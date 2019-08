Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"984e21f0-329f-4def-bfd2-cc6ac211c672","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagyon elszakadt egymástól az átlagbér és a képviselők fizetése Magyarországon.","shortLead":"Nagyon elszakadt egymástól az átlagbér és a képviselők fizetése Magyarországon.","id":"20190816_A_politikusok_fizeteset_mar_felzarkoztatta_Europahoz_az_Orbankormany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=984e21f0-329f-4def-bfd2-cc6ac211c672&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"564f6113-6d48-4e09-8bbd-be7f921a22ee","keywords":null,"link":"/itthon/20190816_A_politikusok_fizeteset_mar_felzarkoztatta_Europahoz_az_Orbankormany","timestamp":"2019. augusztus. 16. 08:09","title":"A politikusok fizetését már felzárkóztatta Európához az Orbán-kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a06db183-91de-4b2c-a220-c8295983ef54","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Ötvennégy diákkal kezdi meg az első tanévet a fizetős, mégis önkormányzati, meglepően haladó szellemiségű iskola Debrecenben.","shortLead":"Ötvennégy diákkal kezdi meg az első tanévet a fizetős, mégis önkormányzati, meglepően haladó szellemiségű iskola...","id":"20190815_Negymilliard_adoforintba_kerult_eddig_a_kvazi_onkormanyzati_de_leginkabb_maganiskola","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a06db183-91de-4b2c-a220-c8295983ef54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d47add8e-7d3e-4c55-a7de-b5cb75f8eaf9","keywords":null,"link":"/elet/20190815_Negymilliard_adoforintba_kerult_eddig_a_kvazi_onkormanyzati_de_leginkabb_maganiskola","timestamp":"2019. augusztus. 15. 11:06","title":"Négymilliárd adóforintba került eddig a kvázi önkormányzati, de leginkább magániskola","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"111c478f-e3b6-4aee-8c10-13856a2fd2ab","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A nocebohatás egy egyre gyorsabban terjedő jelenség, ami segíti elő a páciensek gyógyulását.","shortLead":"A nocebohatás egy egyre gyorsabban terjedő jelenség, ami segíti elő a páciensek gyógyulását.","id":"20190815_nocebohatas_internet_mellekhatas_gyogyszer","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=111c478f-e3b6-4aee-8c10-13856a2fd2ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d3c7d43-d56d-4076-907e-6dc91dd9916c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190815_nocebohatas_internet_mellekhatas_gyogyszer","timestamp":"2019. augusztus. 15. 17:03","title":"Ön is rákeres a gyógyszerekre az interneten? Ez nem mindig jó ötlet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2af16682-beb9-4cde-842b-9447627b59cf","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Luxemburg lehet az első európai ország, ahol legalizálják a cannabis rekreációs használatát. Magyarországon az emberek 60 százaléka támogatna egy ilyen intézkedést.","shortLead":"Luxemburg lehet az első európai ország, ahol legalizálják a cannabis rekreációs használatát. Magyarországon az emberek...","id":"20190815_Es_Magyarorszagon_mikor_legalizaljak_a_cannabist","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2af16682-beb9-4cde-842b-9447627b59cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b666e36-3450-4e38-b11a-100601c30018","keywords":null,"link":"/elet/20190815_Es_Magyarorszagon_mikor_legalizaljak_a_cannabist","timestamp":"2019. augusztus. 15. 09:39","title":"És Magyarországon mikor legalizálják a cannabist?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"970b62d2-1ae8-41d8-b5fb-8d95bcf6a5ad","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Merkel támogatja Ursula von der Leyent, aki újra rendezni akarja a kérdést uniós szinten. ","shortLead":"Merkel támogatja Ursula von der Leyent, aki újra rendezni akarja a kérdést uniós szinten. ","id":"20190814_Merkel_uj_menekultugyi_szabalyozast_akar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=970b62d2-1ae8-41d8-b5fb-8d95bcf6a5ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08ccff06-7dfc-4879-9431-c76e81362aae","keywords":null,"link":"/vilag/20190814_Merkel_uj_menekultugyi_szabalyozast_akar","timestamp":"2019. augusztus. 14. 18:47","title":"Merkel új menekültügyi szabályozást akar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edb89575-9705-4676-a1c2-570e0d261237","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy olasz kutatócsoport rábukkant Európa legöregebb bükkfájára Ausztriában. A fa eredete 1474-ig vezethető vissza.","shortLead":"Egy olasz kutatócsoport rábukkant Európa legöregebb bükkfájára Ausztriában. A fa eredete 1474-ig vezethető vissza.","id":"20190814_546_eves_bukkfa_ausztria","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=edb89575-9705-4676-a1c2-570e0d261237&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9ace3cf-6a94-4b90-818b-43e223f19fe8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190814_546_eves_bukkfa_ausztria","timestamp":"2019. augusztus. 14. 20:33","title":"546 éves bükkfát találtak Ausztriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa8abcf5-6542-4364-8d4e-e73660c1023b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ráhel, a kormányfő lánya mellett a vő, Tiborcz István is felsejlik a háttérben.","shortLead":"Ráhel, a kormányfő lánya mellett a vő, Tiborcz István is felsejlik a háttérben.","id":"20190814_OsztrksajtazOrbncsaldisrdekeltaFerttkrliberuhzsban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fa8abcf5-6542-4364-8d4e-e73660c1023b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"217a41f1-2d1d-492d-b979-e58c8c809011","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190814_OsztrksajtazOrbncsaldisrdekeltaFerttkrliberuhzsban","timestamp":"2019. augusztus. 14. 12:59","title":"Osztrák sajtó: az Orbán család is érdekelt a Fertő tó körüli beruházásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0389f67e-7b8b-4639-a60a-3042c0b27ae7","c_author":"MTI / Hernádi Levente","category":"elet","description":"Az amerikaiak tanulhatnának tőlük.","shortLead":"Az amerikaiak tanulhatnának tőlük.","id":"20190816_Tobb_mint_12_ezer_lofegyvert_adtak_le_az_ujzelandiak_a_christchurchi_merenylet_utan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0389f67e-7b8b-4639-a60a-3042c0b27ae7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5b3df1a-9055-42a1-846e-0c1cd7152a71","keywords":null,"link":"/elet/20190816_Tobb_mint_12_ezer_lofegyvert_adtak_le_az_ujzelandiak_a_christchurchi_merenylet_utan","timestamp":"2019. augusztus. 16. 09:55","title":"Több mint 12 ezer lőfegyvert adtak le az új-zélandiak a christchurchi merénylet után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]