Közép-európai Egyetem Magánegyetem néven osztrák magánegyetemként akkreditálták a Magyarországról elüldözött CEU-t, jelentette be az intézmény.

“A CEU-val egy új tudományos központtal gazdagodik Ausztria. Az egyetem magyarországi helyszínén eddig is sikeresen vett részt a Európai Kutatás Tanács (ERC) pályázatain, amely komoly támogatást jelent kiemelkedő kutatói számára. Ez is jelzi és bizonyítja a CEU által végzett munka minőségét.” – ezekkel a szavakkal jelntette be a CEU osztár akkreditációját a Iris Rauskala, Ausztria oktatásért és kutatásért felelős minisztere. „A 16. osztrák magánegyetemként a CEU által kínált kurzusok tovább gazdagítják az osztrák tudományos életet. Bízom benne, hogy sok hazai és nemzetközi diák végzi majd itt posztgraduális kutatásait.” – tette hozzá.

Az osztrák intézményi akkreditáció részét képezi hat egyetemi program: a Kultúra, Politika, Társadalom,Filozófia, Politika és Közgazdaság alapképzés. Mesterképzést nyújt Nemzetközi Közkapcsolatok, Közpolitika, a Nők és társadalmi nemek, Környezetpolitika és Menedzsment szakokon.

„Nagy örömünkre szolgál, hogy a Közép-európai Egyetem Magánegyetem és hat programunk, ezek között két alapképzés is, osztrák akkreditációt kapott. Ez új fejezetet jelent a CEU történelmében. A következő tanév során a CEU az összes amerikai akkreditációjú programja kapcsán is igényli majd az osztrák akkreditációt. A 2020-21-es tanévtől kiadott osztrák akkreditációjú diplomáinkkal pedig hozzájárulunk új otthonunk felsőoktatásának fejlesztéséhez.” – mondta Michael Ignatieff, a CEU elnök-rektora.

“A CEU-val egy új tudományos központtal gazdagodik Ausztria. Az egyetem magyarországi helyszínén eddig is sikeresen vett részt a Európai Kutatás Tanács (ERC) pályázatain, amely komoly támogatást jelent kiemelkedő kutatói számára. Ez is jelzi és bizonyítja a CEU által végzett munka minőségét” – ezekkel a szavakkal jelntette be a CEU osztár akkreditációját a Iris Rauskala, Ausztria oktatásért és kutatásért felelős minisztere.

„A 16. osztrák magánegyetemként a CEU által kínált kurzusok tovább gazdagítják az osztrák tudományos életet. Bízom benne, hogy sok hazai és nemzetközi diák végzi majd itt posztgraduális kutatásait"

– tette hozzá a miniszter.

„Nagy örömünkre szolgál, hogy a Közép-európai Egyetem Magánegyetem és hat programunk, ezek között két alapképzés is, osztrák akkreditációt kapott. Ez új fejezetet jelent a CEU történelmében – mondta Michael Ignatieff, a CEU elnök-rektora. A következő tanév során a CEU az összes amerikai akkreditációjú programja kapcsán is igényli majd az osztrák akkreditációt. A 2020-21-es tanévtől kiadott osztrák akkreditációjú diplomáinkkal pedig hozzájárulunk új otthonunk felsőoktatásának fejlesztéséhez.”