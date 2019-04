Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b019c927-e333-466a-b816-0e998da5dca3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Pontosabban egy régi tér vissza: Szebeni István ismét a TV2-nél köt ki.","shortLead":"Pontosabban egy régi tér vissza: Szebeni István ismét a TV2-nél köt ki.","id":"20190412_Uj_musorvezeto_erkezik_a_Tenyekhez","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b019c927-e333-466a-b816-0e998da5dca3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30644a84-cd49-4766-9824-5347ca337d67","keywords":null,"link":"/elet/20190412_Uj_musorvezeto_erkezik_a_Tenyekhez","timestamp":"2019. április. 12. 14:28","title":"Új műsorvezető érkezik a Tényekhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79fa5b7e-0b44-4285-9e83-47b90ae25965","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem sokkal azután, hogy a szabadalmi tervek kikerültek a netre, már egy videót is látni a Sharp által fejlesztett hajlítható okostelefonról.","shortLead":"Nem sokkal azután, hogy a szabadalmi tervek kikerültek a netre, már egy videót is látni a Sharp által fejlesztett...","id":"20190411_sharp_hajlithato_kijelzos_okostelefon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=79fa5b7e-0b44-4285-9e83-47b90ae25965&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71fe7627-2acf-4a5d-bd20-58092152a41d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190411_sharp_hajlithato_kijelzos_okostelefon","timestamp":"2019. április. 11. 14:33","title":"Már videón is látni: ilyen lesz a Sharp összehajtható okostelefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3de57c8-15a8-4ac5-be5c-8e8daae0a978","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az OTP-vezér azt mondta, Orbán többször is utazott a bank magángépén, de sohasem vendégként. Arra, hogy Mészáros Lőrinc gazdagabb lett nála, csak annyit reagált: más listákon pedig őt nevezik vagyonosabbnak.","shortLead":"Az OTP-vezér azt mondta, Orbán többször is utazott a bank magángépén, de sohasem vendégként. Arra, hogy Mészáros Lőrinc...","id":"20190412_Csanyi_Sandor_Orban_mindig_kifizette_amikor_az_OTP_magangepen_utazott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d3de57c8-15a8-4ac5-be5c-8e8daae0a978&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3cd2a45-0957-47f8-9fa9-711d13783457","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190412_Csanyi_Sandor_Orban_mindig_kifizette_amikor_az_OTP_magangepen_utazott","timestamp":"2019. április. 12. 21:22","title":"Csányi Sándor: Orbán mindig kifizette, amikor az OTP magángépén utazott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c098b8b-5782-4371-b0d1-0be818249faf","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"kkv","description":"Több mint 700 milliárdos forintos eredményt ért el 2018-ban a Mol-csoport, amelynek vezetője értékelte a tavalyi évet. Hernádi Zsolt beszélt arról is, milyen jelenleg a cég viszonya a horvát állammal, és hogy áll az INA megvásárlása miatt zajló pere.","shortLead":"Több mint 700 milliárdos forintos eredményt ért el 2018-ban a Mol-csoport, amelynek vezetője értékelte a tavalyi évet...","id":"20190411_Hernadi_Zsolt_a_kulfoldi_terjeszkedeshez_nem_eleg_a_penz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8c098b8b-5782-4371-b0d1-0be818249faf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2baf3d96-34f4-40cd-8cbe-946712f5a8e1","keywords":null,"link":"/kkv/20190411_Hernadi_Zsolt_a_kulfoldi_terjeszkedeshez_nem_eleg_a_penz","timestamp":"2019. április. 11. 15:09","title":"Hernádi Zsolt: A külföldi terjeszkedéshez nem elég csak a pénz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5af54b1-5e73-4a39-a7c0-52377afbc287","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Közel 27 ezer cég, illetve magánszemély nem tett eleget az áfabevallási kötelezettségének. Jól ismert nevek is felbukkannak a listán.","shortLead":"Közel 27 ezer cég, illetve magánszemély nem tett eleget az áfabevallási kötelezettségének. Jól ismert nevek is...","id":"20190411_Meszaros_Lorinc_lanya_is_felkerult_a_NAV_egy_szegyenlistajara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c5af54b1-5e73-4a39-a7c0-52377afbc287&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d453d15-cd03-4f28-a9d3-52132dc3a385","keywords":null,"link":"/kkv/20190411_Meszaros_Lorinc_lanya_is_felkerult_a_NAV_egy_szegyenlistajara","timestamp":"2019. április. 11. 15:45","title":"Mészáros Lőrinc lánya is felkerült a NAV egy szégyenlistájára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc6495d0-80bd-4453-b41f-b7e62b95a3d3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Emmi arra kérte az iskolákat, ne vásároljanak tankönyvet az engedéllyel nem rendelkező kiadóktól.\r

","shortLead":"Az Emmi arra kérte az iskolákat, ne vásároljanak tankönyvet az engedéllyel nem rendelkező kiadóktól.\r

","id":"20190411_Ellenorizni_fogja_az_iskolak_tankonyvrendeleset_a_Klebelsberg_Kozpont","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dc6495d0-80bd-4453-b41f-b7e62b95a3d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e438024c-3194-4c0a-a2bd-e7cc1a29f58a","keywords":null,"link":"/itthon/20190411_Ellenorizni_fogja_az_iskolak_tankonyvrendeleset_a_Klebelsberg_Kozpont","timestamp":"2019. április. 11. 20:37","title":"Ellenőrizni fogja az iskolai tankönyvrendelést a Klebelsberg Központ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f241a97-85fa-47bc-a1a6-20305317ead7","c_author":"Pálmai Erika","category":"itthon","description":"Magyarországon nincs jogállam – így összegezte Kovács András közigazgatási bíró Handó Tünde egy korábbi nyilatkozatát, illetve az önálló közigazgatási bíróságok felállításának tervét. A Kúria egyik tanácselnök bírája gyorsleltárt készített a magyar igazságszolgáltatásról belső szakfórumon.\r

\r

","shortLead":"Magyarországon nincs jogállam – így összegezte Kovács András közigazgatási bíró Handó Tünde egy korábbi nyilatkozatát...","id":"20190412_Megrendito_beszed_egy_kozigazgatasi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8f241a97-85fa-47bc-a1a6-20305317ead7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88ff16d4-8755-429e-9379-b285d09eaf97","keywords":null,"link":"/itthon/20190412_Megrendito_beszed_egy_kozigazgatasi","timestamp":"2019. április. 12. 14:30","title":"Megrendítő beszéd egy közigazgatási bírótól a jogállam vesztéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"beccd5d2-b6ec-43d9-8ccc-ec7f1ae39806","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szép emlékekkel és társadalmi felelősségvállalással indokolták a Kispest új tulajdonosai a klub megvásárlását. Magasabb költségvetést és jobb fizetéseket ígértek, ugyanakkor lehetőleg nyereséges, de minimum kiegyensúlyozott gazdálkodást akarnak látni a jövőben.","shortLead":"Szép emlékekkel és társadalmi felelősségvállalással indokolták a Kispest új tulajdonosai a klub megvásárlását. Magasabb...","id":"20190411_A_Kispest_szep_szuletesnapi_ajandek_az_uj_tulajdonosoknak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=beccd5d2-b6ec-43d9-8ccc-ec7f1ae39806&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae1a51da-e3dc-401d-9d03-8fc16235cccc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190411_A_Kispest_szep_szuletesnapi_ajandek_az_uj_tulajdonosoknak","timestamp":"2019. április. 11. 12:20","title":"A Kispest szép születésnapi ajándék az új tulajdonosoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]