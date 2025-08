Újabb testre szabott rendelettel segíti a kormány Rahimkulovék XIII. kerületi ingatlanfejlesztését

A kormány a legapróbb részletekig beleszól a Váci úti egykori Láng Gépgyár helyén zajló, több száz lakásos társasházóriás építését célzó ingatlanfejlesztésbe, ahol a beruházók a leggazdagabb magyar állampolgárok közé tartozó orosz vállalkozók, a Rahimkulov család. A helyszínt a kormány elsőként jelölte ki rozsdaövezeti akcióterületté 2021 novemberében. Később megint belenyúltak a szabályozásba, így kormányzati segítséggel 2023-ban már magasabbra nőttek a tervezett épületek.

Megnőttek az orosz beruházó XIII. kerületbe tervezett épületei Korábban, még az alacsonyabb épületek alapján a Pest vármegyei kormányhivatal megállapította, hogy a

A Pest megyei kormányhivatal már korábban azt állapította meg, hogy „a Láng-negyed épületegyüttes létesítésének jelentős környezeti hatása nincs”. Az ilyenkor szokásos felmentést – minden létező országos és helyi jogszabály alól – már a korábbi rendelet kimondta, de most a kormány 54 pontban fogalmazta meg a részleteket:

A maximális épületmagasságot 65 méterben határozták meg (egy kivétellel, ahol 40 méter).

A zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 25 százalék, de a zöldhomlokzat 100 százalékban beszámítható.

A szabályozási terven jelölt építési övezethatárokat nem kell figyelembe venni.

Új épület homlokzati szélessége 180 méter is lehet, a terepszint alatti beépítettség lehet 100%, és a fapótlási kötelezettséget is ráér az utolsó használatbavételi engedély kiadásáig teljesíteni.

A rendelet meghatározza a különféle funkciójú terek belmagasságát is, kitér a területen belüli magánutak kialakítására és felmentést ad a helyiségek szellőztető rendszere esetében a páratartalom-szabályozás kiépítése alól is. Parkolóhely az előírtnál kevesebb is lehet, buszparkoló nem kell, ahogy az elektromosautó-töltő sem feltétel.

Az ingatlanon vegyes, szociális, konferencia, művelődési és kulturális, közösségi szórakoztató, kereskedelmi, vendéglátó, szolgáltató, rekreációs és sportközpont, valamint szálláshelyek helyezhetők el.

(Nyitóképünkön a Láng-negyed látványterve. Forrás: Paulinyi and Partners)