Újabb luxizással vádolja Ruszin-Szendit a honvédelmi tárca, ebből is vizsgálat lehet

Hivatali villájának berendezése után most újabb luxuskiadásokkal vádolja a ma már a Tisza Pártban politizáló egykori vezérkari főnököt, Ruszin-Szendi Romuluszt a Honvédelmi Minisztérium államtitkára. Az állítással kapcsolatban a HVG kereste a Tisza Pártot, ha kapunk választ tőlük vagy Ruszin-Szendi Romulusztól, megírjuk.

Ami az újabb vádat illeti, Vargha Tamás a Fidesz egykori elszámoltatási biztosa, Budai Gyula képviselő kérdésére válaszolva írta azt, hogy egy HM-utasítás szerint a vezérkari főnököt alapesetben külföldi utazásai során csak 4 csillagos szállás illeti meg, és bár külön engedéllyel megszállhat ilyenkor magasabb fokozatú hotelben is, de

Ruszin-Szendi 12 alkalommal nem nyújtott be indoklást, és így „a volt vezérkari főnök mintegy 28 vendégéjszaka esetében a neki főszabályként járó 4 csillagos szállást meghaladó, 5 csillagos kényelmi fokozatot vett igénybe.”

Budai arra is rákérdezett, előfordulhatott-e, hogy Ruszin-Szendi a feleségét is magával vitte külföldi hivatalos utakra, és neki közpénzből fedezték az úti kiadásait, mire válaszában Vargha ugyan ilyet nem állított, de megjegyezte, hogy a HM-utasítás erre is tartalmaz szabályt: a házastársnak akkor fizeti az állam az útját, ha meghívót kap.

Ami a volt vezérkari főnök utazásait illeti, Budai Gyula fideszes politikus a minap a HírTv-nek nyilatkozva utalt arra, hogy ezt is vizsgálhatná a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (Kehi). Budai korábban két ügyben is feljelentette Ruszin-Szendit: a zsírleszívásos ügyben és a villaügyben is – ezeket mind vizsgálta is a Kehi.

Bezzegezéssel válaszolt a Tisza Párt a Ruszin-Szendi Romuluszt luxizással vádoló KEHI-s dokumentumra Lejáratást emlegetve és a hatalom által eltitkolt valódi korrupciós esetek feltárását ígérve reagált a Tisza Párt a KEHI anyagára Ruszin-Szendi Romulusz villaügyéről. A HVG kérdésére sem a volt vezérkari főnök, sem a Tisza nem kommentálta azonban egyes, milliós tételek szükségességét vagy arányosságát.

Ami a villaügyet illeti, arról Juhász Ferenc volt honvédelmi miniszter azt mondta, a szolgálati lakás berendezésének állami kiadásait vagy a honvédelmi miniszter, vagy a közigazgatási államtitkár hagyhatta jóvá. A tárca és a berendezést intéző állami cég, a HM EI Zrt. eddig kerülte a választ, és a HVG-nek nemrég Tusványoson sem sikerült semmi konkrétat kihúznia Szalay-Bobrovniczky Kristóf miniszterből: