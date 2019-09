Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"59ca8919-a32f-4845-bd67-14a667509a69","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Amber Rudd munka- és nyugdíjügyi miniszter egyben kilépett a konzervatív pártól is.","shortLead":"Amber Rudd munka- és nyugdíjügyi miniszter egyben kilépett a konzervatív pártól is.","id":"20190908_Ujabb_miniszter_hagyja_el_Boris_Johnson_kormanyat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=59ca8919-a32f-4845-bd67-14a667509a69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6c3887f-1d1d-4cd2-bc80-38a18210b5cf","keywords":null,"link":"/vilag/20190908_Ujabb_miniszter_hagyja_el_Boris_Johnson_kormanyat","timestamp":"2019. szeptember. 08. 10:55","title":"Újabb miniszter hagyta el Boris Johnson kormányát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a82a5da4-4382-42f2-b00a-5fe37f3144e8","c_author":"Vértessy Péter","category":"kultura","description":"A külföldnek szóló náci német propagandára válaszul, a brit külpolitikai érdekek kiszolgálására a BBC keretein belül indították be az idegen nyelvű adásokat, köztük a magyart. ","shortLead":"A külföldnek szóló náci német propagandára válaszul, a brit külpolitikai érdekek kiszolgálására a BBC keretein belül...","id":"201936__bbc_magyar_adas__80_ev__radiohullamok__hangtavolsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a82a5da4-4382-42f2-b00a-5fe37f3144e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91e878ab-00ad-486d-953e-a97ad605fe33","keywords":null,"link":"/kultura/201936__bbc_magyar_adas__80_ev__radiohullamok__hangtavolsag","timestamp":"2019. szeptember. 07. 10:00","title":"A BBC az elején még udvarias volt a magyar kormánnyal, de aztán változott a hangnem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be03b061-5c05-4f49-bbf5-3d7c7b4bca8a","c_author":"MTA","category":"vilag","description":"Milliók maradtak áram nélkül a Tokióra lecsapó tájfun nyomán.\r

\r

","shortLead":"Milliók maradtak áram nélkül a Tokióra lecsapó tájfun nyomán.\r

\r

","id":"20190909_Tajfun_csapott_le_Tokiora_tobb_szaz_legijaratot_toroltek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=be03b061-5c05-4f49-bbf5-3d7c7b4bca8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f4ee371-d158-4125-99d8-ef318f66df19","keywords":null,"link":"/vilag/20190909_Tajfun_csapott_le_Tokiora_tobb_szaz_legijaratot_toroltek","timestamp":"2019. szeptember. 09. 06:58","title":"Tájfun csapott le Tokióra, több száz légi járatot töröltek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1894ef7b-767b-45f3-9d7d-270b74b4b80a","c_author":"Bedő Iván","category":"tudomany","description":"Alumíniummentesként hirdetik azt, ami alkoholt tartalmaz, és alkoholmentesként igyekeznek eladni azt, amiben alumínium van. A megbocsátható marketingfogások nyomán ki-ki azt fúj és ken a hóna alá, ami szimpatikusabb neki. De miért is lenne baj, ha fluorid van a fogkrémben vagy alumínum kerül az izzadásgátlókba?","shortLead":"Alumíniummentesként hirdetik azt, ami alkoholt tartalmaz, és alkoholmentesként igyekeznek eladni azt, amiben alumínium...","id":"201936__kockazatose_azaluminium__az_izzadasgatlas_tudomanya__tovabb_szaglasznak__alufobia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1894ef7b-767b-45f3-9d7d-270b74b4b80a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a07238c-2793-4ea1-a9cf-6751c6f1d7dd","keywords":null,"link":"/tudomany/201936__kockazatose_azaluminium__az_izzadasgatlas_tudomanya__tovabb_szaglasznak__alufobia","timestamp":"2019. szeptember. 08. 17:34","title":"Alumíniummentes dezodor, fluoridmentes fogkrém – tényleg jobbak, vagy ez csak kamu?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e59a87f-085c-4a6f-90c8-86a23897fc10","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A 2031-re prognosztizált 18 százalékos fogyás ellenére elképzelhető, hogy a magyar etnikum aránya lényegében változatlan marad Romániában.","shortLead":"A 2031-re prognosztizált 18 százalékos fogyás ellenére elképzelhető, hogy a magyar etnikum aránya lényegében...","id":"201936_erdelyi_demografiai_kilatasok_statisztika_eskozmetika","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3e59a87f-085c-4a6f-90c8-86a23897fc10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ea5e8fd-4717-446b-b578-df510f72e0ef","keywords":null,"link":"/vilag/201936_erdelyi_demografiai_kilatasok_statisztika_eskozmetika","timestamp":"2019. szeptember. 08. 09:00","title":"Fogynak a magyarok Romániában. De a románok is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0afbe222-3cb8-4d62-8cf3-35a554140bb4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A jó öreg 2107-essel eddig kevesebb, mint 10 ezer kilométert tettek meg. Alaposan meg is kérik az árát.","shortLead":"A jó öreg 2107-essel eddig kevesebb, mint 10 ezer kilométert tettek meg. Alaposan meg is kérik az árát.","id":"20190908_alig_hasznalt_kocka_lada_keresi_uj_gazdajat_otrendszammal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0afbe222-3cb8-4d62-8cf3-35a554140bb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e336c07-eafe-476b-881b-ff9c04b9501c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190908_alig_hasznalt_kocka_lada_keresi_uj_gazdajat_otrendszammal","timestamp":"2019. szeptember. 08. 06:41","title":"Alig használt kocka Lada keresi új gazdáját, OT-rendszámmal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6aede7b-cac1-4c19-b778-b6d2617ef483","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Aligátorokat tanulmányoztak a kutatók, így jöttek rá, mire való a két üreg. ","shortLead":"Aligátorokat tanulmányoztak a kutatók, így jöttek rá, mire való a két üreg. ","id":"20190907_A_Tyrannosaurus_rexnek_sajat_legkondija_volt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a6aede7b-cac1-4c19-b778-b6d2617ef483&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c35b168f-ae6c-4ada-ab3a-25747e637502","keywords":null,"link":"/tudomany/20190907_A_Tyrannosaurus_rexnek_sajat_legkondija_volt","timestamp":"2019. szeptember. 07. 15:51","title":"A Tyrannosaurus rexnek saját légkondija volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2228f1f8-11fa-4982-9729-6c095421e145","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Oroszországban vasárnap 16 régió vezetőjét, 13 regionális törvényhozás képviselőit, 22 adminisztratív központ önkormányzati képviselőit és 3 központ vezetőjét választják meg.","shortLead":"Oroszországban vasárnap 16 régió vezetőjét, 13 regionális törvényhozás képviselőit, 22 adminisztratív központ...","id":"20190908_Kozel_120_ezer_tisztsegviselot_valasztanak_ma_meg_Oroszorszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2228f1f8-11fa-4982-9729-6c095421e145&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8036a45-8ec6-4fac-a45e-0d18dcb7b2fc","keywords":null,"link":"/vilag/20190908_Kozel_120_ezer_tisztsegviselot_valasztanak_ma_meg_Oroszorszagban","timestamp":"2019. szeptember. 08. 11:13","title":"Közel 120 ezer tisztségviselőt választanak ma meg Oroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]