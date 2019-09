A Budapest Borfesztivált felvezető első szakmai rendezvény már hosszú évek óta a Boregyetem, amelyen idén szeptember 2-án a MOM Kulturális Központban az Egri Bor Most program került a "katedrára", tíz gyönyörű egri bor kóstolósorára felfűzve az Egri Csillag és az Egri Bikavér jelenét, az aktuális szabályozási kérdéseket, és azt, hogy milyen szerepe van a legjobb dűlőknek a jellegzetes stílus kialakításában. Bemutatták az új borvidéki palackot is, az 1552 Eger logóval. S hogy milyen is az egri bor most? Hűvös elegancia, üde, gyümölcsös borok, hagyományok és modernitás - a legendás házasításairól ismert történelmi borvidék folyamatos fejlődésben van, és nem csak a Bikavér stílusa került helyre az elmúlt években, hanem az is bebizonyosodott, hogy Eger jóval több, mint népszerű vörös zászlósbora. A fesztiválon kóstolhatók a borvidék legjobb dűlőinek sokszínűségét megmutató, legmagasabb minőségi kategóriába sorolt Grand Superior borok is.

A Budapest Borfesztivál népszerű játékos kóstolóprogramja a Pár Borpár, amelynek keretében adott borpárokon keresztül borászok mutatnak be szakmai érdekességeket a látogatóknak. Az „egyet fizet – kettőt kap” rendszerben elérhető borpárok két tagja csak egyetlen jellemzőben különbözik, így a párhuzamos kóstolással nagyon könnyen értelmezhető, milyen módon jelennek meg a borban például a dűlők sajátosságai, a különböző évjáratok hatása vagy a fahordós érlelés. A tételek között ezúttal szintén fókuszban az idei vendégrégióból, az egri borvidékről érkező borpárok.

A VinAgora Taste of Hungary - Kóstold körbe Magyarországot! különleges szakmai program elsődleges célja, hogy válogatott borokon keresztül felhívja a figyelmet a magyar borok sokszínűségére, a helyi szőlőfajták és hazai borstílusok sajátosságaira. Az ehhez kapcsolódó több mint 150 borászat az ország összes termőhelyét, és szinte összes szőlőfajtáját és bortípusát lefedi. Ebben a zavarba ejtően gazdag kínálatban nyújt segítséget a Taste of Hungary válogatás, minden kategóriának egy-egy olyan csúcsminőségű borát ajánlva, mely érmet érdemelt a VinAgora Nemzetközi Borversenyen. Ezek a borok reprezentálják többek között, hogy milyen egy etalon olaszrizling, kékfrankos, bikavér, rosé, villányi franc, vagy éppen aszú kategóriában.

A VinAgora Felfedezettek Házában a Savoyai teraszon a borkedvelők azon magyar pincészetek boraival találkozhatnak, melyek az idén áprilisban megrendezett 20. VinAgora Nemzetközi Borversenyen eredményesen szerepeltek, de nagyközönség számára még kevésbé ismertek. Hazánkból és további 16 országból 643 bor versenyzett, közülük 6 Champion díjat, 5 nagyaranyat, 83 aranyat, 111 ezüstérmet és 26 különdíjat a magyar borászok érdemeltek ki.

És van a fesztiválon "Egy stand, ahol a bor segít": Az Autistic Art Alapítvány autista fiatalokat befogadó, civil fenntartású lakóotthonokat támogat, művészetterápiás programsorozatuk nemcsak terápiás célt szolgál, egy olyan platformot is teremt, ahol a gyakran nem beszélő autista fiatalok művészeti tehetsége kibontakozhat. E program kereteiben született meg az Autistic Art borválogatás a Bolyki, az Etyeki Kúria, a Gilvesy, a Luka, a Konyári és a Vylyan pincészetek limitált darabszámú palackjai öltöztek különleges köntösbe - a palackokat autista fiatalok színes, vidám rajzai díszítik. A borok megvételével az autizmussal élő fiatalok életkörülményeinek fejlesztését és terápiás programjának fenntartását támogatja minden borkedvelő.

Ahogy a bor nélkülözhetetlen része a gasztronómiának, úgy a borfesztivál is a kulináris élvezetekkel lehet teljes. Az évről évre változatos kínálatban jól megfér egymás mellett a hagyományos fesztiválkonyha, a modern street food és a gourmet különlegességek is.

Ízelítő a kínálatból: itt a kizárólag olasz alapanyagokból dolgozó PizzaMe, a szarvasgombákkal és más különleges erdei gombákkal bűvölő Terra Tuffola, önálló standon jelenik meg a legendás litván érlelt sajt, a Dziugas, de a Szega Market is elhozza a legjobb magyar sajtokat. Kemencében sütött ételekkel, extra feltétekkel készül az elmaradhatatlan Szittya Pita Kenyérlángosozó és a Szittya Buci (helyben gyúrt és kemencében sütött bucik többféle ízletes hússal és hozzávalóval megrakva). Idén új választékkal rukkol elő a SPAR: a Regnum Grillterasz grillsajttálak, magyaros karaj, házias bio szörpök. A gourmet különlegességek kedvelőinek idén a Füst és Buborék egri alapanyagokból és vadkovásszal készít fogásokat, a Gléda vendéglő pedig modern stílusban magyaros ételeket. A nagy sikerre való tekintettel idén sem maradhatnak el az Ami Burger kézműves burgerei. A minőségi borkorcsolyákról a Snock prémium sajtos snackjei és a Kanálka chutney-jai, zöldségkrémjei gondoskodnak. Édes és sós, húsokkal is töltött rétesekkel érkezik az Antik Rétes, és izgalmas meglepetésekkel készül Szabó Péter osztriga sommelier is. Az Országkonyhán (XXL Catering) Huszár Krisztián séf különleges fermentált fogásai, az Agrár Marketing Centrum standján a Kapj rá! kampány keretében halas falatkák. Az édes pillanatokról a Gerbeaud cukrászda, a Vitéz Kürtős és a Bolka Bonbon gondoskodik.