Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b2727622-0dc9-40a7-9fb5-5f9433e1469d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kisfiú hétfőn született, de mostanáig vártak a bemutatásával.","shortLead":"A kisfiú hétfőn született, de mostanáig vártak a bemutatásával.","id":"20190508_Vegre_lathatjuk_Meghan_Markle_es_Harry_herceg_babajat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b2727622-0dc9-40a7-9fb5-5f9433e1469d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97eeefb0-0045-4120-b90b-0a42e48c2789","keywords":null,"link":"/elet/20190508_Vegre_lathatjuk_Meghan_Markle_es_Harry_herceg_babajat","timestamp":"2019. május. 08. 13:42","title":"Végre láthatjuk Meghan Markle és Harry herceg babáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a46f5074-a3e5-4198-8f9f-3b5cbde7ee98","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ez még római viszonylatban is fontos leletnek számít.","shortLead":"Ez még római viszonylatban is fontos leletnek számít.","id":"20190509_Csaknem_2000_ev_utan_fedeztek_fel_Nero_csaszar_Aranypalotajanak_termet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a46f5074-a3e5-4198-8f9f-3b5cbde7ee98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d69dfe4-0168-4733-9c95-e7b74c2d279d","keywords":null,"link":"/kultura/20190509_Csaknem_2000_ev_utan_fedeztek_fel_Nero_csaszar_Aranypalotajanak_termet","timestamp":"2019. május. 09. 07:38","title":"Csaknem 2000 év után fedezték fel Nero császár Aranypalotájának termét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f59c506a-6d30-4139-97a4-aaccf69070e7","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A The New York Times hozzájutott az elnök 1985 és 1994 közötti adóbevallásainak adataihoz, amelyekből arra következtetett, hogy több mint egymilliárd dolláros üzleti veszteségei lehettek.","shortLead":"A The New York Times hozzájutott az elnök 1985 és 1994 közötti adóbevallásainak adataihoz, amelyekből arra...","id":"20190508_adobevallas_donald_trump_nyt_uzleti_veszteseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f59c506a-6d30-4139-97a4-aaccf69070e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a166a044-fb5c-4b7d-ba2a-550a6201db28","keywords":null,"link":"/kkv/20190508_adobevallas_donald_trump_nyt_uzleti_veszteseg","timestamp":"2019. május. 08. 10:30","title":"Zseniális üzletember? Úgy tűnik, 9 év alatt 1 milliárd dollárt vesztett Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21b5a353-a08a-4f47-b03c-925ae676bdee","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A Colorado állambeli Denverben a jövőben nem lesz büntetendő a pszilocibin hatóanyagú \"varázsgomba\" birtoklása és használata – ismertették helyi idő szerint szerdán a kedden tartott helyi népszavazás eredményét.","shortLead":"A Colorado állambeli Denverben a jövőben nem lesz büntetendő a pszilocibin hatóanyagú \"varázsgomba\" birtoklása és...","id":"20190509_varazsgomba_legalizalas_denver_nepszavazas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=21b5a353-a08a-4f47-b03c-925ae676bdee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15de3f23-87b8-4230-a9ad-57376f30f700","keywords":null,"link":"/elet/20190509_varazsgomba_legalizalas_denver_nepszavazas","timestamp":"2019. május. 09. 06:11","title":"Legalizálják a varázsgombát egy amerikai városban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7aef432-b9ba-4e4d-8a25-077243ea4e2f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A híres természetfilmes, David Attenborough szinte minden kalandján rögzítette a környezet zajait és zenéit. Utóbbi kapcsán fogalmazott most meg egy különös kérést. ","shortLead":"A híres természetfilmes, David Attenborough szinte minden kalandján rögzítette a környezet zajait és zenéit. Utóbbi...","id":"20190508_david_attenborough_93_eves_zene_remixpalyazat_dj_indonez_nepzene","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a7aef432-b9ba-4e4d-8a25-077243ea4e2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58b0a5a3-242c-4ee8-8692-c1915eff05f0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190508_david_attenborough_93_eves_zene_remixpalyazat_dj_indonez_nepzene","timestamp":"2019. május. 08. 16:03","title":"Tőle szokatlan kéréssel állt elő az éppen születésnapját ünneplő David Attenborough","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7409344-d17b-4c63-8f54-a0e88d44e2d8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Három nap múlva kezdődik az A-csoportos vb, amelynek a Skoda 27 éve főszponzora. ","shortLead":"Három nap múlva kezdődik az A-csoportos vb, amelynek a Skoda 27 éve főszponzora. ","id":"20190507_skoda_superb_facelift_2019","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b7409344-d17b-4c63-8f54-a0e88d44e2d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7739375-7f83-4e09-be9b-76f3146a91b1","keywords":null,"link":"/cegauto/20190507_skoda_superb_facelift_2019","timestamp":"2019. május. 07. 17:54","title":"A jéghoki vb-n lehet majd először látni a friss Skoda Superbet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"813e6e26-82db-427e-a044-9c580a9b15e1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Aki felkészült, annak ez nem okozhatott problémát – mondta a szaktanár. ","shortLead":"Aki felkészült, annak ez nem okozhatott problémát – mondta a szaktanár. ","id":"20190508_Szaktanar_a_torierettsegirol_megoldhatoak_a_feladatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=813e6e26-82db-427e-a044-9c580a9b15e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ea71aca-c34e-453b-9665-4faa09a900e9","keywords":null,"link":"/kultura/20190508_Szaktanar_a_torierettsegirol_megoldhatoak_a_feladatok","timestamp":"2019. május. 08. 10:48","title":"Szaktanár a töriérettségiről: megoldhatóak a feladatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c600cb65-0ad3-455c-b336-d0abb787f650","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A volt focistának az edzői képesítéshez szüksége van az érettségire is. ","shortLead":"A volt focistának az edzői képesítéshez szüksége van az érettségire is. ","id":"20190508_Most_erettsegizik_a_volt_valogatott_Dombi_Tibor_is","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c600cb65-0ad3-455c-b336-d0abb787f650&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ea7a965-ae12-4401-89a2-027ad3e023ed","keywords":null,"link":"/elet/20190508_Most_erettsegizik_a_volt_valogatott_Dombi_Tibor_is","timestamp":"2019. május. 08. 06:24","title":"Most érettségizik a volt válogatott Dombi Tibor is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]