Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c9789172-0fb9-4f34-b627-419b969190f0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy gondolták a Skype fejlesztői, hogy a rivális alkalmazásokkal zsúfolt piacon érdemes közösségi funkciót is tenni a mobilos alkalmazásba. A frissítés után már megoszthatjuk barátainkkal a kijelzőn látottakat.","shortLead":"Úgy gondolták a Skype fejlesztői, hogy a rivális alkalmazásokkal zsúfolt piacon érdemes közösségi funkciót is tenni...","id":"20190605_ioses_androidos_skype_kepernyomegosztas_javitott_felulet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c9789172-0fb9-4f34-b627-419b969190f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e786a268-e807-4fa0-989c-9d7c5a4c391d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190605_ioses_androidos_skype_kepernyomegosztas_javitott_felulet","timestamp":"2019. június. 05. 19:03","title":"Frissítsen, megéri: érdekes funkcióval bővül a mobil Skype","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12cf3105-8e05-4d85-914c-1b661c6a3288","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A katonatemetőben történt magyarellenes incidens után a román rendőrség rongálás miatt nyomoz. A csendőrség pedig azt nyilatkozta, az elsődleges feladata az volt, hogy megelőzze a sírok meggyalázását és az erőszakos cselekményeket.\r

\r

","shortLead":"A katonatemetőben történt magyarellenes incidens után a román rendőrség rongálás miatt nyomoz. A csendőrség pedig azt...","id":"20190607_Uzvolgyi_incidens_rongalas_miatt_vizsaglodik_a_roman_rendorseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=12cf3105-8e05-4d85-914c-1b661c6a3288&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5934413-b017-43ae-87a5-e006dabc1c62","keywords":null,"link":"/vilag/20190607_Uzvolgyi_incidens_rongalas_miatt_vizsaglodik_a_roman_rendorseg","timestamp":"2019. június. 07. 14:42","title":"Úzvölgyi incidens: rongálás miatt vizsgálódik a román rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"400f639a-df8c-4eb5-9ffe-5a45fb07ba98","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A 2-es és a 4-es metró pedig hosszabb üzemidővel közlekedik. ","shortLead":"A 2-es és a 4-es metró pedig hosszabb üzemidővel közlekedik. ","id":"20190606_A_punkosdi_hosszu_hetvegen_a_Nagyvarad_terig_jar_majd_a_3as_metro","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=400f639a-df8c-4eb5-9ffe-5a45fb07ba98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dc00f0d-0b6c-401e-8a5e-721c46fca25f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190606_A_punkosdi_hosszu_hetvegen_a_Nagyvarad_terig_jar_majd_a_3as_metro","timestamp":"2019. június. 06. 18:00","title":"A pünkösdi hosszú hétvégén a Nagyvárad térig jár majd a 3-as metró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18f29149-266d-464e-b289-29092009e186","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szinte hihetetlen, hogy az oroszoknak mi mindent sikerült bezsúfolniuk a nem túl nagy autó belterébe.","shortLead":"Szinte hihetetlen, hogy az oroszoknak mi mindent sikerült bezsúfolniuk a nem túl nagy autó belterébe.","id":"20190607_video_ilyen_belulrol_az_uj_lada_amiben_furdo_konyha_es_agy_is_van","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=18f29149-266d-464e-b289-29092009e186&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b1483e0-c514-48ff-805f-718715e5642a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190607_video_ilyen_belulrol_az_uj_lada_amiben_furdo_konyha_es_agy_is_van","timestamp":"2019. június. 07. 11:21","title":"Videó: Ilyen belülről az új Lada, amiben fürdő, konyha és ágy is van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f1480ec-4f1a-4541-81d0-82feb571e2e9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Zivataros nap lesz a csütörtöki is, és nem úgy tűnik, hogy hamar vége lesz a rossz időnek.","shortLead":"Zivataros nap lesz a csütörtöki is, és nem úgy tűnik, hogy hamar vége lesz a rossz időnek.","id":"20190606_Az_egesz_orszagra_kiadtak_a_figyelmeztetest_a_viharok_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7f1480ec-4f1a-4541-81d0-82feb571e2e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2c81959-54f9-4569-a294-d1677cf73b01","keywords":null,"link":"/itthon/20190606_Az_egesz_orszagra_kiadtak_a_figyelmeztetest_a_viharok_miatt","timestamp":"2019. június. 06. 07:21","title":"Az egész országra kiadták a figyelmeztetést a viharok miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b46ff1b-dd59-44fa-b766-d32e7c16060d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az egyik legnagyobb szerb ásványvíz- és üdítőital-gyártót vásárolja fel a KMV és a PepsiCo.","shortLead":"Az egyik legnagyobb szerb ásványvíz- és üdítőital-gyártót vásárolja fel a KMV és a PepsiCo.","id":"20190607_Szerbiaban_terjeszkedik_a_Szentkiralyi_tulajdonosa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1b46ff1b-dd59-44fa-b766-d32e7c16060d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba1c3f5d-f113-438c-9d21-5ccbc6c45345","keywords":null,"link":"/kkv/20190607_Szerbiaban_terjeszkedik_a_Szentkiralyi_tulajdonosa","timestamp":"2019. június. 07. 10:36","title":"Szerbiában terjeszkedik a Szentkirályi tulajdonosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dae0c6e-94df-4112-8b1b-fc74cf8300e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Segélykiáltás – így jellemzik nyílt levelük tartalmát a Magyar Tudományos Akadémia kutatóhálózatának megőrzését akarók, a magyar tudományos élet szabadságát féltők.","shortLead":"Segélykiáltás – így jellemzik nyílt levelük tartalmát a Magyar Tudományos Akadémia kutatóhálózatának megőrzését akarók...","id":"20190606_manfred_weber_mta_kutatohalozat_kertesz_janos_itm_palkovics_laszlo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3dae0c6e-94df-4112-8b1b-fc74cf8300e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7010e051-c4fb-4e92-9acb-a98c7dff1571","keywords":null,"link":"/itthon/20190606_manfred_weber_mta_kutatohalozat_kertesz_janos_itm_palkovics_laszlo","timestamp":"2019. június. 06. 09:47","title":"Webertől kérnek segítséget magyar tudósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a478905-b4c6-4d0d-a845-c2c6cc90d6b0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Zavarba ejtő mutatvány ünnepelte a sanghaji járatot.","shortLead":"Zavarba ejtő mutatvány ünnepelte a sanghaji járatot.","id":"20190607_Edzocipos_oroszlan_ijesztgette_a_ferihegyi_utasokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4a478905-b4c6-4d0d-a845-c2c6cc90d6b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09941791-2291-4628-b9c3-3db678721a3f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190607_Edzocipos_oroszlan_ijesztgette_a_ferihegyi_utasokat","timestamp":"2019. június. 07. 09:19","title":"Edzőcipős oroszlán ijesztgette a ferihegyi utasokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]