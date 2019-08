Ed Sheerannel nyit, és a fesztivál történetének legdrágább zenekarával, a Foo Fightersszel zár az idei, szám szerint 27. Sziget. Ennek megfelelően az első és az utolsó napra is teltházat várnak a szervezők. De minket az is érdekel, hogy mi lesz a kettő között. Ott leszünk, kövesse velünk ezt az egy hetet!

Már harmadik alkalommal tér vissza egy óriási bulira Benjamin Hammond Haggerty, művésznevén Macklemore: két éve, legutóbbi szigetes fellépésén a koncertet egy, a színpadra felhozott guminővel kezdte, majd a show végén kórházba szállították vesekő gyanúja miatt. Előtte, 2016-ban - a foci-EB-láz közepén - a magyar válogatott mezével lepte meg a rajongókat. Macklemore híresen sokat ugrál és rohangál a koncerteken, valamint énekeltetni is szereti a közönségét, úgyhogy aki kapható egy alapos tombolásra, mindenképp nézzen be a Nagyszínpad előtti térre.

Dan Panaitescu Nagyszínpad. 19:45

Tánccal mondja el

A Nagyszínpadra érkezik tíz percre az amerikai Drew Dollaz is, aki utcai táncosként elképesztő hajlékonyságával vált világhírűvé, és aki több mozgásforma ötvözésével alakította ki saját, hibrid stílusát. Drew pályafutása során eddig olyan partnerekkel dolgozott együtt, mint Madonna, Rihanna és Skrillex. A tánc mellett Drew több emberi jogi kérdésben is igyekszik hallatni a hangját, fókuszában az öngyilkossághoz vezető gyermek- és tinédzserkori megfélemlítés, kiközösítés, illetve a szegénység és az oktatás hiányából eredő problémák állnak.

Dan Panaitescu Nagyszínpad. 19:00

I can't believe this, you don't wanna see me

"Hét évvel felbukkanása és öt évvel első nagylemeze megjelenése után, azt követően, hogy három évvel ezelőtti második lemeze, az Overgrown Mercury-díjat kapott, majd 2014-ben Grammy-re jelölték, s, hogy ugyanabban éven Brit Awards-t nyert a legjobb férfi szólóelőadó kategóriában, James Blake már nem feltétlenül igényel címkéket" - írtuk három évvel ezelőtt lemezajánlónkban. Nehéz belőni, hogy igazából milyen zenéket is csinál (a poszt-dubstep és az experimentális soul mellett még legalább öt kategóriát tudnánk felsorolni) de a tehetséges angol zenész, énekes és szövegíró olyan gyönyörű és fájdalmas ajtókat nyitogat a közönsége előtt, hogy kétszer is illik meggondolni, bemegyünk-e rajtuk.

Mastercard STAGE by A38. 23:45

Béke, nyugalom

Aki mégis inkább nyugodtságra vágyik, és elkerülné a Nagyszínpad izgalmait, az dalra fakadhat a tábortűzi bandával! A Global Village-ben amerikai és magyar népdalokkal várja a megpihenni vágyókat a két házigazda, de jam sessionöket is rendeznek az adott nap előadóival. Ücsöröghetünk, de részt is vehetünk a dalolászásban, mindenkit szeretettel várnak.

© Shutterstock

Global Village. 21:45