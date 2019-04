Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"14f44eda-1228-4930-99a5-f709e048ac26","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Elhunyt 79 éves korában John Havlicek, aki nyolc bajnoki címet nyert a Boston Celticsszel az észak-amerikai kosárlabdaligában (NBA). ","shortLead":"Elhunyt 79 éves korában John Havlicek, aki nyolc bajnoki címet nyert a Boston Celticsszel az észak-amerikai...","id":"20190426_boston_celtics_nba_john_havlicek_gyasz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=14f44eda-1228-4930-99a5-f709e048ac26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee6da079-658c-4f34-8a5a-9b4c026928d8","keywords":null,"link":"/sport/20190426_boston_celtics_nba_john_havlicek_gyasz","timestamp":"2019. április. 26. 12:26","title":"Meghalt a bostoni NBA-s legenda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"793f9385-e11d-4847-ae57-3cb4478815ea","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook 2018 óta próbálja felszólítani az egyik új-zélandi céget, hogy ne áruljon lájkoló és követő botokat az Instagram-profilok számára, de eddig nem tudták velük felvenni a kapcsolatot. Most elégelték meg a dolgot.","shortLead":"A Facebook 2018 óta próbálja felszólítani az egyik új-zélandi céget, hogy ne áruljon lájkoló és követő botokat...","id":"20190426_facebook_instagram_bot_csalas_kamu_lajk_kamu_profil","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=793f9385-e11d-4847-ae57-3cb4478815ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"871ca69d-aa88-42bb-ae08-e1a321f4859d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190426_facebook_instagram_bot_csalas_kamu_lajk_kamu_profil","timestamp":"2019. április. 26. 19:03","title":"Perre megy a Facebook, hogy kevesebb legyen a kamulájk az Instagramon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cb29b74-00b8-43e6-b213-02e34e8c8350","c_author":"Weyer Béla","category":"elet","description":"Csak 14 évig működött, de az egész világon lettek követői. Indulása centenáriumáról szülőhelyén, Weimarban új múzeummal emlékeznek meg. Amelyből Buchenwaldra látni, ahol az egykori láger barakkjait egy Bauhaus-iskolás tervezte – ahogy egy SS-tag iskolatársa az auschwitzieket.","shortLead":"Csak 14 évig működött, de az egész világon lettek követői. Indulása centenáriumáról szülőhelyén, Weimarban új múzeummal...","id":"201917__bauhauscentenarium__vilagmozgalom__ellentmondasos_tortenet__tobb_mint_hatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2cb29b74-00b8-43e6-b213-02e34e8c8350&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"002c97cf-e36f-4a4a-ab07-78b292a7e4a0","keywords":null,"link":"/elet/201917__bauhauscentenarium__vilagmozgalom__ellentmondasos_tortenet__tobb_mint_hatas","timestamp":"2019. április. 27. 17:30","title":"100 éves a Bauhaus, és most a sötét oldalát is megismerhetjük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c8bb6b7-0d81-41b3-a405-a6ed71ed35b0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ez is kell ahhoz, hogy a magyar főváros regionális cargo elosztóközpont lehessen.","shortLead":"Ez is kell ahhoz, hogy a magyar főváros regionális cargo elosztóközpont lehessen.","id":"20190426_Surubben_jonnek_a_gepek_Budapestre_a_vilag_egyik_leggyorsabban_fejlodo_repulotererol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2c8bb6b7-0d81-41b3-a405-a6ed71ed35b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80e74c95-163b-44c9-9d5c-0b2ee0765841","keywords":null,"link":"/kkv/20190426_Surubben_jonnek_a_gepek_Budapestre_a_vilag_egyik_leggyorsabban_fejlodo_repulotererol","timestamp":"2019. április. 26. 15:50","title":"Sűrűbben jönnek a gépek Budapestre a világ egyik leggyorsabban fejlődő repülőteréről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a76a54b4-a5f9-4387-9710-f3476a924ee2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A magyar pedagóguskar jelentős része háromszorosan kontraszelektált, vagyis inkább a rosszabb képességűek választják ezt a pályát.","shortLead":"A magyar pedagóguskar jelentős része háromszorosan kontraszelektált, vagyis inkább a rosszabb képességűek választják...","id":"20190428_hetek_pedagogus_tanar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a76a54b4-a5f9-4387-9710-f3476a924ee2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d04c230-5c09-40d6-a050-dd316975cfc9","keywords":null,"link":"/elet/20190428_hetek_pedagogus_tanar","timestamp":"2019. április. 28. 09:01","title":"Hetek: A tanárok jelentős része alkalmatlan a feladatára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2563fa68-f56c-4d5f-a96d-aa60630e23ba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a piaci kapitalizáció csak pillanatkép (a részvények értéke állandó mozgásban van), azért megérdemel egy kis figyelmet az a cég, amelyik a napokban lépte át az egybillió dolláros értéket. S bár volt már ebben a helyzetben az Apple is, ezúttal nem róla van szó.","shortLead":"Bár a piaci kapitalizáció csak pillanatkép (a részvények értéke állandó mozgásban van), azért megérdemel egy kis...","id":"20190427_microsoft_reszvenyek_egybillio_dollaros_piaci_kapitalizacio_apple_amazon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2563fa68-f56c-4d5f-a96d-aa60630e23ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b553da09-3817-4944-83f6-7a8f1ee861b6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190427_microsoft_reszvenyek_egybillio_dollaros_piaci_kapitalizacio_apple_amazon","timestamp":"2019. április. 27. 10:03","title":"Itt az egybillió dolláros kérdés: melyik most a világ legértékesebb cége?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8047abba-e3dd-4dc5-bce1-f49794c7ad4f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook hivatalosan nem mondta ki, de egyértelmű, hogy a Cambridge Analytica botránya miatt határoztak úgy, változtatnak bizonyos dolgokon.","shortLead":"A Facebook hivatalosan nem mondta ki, de egyértelmű, hogy a Cambridge Analytica botránya miatt határoztak úgy...","id":"20190426_facebook_szemelyisegteszt_cambridge_analytica_adatszivargasi_botrany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8047abba-e3dd-4dc5-bce1-f49794c7ad4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a904568-5545-4312-aa8e-6d650f45d7c9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190426_facebook_szemelyisegteszt_cambridge_analytica_adatszivargasi_botrany","timestamp":"2019. április. 26. 14:33","title":"Letiltja a Facebook a személyiségteszteket, és ez csak az első lépés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bf949e3-0464-4b42-919e-fcbe3ce8e36a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem mindegy, hogy milyen biztonsági ülésbe ültetjük a legkisebbeket - a tesztelők ezúttal nyolc ilyen terméket hasonlítottak össze. ","shortLead":"Nem mindegy, hogy milyen biztonsági ülésbe ültetjük a legkisebbeket - a tesztelők ezúttal nyolc ilyen terméket...","id":"20190427_itt_a_legfrissebb_gyerekulesteszt_csak_egy_tipus_kapott_kivalo_minositest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8bf949e3-0464-4b42-919e-fcbe3ce8e36a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5b9bb6b-f502-4650-9662-16b9008bfdb6","keywords":null,"link":"/cegauto/20190427_itt_a_legfrissebb_gyerekulesteszt_csak_egy_tipus_kapott_kivalo_minositest","timestamp":"2019. április. 27. 06:41","title":"Itt a legfrissebb gyerekülésteszt, csak egy típus kapott kiváló minősítést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]