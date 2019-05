Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"841d263b-40ce-4990-b182-e97bbdf0f689","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A cég szerint nem ők a felelősek az esetért, hanem a fenntartó önkormányzat. ","shortLead":"A cég szerint nem ők a felelősek az esetért, hanem a fenntartó önkormányzat. ","id":"20190510_Feljelentest_tett_a_kozetkezteto_az_iskolai_menzan_talalt_csontkukacok_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=841d263b-40ce-4990-b182-e97bbdf0f689&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a6b3ec4-c4bd-4c68-9b68-53a8c917d023","keywords":null,"link":"/kkv/20190510_Feljelentest_tett_a_kozetkezteto_az_iskolai_menzan_talalt_csontkukacok_miatt","timestamp":"2019. május. 10. 17:12","title":"Feljelentést tett a közétkeztető az iskolai menzán talált kukacok miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68661e07-b5ee-435d-8026-25d72a3181bd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A brit The Handwriting Company robotja azokat az apró különbségeket is észleli a szövegben (majd le is utánozza azt), ami kifejezetten egyedivé teszi az emberi kézírást.","shortLead":"A brit The Handwriting Company robotja azokat az apró különbségeket is észleli a szövegben (majd le is utánozza azt...","id":"20190509_keziras_robot_hemingway_the_handwriting_company","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=68661e07-b5ee-435d-8026-25d72a3181bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4778c158-e59a-4dd6-9c1b-a77d1ae95f72","keywords":null,"link":"/tudomany/20190509_keziras_robot_hemingway_the_handwriting_company","timestamp":"2019. május. 09. 12:33","title":"Videó: Csináltak egy robotot, ami szinte tökéletesen utánozza az emberi kézírást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a4ed9ba-8bd5-43ea-9991-7ca62381069b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mutatunk egy eladósorba került hazai kisautót, amely az elmúlt egy évben igen komoly igénybevételnek volt kitéve.","shortLead":"Mutatunk egy eladósorba került hazai kisautót, amely az elmúlt egy évben igen komoly igénybevételnek volt kitéve.","id":"20190509_a_nap_hirdetese_ez_a_magyar_suzuki_swift_abszolut_nem_zsakbamacska","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2a4ed9ba-8bd5-43ea-9991-7ca62381069b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32a09443-e4f6-44df-8d66-0d785eb275d0","keywords":null,"link":"/cegauto/20190509_a_nap_hirdetese_ez_a_magyar_suzuki_swift_abszolut_nem_zsakbamacska","timestamp":"2019. május. 09. 06:41","title":"A nap hirdetése: Ez a magyar Suzuki Swift abszolút nem zsákbamacska","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1800aa0-027b-4f10-837a-d384af2e4201","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Michel Temer ártatlannak vallja magát, de önként ment be a rendőrségre, miután elrendelték az előzetes letartóztatását.","shortLead":"Michel Temer ártatlannak vallja magát, de önként ment be a rendőrségre, miután elrendelték az előzetes letartóztatását.","id":"20190509_Onkent_ment_elozetes_letartoztatasba_a_volt_brazil_elnok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f1800aa0-027b-4f10-837a-d384af2e4201&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab4b576c-90f5-4257-8ef3-6488b43d92e5","keywords":null,"link":"/vilag/20190509_Onkent_ment_elozetes_letartoztatasba_a_volt_brazil_elnok","timestamp":"2019. május. 09. 21:39","title":"Önként ment előzetes letartóztatásba a volt brazil elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a00fa734-e481-4a94-bfef-14c2c412ee76","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az 1969-es filmben látható Miurát a valóságban nem törték össze, és a jelek szerint napjainkban is kiváló egészségnek örvend.","shortLead":"Az 1969-es filmben látható Miurát a valóságban nem törték össze, és a jelek szerint napjainkban is kiváló egészségnek...","id":"20190509_patika_allapotban_ragyog_az_olasz_meloban_hasznalt_regi_lamborghini","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a00fa734-e481-4a94-bfef-14c2c412ee76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15b07720-0b53-490c-9edb-7a5a2148033a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190509_patika_allapotban_ragyog_az_olasz_meloban_hasznalt_regi_lamborghini","timestamp":"2019. május. 09. 08:21","title":"Patika állapotban ragyog az Olasz melóban használt régi Lamborghini","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5403a6c5-6357-42bd-82d6-cfca57c050a0","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Vihar – mit vihar, cunami – egy kanál vízben, amolyan magyar foci G-napja, ami most történik. A Fradi elnöke, Kubatov Gábor – „civilben” a Fidesz pártigazgatója – szerint létezik egy szóbeli egyezség, hogy a Fradi és a Vidi nem nyúlnak egymás keretébe. Kubatov erkölcsről beszél.","shortLead":"Vihar – mit vihar, cunami – egy kanál vízben, amolyan magyar foci G-napja, ami most történik. A Fradi elnöke, Kubatov...","id":"20190509_Kubatov_megharagudott_Garancsira_mert_a_Vidi_megvette_a_Fradi_ukranjat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5403a6c5-6357-42bd-82d6-cfca57c050a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4ef5022-1fc3-46ae-b7e0-e450a8668727","keywords":null,"link":"/sport/20190509_Kubatov_megharagudott_Garancsira_mert_a_Vidi_megvette_a_Fradi_ukranjat","timestamp":"2019. május. 09. 13:00","title":"Kubatov megharagudott Garancsira, mert a Vidi megvette a Fradi ukránját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e735fd7-cbd6-4a29-9b06-3117267031dd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nyílt levelük több országban és nyelven megjelenik: szerintük a hatékony környezetvédelmi lépések például a gazdasági rendszerek átalakítását jelentik.","shortLead":"Nyílt levelük több országban és nyelven megjelenik: szerintük a hatékony környezetvédelmi lépések például a gazdasági...","id":"20190509_A_gazdasagi_rendszerek_atalakitasat_koveteli_200_klimavedo_tudos_Europaszerte","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6e735fd7-cbd6-4a29-9b06-3117267031dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea7389b5-c22f-4b76-bc23-95083b4b9258","keywords":null,"link":"/elet/20190509_A_gazdasagi_rendszerek_atalakitasat_koveteli_200_klimavedo_tudos_Europaszerte","timestamp":"2019. május. 09. 11:08","title":"A gazdasági rendszerek átalakítását követeli 200 klímavédő tudós Európa-szerte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39e13a47-39ef-4b8b-a8fe-0b785d98d534","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága szerint a történtek kirívóan sértik a nemzetközi és az uniós jogot. ","shortLead":"Az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága szerint a történtek kirívóan sértik a nemzetközi és az uniós jogot. ","id":"20190509_afgan_csaladok_tranzitzona_kitoloncolas_menedekkerok_ensz_unhcr","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=39e13a47-39ef-4b8b-a8fe-0b785d98d534&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"879a495e-b457-481d-acbc-2a0bc7a36864","keywords":null,"link":"/itthon/20190509_afgan_csaladok_tranzitzona_kitoloncolas_menedekkerok_ensz_unhcr","timestamp":"2019. május. 09. 11:28","title":"Megdöbbentette a menekültügyi főbiztost az afgánok kitoloncolása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]