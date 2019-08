Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3c3dffab-bd10-47c8-a025-c5e5ca4748b5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre nem aratott osztatlan sikert a YouTube ötlete, hogy a kezdőoldalon nagyobb méretben jelenjenek meg a videók. A platform elismerte, folyik egy új dizájn tesztje.","shortLead":"Egyelőre nem aratott osztatlan sikert a YouTube ötlete, hogy a kezdőoldalon nagyobb méretben jelenjenek meg a videók...","id":"20190814_youtube_kezdooldal_videok_merete_youtube_video_thumbnail","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3c3dffab-bd10-47c8-a025-c5e5ca4748b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"704dfc97-ac26-4d87-bb59-1f8da65c48a3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190814_youtube_kezdooldal_videok_merete_youtube_video_thumbnail","timestamp":"2019. augusztus. 14. 09:33","title":"Fotók: Átszabná a YouTube a kezdőoldalát, kiborultak a felhasználók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d06460a-4da5-48ea-baf6-1caed5a6c545","c_author":"Dzindzisz Sztefan","category":"kkv","description":"Képzeljük el, hogy egy Forma–1-es futam alatt minden adatot, a gumik és az aszfalt hőmérsékletétől, a várható időjáráson és a sebességen át, az autók aerodinamikai adataiig folyamatosan, élőben tudunk online követni. Bár ez egyelőre elképzelhetetlennek tűnik, van már olyan sportág, ahol megvalósult: ez a Sail GP, amelynek a legutóbbi fordulójára való felkészülést az Oracle-nek köszönhetően a helyszínről követhettük végig. ","shortLead":"Képzeljük el, hogy egy Forma–1-es futam alatt minden adatot, a gumik és az aszfalt hőmérsékletétől, a várható...","id":"20190813_oracle_sailgp_cloud_felho","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3d06460a-4da5-48ea-baf6-1caed5a6c545&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b366c583-bf2d-4132-819a-11fdd0677466","keywords":null,"link":"/kkv/20190813_oracle_sailgp_cloud_felho","timestamp":"2019. augusztus. 13. 07:15","title":"Minden megváltozhat, amit eddig a sportközvetítésekről gondoltunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41b0ee1d-3b5a-4036-a5ff-242fe98c57a9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A mogyoróallergiás fiú a nála lévő allergia-injekciót a lány a combjába szúrta.","shortLead":"A mogyoróallergiás fiú a nála lévő allergia-injekciót a lány a combjába szúrta.","id":"20190812_Lodarazs_csipett_meg_egy_lanyt_a_Balatonnal_arra_kirandulo_fiu_mentette_meg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=41b0ee1d-3b5a-4036-a5ff-242fe98c57a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10346a2f-b5e2-40da-a479-e7c445461cb5","keywords":null,"link":"/itthon/20190812_Lodarazs_csipett_meg_egy_lanyt_a_Balatonnal_arra_kirandulo_fiu_mentette_meg","timestamp":"2019. augusztus. 12. 19:36","title":"Lódarázs csípett meg egy lányt a Balatonnál, arra kiránduló fiú mentette meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7396bd2-eaa0-4d58-a5db-c6f3dd5eacd9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az élővilágra állítólag nem veszélyes a sűrű fehér hab. ","shortLead":"Az élővilágra állítólag nem veszélyes a sűrű fehér hab. ","id":"20190813_Habzik_a_Garam_Szlovakiaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e7396bd2-eaa0-4d58-a5db-c6f3dd5eacd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b08e3fb5-648b-4453-b70b-869d5700fd10","keywords":null,"link":"/vilag/20190813_Habzik_a_Garam_Szlovakiaban","timestamp":"2019. augusztus. 13. 15:13","title":"Habzik a Garam Szlovákiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1229de9-c82b-46d6-ad2d-8b2b08edd0ea","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Cayenne most debütált csúcsmodellje még a Lamborghini Urusnál is nagyobb teljesítményt ad le. ","shortLead":"A Cayenne most debütált csúcsmodellje még a Lamborghini Urusnál is nagyobb teljesítményt ad le. ","id":"20190813_zold_rendszamos_680_loeros_uj_divatterepjaro_a_porschetol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a1229de9-c82b-46d6-ad2d-8b2b08edd0ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97469a04-3d7e-4a00-9e24-7377cb51e8da","keywords":null,"link":"/cegauto/20190813_zold_rendszamos_680_loeros_uj_divatterepjaro_a_porschetol","timestamp":"2019. augusztus. 13. 08:21","title":"Zöld rendszámos, 680 lóerős új divatterepjáró a Porschétól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99f326a2-482b-47da-aaf6-04783dfc1d16","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"Lehet-e életfogytiglani börtönbüntetésre ítélni egy 16 éves elkövetőt? ","shortLead":"Lehet-e életfogytiglani börtönbüntetésre ítélni egy 16 éves elkövetőt? ","id":"20190812_Kinek_jar_a_kegyelem_a_gyilkosnak_vagy_az_aldozatnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=99f326a2-482b-47da-aaf6-04783dfc1d16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8edc924d-ad30-4cd4-ae89-1c123dd5dde9","keywords":null,"link":"/elet/20190812_Kinek_jar_a_kegyelem_a_gyilkosnak_vagy_az_aldozatnak","timestamp":"2019. augusztus. 13. 20:00","title":"Kinek jár a kegyelem: a gyilkosnak vagy az áldozatnak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1cf52fc-d6f5-40a6-a3c9-28ddfc6dc2bd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Hetek óta tart a szárazság és erős szelek fújnak.","shortLead":"Hetek óta tart a szárazság és erős szelek fújnak.","id":"20190813_Ujabb_erdotuzek_lobbantak_fel_Gorogorszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b1cf52fc-d6f5-40a6-a3c9-28ddfc6dc2bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2dd7895-811a-484a-b8e4-cf7978e42dc7","keywords":null,"link":"/vilag/20190813_Ujabb_erdotuzek_lobbantak_fel_Gorogorszagban","timestamp":"2019. augusztus. 13. 10:08","title":"Újabb erdőtüzek lobbantak fel Görögországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"205b74a1-c807-47e7-ade1-5e107a4371ad","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Zakatol a kampánygépezet.","shortLead":"Zakatol a kampánygépezet.","id":"20190812_Lazar_Janos_megmondta_Aki_kozejuk_tartozik_szamithat_ra_hogy_lesz_munkaja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=205b74a1-c807-47e7-ade1-5e107a4371ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0454a345-8af7-4c6e-81b7-d14806c99c9f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190812_Lazar_Janos_megmondta_Aki_kozejuk_tartozik_szamithat_ra_hogy_lesz_munkaja","timestamp":"2019. augusztus. 12. 15:35","title":"Lázár János megmondta: aki közéjük tartozik, számíthat rá, hogy lesz munkája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]