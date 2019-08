Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"827d7f77-457f-43e1-a1b6-68221d5a94ac","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy éve kilencen is meghaltak a listeria monocytogenes baktérium miatt. Akkor egy magyar céghez vezettek a szálak.","shortLead":"Egy éve kilencen is meghaltak a listeria monocytogenes baktérium miatt. Akkor egy magyar céghez vezettek a szálak.","id":"20190822_liszteria_spanyolorszag_who","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=827d7f77-457f-43e1-a1b6-68221d5a94ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"467d8929-db76-43d0-8128-382e272e035f","keywords":null,"link":"/vilag/20190822_liszteria_spanyolorszag_who","timestamp":"2019. augusztus. 22. 15:52","title":"Ismét figyelmeztetést adtak ki lisztéria miatt, már halálos áldozat is van Spanyolországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d94fb65-43cc-4d9d-91c7-32e78c30b747","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Fedor nevű robotot az oroszok küldték az űrbe, hogy dolgokat mozgassanak vele. Tud járni, emelni, de kúszni is, ha pedig felborul, magától talpra áll.","shortLead":"A Fedor nevű robotot az oroszok küldték az űrbe, hogy dolgokat mozgassanak vele. Tud járni, emelni, de kúszni is, ha...","id":"20190822_fedor_robot_szojuz_msz_14_urhajo_nemzetkozi_urallomas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1d94fb65-43cc-4d9d-91c7-32e78c30b747&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6d21321-7656-45b2-b866-41937a73f7a3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190822_fedor_robot_szojuz_msz_14_urhajo_nemzetkozi_urallomas","timestamp":"2019. augusztus. 22. 09:03","title":"Egy android tart éppen a Nemzetközi Űrállomás felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1665faec-9dd1-4cb0-a456-f660b7b4495c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Jobb mechanizmusra van szükség szerinte. Mármint ahelyett, hogy az oroszok folyton hazudnak.","shortLead":"Jobb mechanizmusra van szükség szerinte. Mármint ahelyett, hogy az oroszok folyton hazudnak.","id":"20190821_Putyin_elismerte_hogy_fegyverkiserlet_volt_a_nuklearis_baleset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1665faec-9dd1-4cb0-a456-f660b7b4495c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47a0170c-7e8c-4d94-bb7e-db7a3c0b4c63","keywords":null,"link":"/vilag/20190821_Putyin_elismerte_hogy_fegyverkiserlet_volt_a_nuklearis_baleset","timestamp":"2019. augusztus. 21. 19:31","title":"Putyin elismerte, hogy fegyverkísérlet volt a nukleáris baleset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cc85e08-5065-400b-a429-44d808c0ad45","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kampány csak holnap kezdődik, az ígérgetés már ma.","shortLead":"A kampány csak holnap kezdődik, az ígérgetés már ma.","id":"20190823_TASZ_A_kormany_megveszi_a_nyugdijasokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9cc85e08-5065-400b-a429-44d808c0ad45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37e7fbec-de98-4cd2-b356-4692dca40f40","keywords":null,"link":"/itthon/20190823_TASZ_A_kormany_megveszi_a_nyugdijasokat","timestamp":"2019. augusztus. 23. 13:38","title":"TASZ: A kormány megveszi a nyugdíjasokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78f24496-ce4e-4e53-8057-a5b4dbb2b913","c_author":"Tóth Sándor","category":"elet","description":"Alig tíz esztendősen indította el vegán dip webshopját, a Dipalicioust, most pedig egy londoni pop-up étteremmel rukkolt elő Omari McQueen. \r

","shortLead":"Alig tíz esztendősen indította el vegán dip webshopját, a Dipalicioust, most pedig egy londoni pop-up étteremmel...","id":"20190823_11_evesen_ettermet_nyitott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=78f24496-ce4e-4e53-8057-a5b4dbb2b913&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe96f6f5-04e1-41c5-89fa-74ffebe1316e","keywords":null,"link":"/elet/20190823_11_evesen_ettermet_nyitott","timestamp":"2019. augusztus. 23. 16:18","title":"11 évesen éttermet nyitott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70f8a9b3-6a27-4f24-993b-2fe396bac14f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az Ocean Viking fedélzetén szállított emberek befogadását hat uniós ország vállalta. ","shortLead":"Az Ocean Viking fedélzetén szállított emberek befogadását hat uniós ország vállalta. ","id":"20190823_malta","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=70f8a9b3-6a27-4f24-993b-2fe396bac14f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f5df4a0-f245-439b-8b8d-811fd237414c","keywords":null,"link":"/vilag/20190823_malta","timestamp":"2019. augusztus. 23. 14:01","title":"Máltán szállhatnak partra a mentőhajón rekedt menekültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e19c7965-9f3a-4aec-83bd-f4552fc52d80","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A jövő héten tőkeemelésre készül a cég, ezzel 75 százalékos állami tulajdonba kerülne. ","shortLead":"A jövő héten tőkeemelésre készül a cég, ezzel 75 százalékos állami tulajdonba kerülne. ","id":"20190823_Donto_reszesedest_szerez_az_allam_a_balatoni_hajozasban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e19c7965-9f3a-4aec-83bd-f4552fc52d80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26d6f2e6-423f-4040-91cc-57ce3b82e9a1","keywords":null,"link":"/kkv/20190823_Donto_reszesedest_szerez_az_allam_a_balatoni_hajozasban","timestamp":"2019. augusztus. 23. 09:50","title":"Döntő részesedést szerez az állam a balatoni hajózásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90949575-36aa-4b0e-90fe-d979edd64f70","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Seattól önállósult márka egyre több részletet mutat elektromos koncepciójából. ","shortLead":"A Seattól önállósult márka egyre több részletet mutat elektromos koncepciójából. ","id":"20190823_Cupra_elektromos_auto_koncepcio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=90949575-36aa-4b0e-90fe-d979edd64f70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aaacfb0e-d42f-4244-a01c-ac9c9e840f6b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190823_Cupra_elektromos_auto_koncepcio","timestamp":"2019. augusztus. 23. 10:19","title":"Elektromos autókkal kaphat igazán önálló arculatot a Cupra ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]