselői találkoztak Budapesten. Őszintén beszéltek sikerről, kudarcról, hitehagyott, vidéki, hátrányos helyzetű munkatársakról, akik ennek ellenére is megcsinálták a maguk bizniszét.","shortLead":"Társadalmi vállalkozások képviselői találkoztak Budapesten. Őszintén beszéltek sikerről, kudarcról, hitehagyott...","id":"20190412_tarsadalmi_vallalkozasok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4aaf40cd-9e32-45d9-a84d-a61b5db93c0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20901b39-de1c-4e99-81c5-5f74005f7427","keywords":null,"link":"/kkv/20190412_tarsadalmi_vallalkozasok","timestamp":"2019. április. 12. 11:39","title":"Lehet úgy is vállalkozni, hogy ne csak a profit számítson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af8bfc9a-b068-42be-a57e-75360663725f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Honor a jelek szerint három mobillal készült a 2019-es évre. Kettőről már kiderültek a részletek, mostantól pedig a harmadik sem titok többé.","shortLead":"A Honor a jelek szerint három mobillal készült a 2019-es évre. Kettőről már kiderültek a részletek, mostantól pedig...","id":"20190410_honor_20_lite_okostelefon_specifikacio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=af8bfc9a-b068-42be-a57e-75360663725f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41a72524-1b73-4e50-9e6e-519f819e1b8a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190410_honor_20_lite_okostelefon_specifikacio","timestamp":"2019. április. 10. 17:33","title":"Lesz harmadik féle Honor 20 is, ezt kell tudni róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1560af30-2724-4caf-a0fa-d06f77cad819","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Botránnyal indultak az indiai választások, a nacionalista miniszterelnök pártja csalásgyanús trükkökkel törte meg a kampánycsendet. Nem véletlen, hogy ennyire próbálkoznak, van mitől félniük.","shortLead":"Botránnyal indultak az indiai választások, a nacionalista miniszterelnök pártja csalásgyanús trükkökkel törte meg...","id":"20190411_Ujra_valaszt_a_vilag_legnagyobb_demokraciaja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1560af30-2724-4caf-a0fa-d06f77cad819&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c60e5638-04b1-4e06-b300-860871cd48d7","keywords":null,"link":"/vilag/20190411_Ujra_valaszt_a_vilag_legnagyobb_demokraciaja","timestamp":"2019. április. 11. 19:30","title":"Fegyveres őrökkel, pokolgépektől tartva választ a világ legnagyobb demokráciája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0454f51a-ad3a-48f1-b9de-11995cb2ce95","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Lefogyni, jól kinézni, fitten, egészségesen élni, a sportban sikereket elérni mindenki szeretne. De nem mindenkinek sikerül, még akkor sem, ha mindent megpróbál. A kudarc oka a génekben lapulhat, és a sikeré is.","shortLead":"Lefogyni, jól kinézni, fitten, egészségesen élni, a sportban sikereket elérni mindenki szeretne. De nem mindenkinek...","id":"20190411_Mindenki_DNSeben_ott_van_mitol_tud_lefogyni__mar_nalunk_is_elerheto_az_eletmodgenetika","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0454f51a-ad3a-48f1-b9de-11995cb2ce95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f78addb-fd0e-419a-bef7-79e11edf14a3","keywords":null,"link":"/kkv/20190411_Mindenki_DNSeben_ott_van_mitol_tud_lefogyni__mar_nalunk_is_elerheto_az_eletmodgenetika","timestamp":"2019. április. 11. 11:25","title":"„Mindenki DNS-ében ott van, mitől tud lefogyni” – már nálunk is elérhető az életmódgenetika","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8af564a-3cbb-424e-993b-cecfe5fae188","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Árgus szemekkel figyeli és ellenőrzi az állam az MTA kutatóintézeteinek gazdálkodását, nem is nagyon érkezik panasz a pénzügyi fegyelemre, írja az MTA. Ráadásul a hálózat nyereséges is.\r

\r

","shortLead":"Árgus szemekkel figyeli és ellenőrzi az állam az MTA kutatóintézeteinek gazdálkodását, nem is nagyon érkezik panasz...","id":"20190412_Az_allam_altal_folyamatosan_felugyelt_MTA_kutatohalozata_nyereseges","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e8af564a-3cbb-424e-993b-cecfe5fae188&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"887bd8f3-0c45-4081-bad3-0665c62eb6ab","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190412_Az_allam_altal_folyamatosan_felugyelt_MTA_kutatohalozata_nyereseges","timestamp":"2019. április. 12. 15:14","title":"Az állam által folyamatosan felügyelt MTA kutatóhálózata nyereséges","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"289be244-896e-4db5-b313-3b9da55a65f5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Uniós szervezetek már vizsgálják a közintézmények Office-használatának jogszerűségét, miután felmerült, hogy a Microsoft irodai programcsomagjának működése sértheti a GDPR néven közismert EU-s adatvédelmi szabályokat.","shortLead":"Uniós szervezetek már vizsgálják a közintézmények Office-használatának jogszerűségét, miután felmerült...","id":"20190411_microsoft_office_proplus_office_365_gdpr_adatvedelmi_iranyelv","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=289be244-896e-4db5-b313-3b9da55a65f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a469aaf-7337-450b-bcd7-ec6b1da729e9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190411_microsoft_office_proplus_office_365_gdpr_adatvedelmi_iranyelv","timestamp":"2019. április. 11. 09:03","title":"Erre nem sokan gondoltak: az Office programok használata sértheti a GDPR-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]