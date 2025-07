Budai Gyula szerint Majka miatt fenyegetik kommentben Orbán Viktort

Budai Gyula, a Fidesz országgyűlési képviselője tett feljelentést annak a 48 éves debreceni nőnek az ügyében, akit korábban letartóztatott a rendőrség, mert kommentben fenyegette Orbán Viktor miniszterelnököt – derül ki a képviselő szerda délután, Facebookon közzétett posztjából. „8 mm megoldaná, mint anno Romániában” – írta a nő, akinek a letartóztatásáról korábban mi is beszámoltunk:

A képviselő posztját az ismert zenésznek címzi, „Majka Tesó, én erről beszélek!” kezdi bejegyzését, amit azzal zár: Campus fesztivál, Debrecen, ahol a Majka koncerten fejbe lőtték a miniszterelnököt! Bravó Majka!” – ezzel arra utalva, hogy a zenész produkciója motiválhatta a 48 éves nőt a fenyegető komment megírására.

Bejegyzése alatt Budai kommentben megjegyezte azt is, hogy minden egyes fenyegető komment esetében feljelentést fog tenni a továbbiakban is, illetve hogy eddig hat feljelentése közül öt esetben eljárás is indult.

Mint korábban arról mi is beszámoltunk, Majka azóta van a kormánypárt célkeresztjében, hogy egy debreceni koncertjén eljátszotta, hogy fejbelövik Bindzsisztán korrupt miniszterelnökét. Az ügyben Bayer Zsolt indított támadást, de nem hagyta azt szó nélkül Nagy Feró, Sulyok Tamás és Szijjártó Péter is.

