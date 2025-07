Orbán: Évente egymillió forintot ad a kormány otthonteremtésre az állami alkalmazottaknak

Szerdán a kormányülés szünetében rövid videóval jelentkezett Orbán Viktor miniszterelnök, amiben arról beszél, hogy a visszajelzések alapján véglegesítették a 3 százalékos kamattal felvehető lakáshitelt megteremtő Otthon Start program részleteit, illetve bejelentett egy újabb támogatást, ami a közszférában dolgozókat érinti.

„A gyakorlatban ez úgy néz majd ki, hogy az orvosoknak, ápolóknak, rendőröknek, tanároknak, katonáknak és más köztisztviselőknek évi 1 millió forintos otthon támogatást biztosítunk, amit fordíthatnak lakáshitel-törlesztésre vagy új lakáshitel önrészének kifizetésére” – fogalmazott Orbán, majd hozzátette: a támogatás összevonható az Otthon Start hitellel is.

A kormányfő reményei szerint augusztusban már dönteni is tudnak az ügyben. A rövid videóból nem derült ki, hogy a támogatást már jövőre is megkapják-e az érintettek, ahogy az sem, hogy egy összegben vagy részletekben, illetve mikor – ez utóbbi azért is fontos, mert jelen tudásunk szerint április közepén lehetnek a választások.

Könnyen lehet, hogy a fenti kérdésekről még a kormány sem döntött, Orbán videójában jelezte, hogy a részletek kidolgozása a kormányülés délutáni programja lesz.

A kormányfő által is említett 3 százalékos lakáshitelről korábban itt írtunk bővebben.

Az 1 milió forintos támogatás bejelentésére reagálva a Bankmonitor azt írta: „Felmerül a kérdés, hogy pontosan hogyan történne az önrészre szánt támogatás felhasználása. Vajon előzetes nyilatkozattétel szükséges hozzá, vagy a hiteligénylés során automatikusan az állam utalja az 1 millió forintot? Ez a rész még további pontosítást igényel.”

Felhívják a figyelmet, hogy a támogatás jelentős előnyhöz juttathatja a közszféra dolgozóit, ugyanis így jelentősen csökken az összeg, amit a szokásos 10 százalékos önrészként le kell rakni az asztalra. Illetve ugyanezt fel lehet fogni úgy is, hogy azonos önrésszel rendelkező, de 1 millió forintos kormányzati támogatásra is jogosult igénylőnek 10 százalékos önrész esetén tíz, 20 százalékos önrész esetén pedig öt millió forinttal növelheti meg az elérhető lakás árát.

A Bankmonitor kiszámolta azt is, hogy évi 1 millió forint az havi bontásban 83 333 forint, ami elsőre nem tűnik soknak, de elég lehet

17,5 millió forintos, 3%-os kamatozású Otthon Start vagy CSOK Plusz hitel teljes havi törlesztésére,

illetve 12,3 millió forintos, 6,5%-os kamatozású piaci hitel havi törlesztésére is,

mindkét esetben 25 éves futamidővel számolva.

