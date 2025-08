Dopeman üzent a digitális fideszeseknek: Tartsuk békében a közéletet, namaste!

A kiskorúak megrontásáról rappelő és néhány éve még egy Orbán-bábu fejét rugdosó, de újabban már a miniszterelnökkel vállvetve harcoló Dopeman a 7-es számú digitális polgárként üzent a Fidesz új csodafegyverének szánt Digitális Polgári Kör tagjainak.

Pityinger László pénteken rövid videóüzenetet posztolt a Digitális Polgári Kör immár 21 ezer tagot számláló Facebook-csoportjába. Ez annyira rövid volt, hogy lényegében csak bejelentkezett és köszönt, de azért szellemi útravalót is adott.

Dopeman azt üzente: „Kívánok kellemes időtöltést, termékeny beszélgetéseket és eszmefuttatásokat.” Ezután jótanácsként elhangzott tőle: „Tartsuk békében a közéletet – én azt mondom.” A végén a hagyományos hindu köszöntéssel búcsúzott: „Namaste!”.

Mit hozhat Orbánnak a kiskorúak megrontásáról rappelő Dopeman? Nem csak Majka, Dopeman számai is gondot okozhatnak Orbán Viktornak. A gengszterrapper szövegeiről legszívesebben hallgatnak a Fideszben, népszerűségében pedig meg sem közelíti Majkát a miniszterelnök saját Digitális Polgári Körébe invitált előadó, akit a jelek szerint sokkal jobban kisegít Orbán társasága, mint fordítva.

Dopeman új, digitális polgár szerepét korábban Magyar Péter úgy kommentálta, hogy „egy nőgyűlölő, nőverő kábítószeres figura lett a Fidesz új arca”. Gyorsan érkezett Dopeman válasza is, aki a „nőverő” jelzőt visszautasította, és jelezte: szívesen elmegy egy drogtesztre is Puzsér Róberttel és Magyar Péterrel együtt.

Ami Dopeman erőszakos dalszövegeit illeti, arról a rappert pénteken az RTL Reggeli című műsorában is kérdezték – vette észre a 24.hu. Dopeman azt mondta: „Én gengszterrapper vagyok, nem rózsalovag (…) A polgárpukkasztás nagymestere vagyok”. Arról is beszélt, hogy szerinte most lázadásnak számít a Fidesz-kormány mellé beállni, ellenzékinek lenni könnyebb, mert – és itt Majkára utalt – „elkezded szidni a kormányt, azonnal népszerű vagy”.