Ötpárti parlamentet jósol és stabil Tisza-előnyt mér a Republikon friss kutatása

Továbbra is vezet a Fidesz előtt a Tisza Párt, és ha most lennének a választások, három másik párt is bejuthatna a Parlamentbe: a Mi Hazánk, a DK és a Kutyapárt. A szavazói hajlandóságból rekordmagas választási részvétel is lehet.