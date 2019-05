Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6f8ed470-c0fb-40fd-b98d-cfb456ff79d2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"17 napig kóborolt egy hawaii erdőben egy 35 éves helyi nő, miután egy séta során eltévedt, és nem talált vissza az autójához.","shortLead":"17 napig kóborolt egy hawaii erdőben egy 35 éves helyi nő, miután egy séta során eltévedt, és nem talált vissza...","id":"20190525_Lepket_is_evett_a_17_napig_oserdoben_koborlo_hawaii_no","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6f8ed470-c0fb-40fd-b98d-cfb456ff79d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b74b67bd-fd40-46ce-9022-c8057215b2d6","keywords":null,"link":"/elet/20190525_Lepket_is_evett_a_17_napig_oserdoben_koborlo_hawaii_no","timestamp":"2019. május. 25. 20:23","title":"Lepkét is evett a 17 napig őserdőben kóborló hawaii nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02718949-8bd9-4de7-973b-a1e2cccae3af","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Túl sok hegymászónak adtak engedélyt a hatóságok egy időben a Mount Everest meghódítására, a mászásra alkalmas idő pedig rövid ideig tart, így túl sokan indultak útnak egyszerre.","shortLead":"Túl sok hegymászónak adtak engedélyt a hatóságok egy időben a Mount Everest meghódítására, a mászásra alkalmas idő...","id":"20190526_Harom_nap_alatt_mar_hatan_haltak_meg_a_Himalajaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=02718949-8bd9-4de7-973b-a1e2cccae3af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d6cec03-d8ff-46a4-9a93-06500603a4e0","keywords":null,"link":"/elet/20190526_Harom_nap_alatt_mar_hatan_haltak_meg_a_Himalajaban","timestamp":"2019. május. 26. 11:06","title":"Három nap alatt már hatan haltak meg a Himalájában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c840ef5e-baf8-4e40-aae8-cb8f3ea4cbfe","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Azt írta Liptai, hogy világsztárral szelfizni menő.\r

\r

","shortLead":"Azt írta Liptai, hogy világsztárral szelfizni menő.\r

\r

","id":"20190526_Liptai_Claudia_Timothee_Chalametval_szelfizett_Budapesten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c840ef5e-baf8-4e40-aae8-cb8f3ea4cbfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12bf3b6b-02c7-4c44-a1dd-911722bd3211","keywords":null,"link":"/elet/20190526_Liptai_Claudia_Timothee_Chalametval_szelfizett_Budapesten","timestamp":"2019. május. 26. 09:01","title":"Liptai Claudia Timothée Chalamet-val szelfizett Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"093889be-66cc-40b8-b68e-7337ea87db28","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A címvédő és ötszörös világbajnok Lewis Hamilton, a Mercedes pilótája futotta a leggyorsabb kört a Forma-1-es Monacói Nagydíj szombati időmérő edzésén, így a vasárnapi futamon ő rajtolhat az élről.","shortLead":"A címvédő és ötszörös világbajnok Lewis Hamilton, a Mercedes pilótája futotta a leggyorsabb kört a Forma-1-es Monacói...","id":"20190525_Hamiltone_a_pole_pozicio_Monacoban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=093889be-66cc-40b8-b68e-7337ea87db28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0c83916-8b8a-4a8c-baa0-4dbb1349868f","keywords":null,"link":"/sport/20190525_Hamiltone_a_pole_pozicio_Monacoban","timestamp":"2019. május. 25. 21:20","title":"Hamiltoné a pole pozíció Monacóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f556040-a543-415b-8e97-29f01013c00d","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A vállalkozásoknak május 31-éig kell benyújtaniuk a társaságiadó-bevallást, és gondoskodniuk kell a beszámoló letétbe helyezéséről és közzétételéről - hívja fel a figyelmet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).","shortLead":"A vállalkozásoknak május 31-éig kell benyújtaniuk a társaságiadó-bevallást, és gondoskodniuk kell a beszámoló letétbe...","id":"20190525_Ha_vallalkozasa_van_most_mar_nagyon_figyelje_a_naptart","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2f556040-a543-415b-8e97-29f01013c00d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e49ca3ce-9d80-416c-9f34-4ef77fd052d3","keywords":null,"link":"/kkv/20190525_Ha_vallalkozasa_van_most_mar_nagyon_figyelje_a_naptart","timestamp":"2019. május. 25. 10:59","title":"Ha vállalkozása van, most már nagyon figyelje a naptárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e690a2a-001d-43ba-bfe0-9f3bf5e563ab","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A politikus a legesélyesebb Theresa May utódlására.","shortLead":"A politikus a legesélyesebb Theresa May utódlására.","id":"20190524_Boris_Johnson_megszolalt_megint_felhetunk_a_no_deal_Brexittol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1e690a2a-001d-43ba-bfe0-9f3bf5e563ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"813eded5-3b32-45c1-8c25-0131f4bd70fc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190524_Boris_Johnson_megszolalt_megint_felhetunk_a_no_deal_Brexittol","timestamp":"2019. május. 24. 16:00","title":"Boris Johnson megszólalt, megint félhetünk a no deal Brexittől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c08f4c09-31b5-4c41-aa7b-3a9e0010ca02","c_author":"","category":"vilag","description":"A volt belga miniszterelnök az unió egységének jövőjét félti a választásokon a nacionalistákkal szemben.","shortLead":"A volt belga miniszterelnök az unió egységének jövőjét félti a választásokon a nacionalistákkal szemben.","id":"20190525_Verhofstadt_Vege_az_EUnak_ha_nem_lepnek_fel_Orbannal_szemben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c08f4c09-31b5-4c41-aa7b-3a9e0010ca02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edb6249c-d9c8-49b7-8848-ed5012caae20","keywords":null,"link":"/vilag/20190525_Verhofstadt_Vege_az_EUnak_ha_nem_lepnek_fel_Orbannal_szemben","timestamp":"2019. május. 25. 12:11","title":"Verhofstadt: Vége az EU-nak, ha nem lépnek fel Orbánnal szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44f43730-59e6-4d10-a05d-69522ac56348","c_author":"Dzindzisz Sztefan","category":"gazdasag","description":"Minden jel arra utal, hogy csúszhat az azonnali fizetési rendszer júliusi startja. Úgy néz ki, több idő kell a tesztelésre, hogy a rendszer élesedésekor ne legyenek fennakadások. ","shortLead":"Minden jel arra utal, hogy csúszhat az azonnali fizetési rendszer júliusi startja. Úgy néz ki, több idő kell...","id":"20190524_azonnali_atutalas_mnb_julius","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=44f43730-59e6-4d10-a05d-69522ac56348&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"848c3f86-1b3d-4702-ab09-29157f35e519","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190524_azonnali_atutalas_mnb_julius","timestamp":"2019. május. 24. 17:15","title":"Hiába ígérték, nem kapjuk meg júliustól öt másodpercen belül a banki utalást?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]