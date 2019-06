Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4f6c9fdc-9bd8-45b3-ba6b-8c694141dbf2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A hétvégén a várost beterítő, a politikus aláírásával ellátott szórólapokon arra biztatják a mezőhegyesieket, hogy egy nagy helyi cég vezetőjét válasszák meg polgármesternek, aki társadalmi megbízatásban végzi majd a munkáját. ","shortLead":"A hétvégén a várost beterítő, a politikus aláírásával ellátott szórólapokon arra biztatják a mezőhegyesieket...","id":"20190603_Lazar_Janos_roplapokkal_szorta_meg_Mezohegyest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4f6c9fdc-9bd8-45b3-ba6b-8c694141dbf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37c63d15-197d-49d7-a992-07ea82ef7b5f","keywords":null,"link":"/kkv/20190603_Lazar_Janos_roplapokkal_szorta_meg_Mezohegyest","timestamp":"2019. június. 03. 11:07","title":"Lázár János aláírásával és fotójával \"ékesített\" röplapokkal szórták meg Mezőhegyest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd52e1c6-fb95-45cb-9f38-f2809eea4b60","c_author":"Németh András, Pavló Péter","category":"tudomany","description":"Miközben már üzemelnek az első 5G-s hálózatok, egyelőre nem tudni, az új távlatokat ígérő rendszerek veszélyt jelentenek-e az egészségre. A vita eldöntését nem segíti, hogy abba beszálltak az álhírgyártásban régóta jeleskedő orosz trollgyárak is.","shortLead":"Miközben már üzemelnek az első 5G-s hálózatok, egyelőre nem tudni, az új távlatokat ígérő rendszerek veszélyt...","id":"201922__5gs_halozatok__veszelyek_es_eselyek__trollgyarak__apokalipszis_nem_most","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dd52e1c6-fb95-45cb-9f38-f2809eea4b60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efc54f6d-72d2-4e8e-873f-289c5a223f09","keywords":null,"link":"/tudomany/201922__5gs_halozatok__veszelyek_es_eselyek__trollgyarak__apokalipszis_nem_most","timestamp":"2019. június. 01. 18:00","title":"\"5G-apokalipszis\" agyrákkal: van mitől félni, vagy ezt csak Putyin szakácsa főzte ki?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39523d11-7cad-404a-be3b-4c253a5a01d9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha a bírósági végzés véglegessé válik, a kapitány kifizeti a 15 milliót, hogy szabadon mozoghasson, mondta a Blikknek a kapitány ügyvédje.","shortLead":"Ha a bírósági végzés véglegessé válik, a kapitány kifizeti a 15 milliót, hogy szabadon mozoghasson, mondta a Blikknek...","id":"20190603_Kifizetne_a_15_millio_forintos_ovadekot_a_Viking_Sigyn_kapitanya","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=39523d11-7cad-404a-be3b-4c253a5a01d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c2eb4ea-9257-4d08-8fd0-1d51f284b1c2","keywords":null,"link":"/itthon/20190603_Kifizetne_a_15_millio_forintos_ovadekot_a_Viking_Sigyn_kapitanya","timestamp":"2019. június. 03. 08:49","title":"Kifizetné a 15 millió forintos óvadékot a Viking Sigyn kapitánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e080c6b7-2cac-4aaa-a23b-5649ce3d6a64","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Árokba hajtott egy autó a Székesfehérvárt elkerülő útszakaszon.\r

","id":"20190602_Hatalmas_otszettes_meccsen_jutott_be_Stanislas_Wawrinka_a_negyeddontobe_a_Roland_Garroson","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=53dae30f-8c0d-4e4e-af10-0810d6ce931a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce1c0804-84d4-4aff-ac2b-b17dec1d0043","keywords":null,"link":"/sport/20190602_Hatalmas_otszettes_meccsen_jutott_be_Stanislas_Wawrinka_a_negyeddontobe_a_Roland_Garroson","timestamp":"2019. június. 02. 20:38","title":"Hatalmas ötszettes meccsen jutott be Stanislas Wawrinka a negyeddöntőbe a Roland Garroson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ba7f422-26d8-48d1-bd3d-4eb45c61ebaa","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Lezsák Sándor alapítványa milliárdokból épít rekreációs központot Lakiteleken: jurtatábor, barlangfürdő is lesz a területen, a footgolf pályát most adták át. Mindezt a szegedi Fidesz lehetséges polgármester-jelöltjének cége építi, a Szeged-Csanádi Egyházmegyétől kapott területen. ","shortLead":"Lezsák Sándor alapítványa milliárdokból épít rekreációs központot Lakiteleken: jurtatábor, barlangfürdő is lesz...","id":"20190602_Ha_a_foci_nem_jott_be_akkor_kezdodhet_a_footgolf","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8ba7f422-26d8-48d1-bd3d-4eb45c61ebaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01e35a9e-e1f2-40fe-940a-c952d9a39997","keywords":null,"link":"/kkv/20190602_Ha_a_foci_nem_jott_be_akkor_kezdodhet_a_footgolf","timestamp":"2019. június. 02. 10:05","title":"Jurtatábor és footgolf: igazán mindenkire figyel Lezsák Sándorék alapítványa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]