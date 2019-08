Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mentőhelikopter is érkezett a helyszínre.","shortLead":"Mentőhelikopter is érkezett a helyszínre.","id":"20190810_Teherautoba_hajtott_egy_szemelyauto_az_M7esen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"227de9d8-d2a2-46bd-bff6-8c7449cb28e3","keywords":null,"link":"/cegauto/20190810_Teherautoba_hajtott_egy_szemelyauto_az_M7esen","timestamp":"2019. augusztus. 10. 09:12","title":"Teherautóba hajtott egy személyautó az M7-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2da88a0-d445-4e93-a6f5-b665258dea02","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A benzin és a gázolaj ára is változott.","shortLead":"A benzin és a gázolaj ára is változott.","id":"20190809_Most_tankoljon_olcsobb_lett_az_uzemanyag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e2da88a0-d445-4e93-a6f5-b665258dea02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9e418ac-d1d7-4802-89d3-ff4363c720c7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190809_Most_tankoljon_olcsobb_lett_az_uzemanyag","timestamp":"2019. augusztus. 09. 06:28","title":"Most tankoljon, olcsóbb lett az üzemanyag","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c08409c1-3df2-44b4-b0f9-d61b99e5f9be","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Lim Hjo Dzsun egy edzésen - nők jelenlétében - letolta egy csapattársa nadrágját.","shortLead":"Lim Hjo Dzsun egy edzésen - nők jelenlétében - letolta egy csapattársa nadrágját.","id":"20190809_Szexualis_zaklatas_miatt_eltiltottak_a_Liu_fiverek_egyik_legnagyobb_rivalisat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c08409c1-3df2-44b4-b0f9-d61b99e5f9be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aaac2bc8-7c80-42eb-93d2-66b130d07fb4","keywords":null,"link":"/sport/20190809_Szexualis_zaklatas_miatt_eltiltottak_a_Liu_fiverek_egyik_legnagyobb_rivalisat","timestamp":"2019. augusztus. 09. 13:18","title":"Szexuális zaklatás miatt eltiltották a Liu fivérek egyik legnagyobb riválisát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1035ee4c-2282-43b9-9951-26b251a0bce2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Leginkább az idősek között aratott a forróság.","shortLead":"Leginkább az idősek között aratott a forróság.","id":"20190809_Tobb_szaz_halalesetet_okozott_a_meleg_Hollandiaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1035ee4c-2282-43b9-9951-26b251a0bce2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15c8365f-8630-4ecf-b63a-33ac245fa391","keywords":null,"link":"/vilag/20190809_Tobb_szaz_halalesetet_okozott_a_meleg_Hollandiaban","timestamp":"2019. augusztus. 09. 18:03","title":"Több száz halálesetet okozott a meleg Hollandiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f7082ca-bf99-412c-be2e-7872355d93ea","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Hosszú Katinka és Szabó Szebasztián arany-, míg Jakabos Zsuzsanna ezüstérmes lett az úszó világkupa-sorozat csinani állomásának nyitónapján.","shortLead":"Hosszú Katinka és Szabó Szebasztián arany-, míg Jakabos Zsuzsanna ezüstérmes lett az úszó világkupa-sorozat csinani...","id":"20190808_Egy_nap_alatt_harom_ermet_szereztek_a_magyar_uszok_a_csinani_vilagkupan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7f7082ca-bf99-412c-be2e-7872355d93ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a30ca916-3c00-44b2-a485-8b3023ec5244","keywords":null,"link":"/sport/20190808_Egy_nap_alatt_harom_ermet_szereztek_a_magyar_uszok_a_csinani_vilagkupan","timestamp":"2019. augusztus. 08. 16:42","title":"Egy nap alatt három érmet szereztek a magyar úszók a csinani világkupán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"949b8f8f-d060-4c2d-84d1-bba5cb23051b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Hyp3r nevű cég állítólag a felhasználói profilokból gyűjtött adatokat, de lementették a Stories-ba feltöltött tartalmakat is.","shortLead":"A Hyp3r nevű cég állítólag a felhasználói profilokból gyűjtött adatokat, de lementették a Stories-ba feltöltött...","id":"20190808_instagram_hirdetes_hyp3r_szemelyes_adatok_felhasznalasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=949b8f8f-d060-4c2d-84d1-bba5cb23051b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab10faa2-aaa4-4c87-a72f-05ec3fe987e9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190808_instagram_hirdetes_hyp3r_szemelyes_adatok_felhasznalasa","timestamp":"2019. augusztus. 08. 17:03","title":"Szakított egyik partnerével az Instagram, mert az adatokat gyűjtött a felhasználókról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00bf5d46-3ab4-4643-bff2-a787ea0d746a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kilenc elveszettnek hitt, az író által eltitkolt novellát publikálnak idén ősszel. Proust ezen írásai kifejezetten merésznek hatottak volna a saját korában. ","shortLead":"Kilenc elveszettnek hitt, az író által eltitkolt novellát publikálnak idén ősszel. Proust ezen írásai kifejezetten...","id":"20190809_Hamarosan_elolvashatjuk_Proust_eltitkolt_homoszexualis_szerelmi_torteneteit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=00bf5d46-3ab4-4643-bff2-a787ea0d746a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a026f083-e83f-4647-a322-bbf7e784b534","keywords":null,"link":"/kultura/20190809_Hamarosan_elolvashatjuk_Proust_eltitkolt_homoszexualis_szerelmi_torteneteit","timestamp":"2019. augusztus. 09. 16:15","title":"Hamarosan elolvashatjuk Proust eltitkolt, homoszexuális szerelmi történeteit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8973d9c2-08b4-476d-80e4-b4ea87aa9c10","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"A börtönben tanult meg gitározni, és elhatározta, hogy nagyobb sztár lesz, mint a Beatles. Los Angelesben felépítette hírhedt hippiszektáját, majd mikor rádöbbent, hogy egyik producer ismerőse sem fogja támogatni zenész terveit, borzalmas bosszút állt. Ötven éve törtek rá a Manson család tagjai az állapotos Sharon Tate színésznőre és barátaira. ","shortLead":"A börtönben tanult meg gitározni, és elhatározta, hogy nagyobb sztár lesz, mint a Beatles. Los Angelesben felépítette...","id":"20190809_charles_manson_sharon_tate_manson_csalad_mansongyilkossagok_roman_polanski","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8973d9c2-08b4-476d-80e4-b4ea87aa9c10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"872f1b4f-636e-41da-a64b-910098a470f6","keywords":null,"link":"/elet/20190809_charles_manson_sharon_tate_manson_csalad_mansongyilkossagok_roman_polanski","timestamp":"2019. augusztus. 09. 17:03","title":"Rocksztárnak készült, végül szektás gyilkosságok tették világhírűvé Charles Mansont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]