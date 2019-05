Napjaink jól menő brit forgatókönyvíró és producer párosa, Meg Leonard és Nick Moorcroft (nálunk legutóbb a 2017-es Táncterápia című filmjüket mutatták be) ráharapott a sztorira, és vászonra viszik - a zenész, séf, étteremtulajdonos, üzletember - életét. Már meg is kezdték a jövőre Jamaicába és Roots dél-londoni otthonába, Brixtonba tervezett forgatás előkészítését– adta hírül a The Guardian pár nappal ezelőtt.

Levi Roots - eredeti nevén Keith Valentine Graham – sokgyerekes, szegény családban cseperedett, de éheznie sosem kellett, a jamaicai nagymama veteményesében, fűszerkertjében minden megtermett. "Pénzünk nem volt, de jó ételünk igen"-nyilatkozta egyszer. A nagyi köténye mellől került - 11 évesen - a családjával Angliába, amikorra már meg is tudta főzni a jellegzetes karibi ételeket. Nagyanyjától leste el azt a receptúrát is, aminek alapján sok évvel később egy különleges összetételű barbecue szószt kevert ki, és reggae-koncertek, fellépések szüneteiben árulta. 2006-ban a Notting Hill-karneválon már 4 000 üveggel adott el belőle.

© Facebook

A 18 éves korától rasztafári hitet valló Levi Roots-t reagge-zenészként is jegyezték, együttesével jelölték MOBO-díjra, s Bob Marley barátai közé tartozott. A szerencséjét és hírnevét mégsem a zenének, hanem egy befektetői valóságshow-vetélkedőnek, a Dragon’s Den-nek (Sárkány barlang) köszönheti (nálunk Cápák között címmel nemrég került hasonló műsorra az RTL Klub tévécsatornán). Az eredetileg japán tévés ötlet alapján készült BBC-s műsor jelentette Roots életében a nagy fordulópontot. A műsor 4. sorozatának első epizódjába szomszédai, rokonai némi ösztönzésére jelentkezett 2007-ben. Szereplése olyan sikert hozott, hogy két befektető, Peter Jones és Richard Farleigh 50 000 fonttal támogatta a Reggae Reggae Souce elnevezésű a karibi ízvilágot hozó fűszeres mártás gyártási és forgalmazási projektjét 40 százalékos részesedés fejében.

© dailymail.co.uk

A szósz megjelenésének a legnagyobb angol szupermarketekben és Levi Roots szakácskönyveinek (2009-től nyolc jelent meg), televíziós főzős show-jának, főzőtanfolyamainak, saját zenéjével, dalaival forgatott főzős videóinak, CD-inek, DVD-inek egyaránt fergeteges sikere lett. 2011-ben megjelent könyvében (You can get, if you really want - your business transform your life ) már tapasztalt üzletemberként ad tanácsokat. Egyre jobban felfutó vállalkozásainak eredménye, hogy a Reggae Reggae márka portfoliójában ma már több mint 50 termék található (némelyik nálunk is elérhető hazai webshopokban).

Hasonlóan népszerű a vállalkozó séfnek a nagy londoni bevásárlóközpontban, a Westfield Stratford City-ben 2015-ben megnyílt étterme, a Caribbean Smokehouse. Nem csoda, hogy egy korábbi adat szerint a rasztaséf karibi szósz- és étterembirodalmát több mint 35 millió fontra értékelték.

© Facebook

Valószínűleg Levi Roots életrajzi filmjéből az sem marad ki, hogy az 1980-as években tiltott lőfegyver birtoklásért és kábítószer terjesztésért kétszer is börtönben ült. De találkozott egy börtönőrrel, aki William Shakespeare műveit adta a kezébe - saját bevallása szerint ez olyan nagy hatással volt rá, hogy megváltoztatta az életét.